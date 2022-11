Si hay algo que quizás este viernes no se esperaban los ilicitanos en la Plaça de Baix era encontrarse inodoros que hablan. Pues sí, efectivamente, no han leído mal, inodoros que hablan. Y es que todo parte de una campaña municipal por el Día Internacional del Retrete para visibilizar que hoy por hoy sigue habiendo 45 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable ni saneamiento, y que no tienen un baño en condiciones para hacer sus necesidades.

Campaña de la ONU En el marco de esta conmemoración de la Organización de las Naciones Unidas la concejalía de Cooperación ha puesto en marcha esta campaña que en el centro solo estará hoy, ya que después se trasladará a la Plaza dels Algeps (Chimeneas) hasta el 29 de noviembre, aprovechando que la sede de la concejalía está a escasos metros. El valor del agua: elemento de vida y arma contra la pandemia Mariola Galiana, edil de Cooperación, ha sido de las primeras en probar estos inodoros "inteligentes" ya que al sentarse se activan alocuciones de profesionales como médicos y maestros que hablan de que "este retrete es salud, es educación y seguridad". Hasta los años 60 no todos tenían retrete Todo para sensibilizar sobre las dificultades que siguen atravesando muchas personas sin recursos a estos servicios que hoy se ven como primarios. De igual forma, técnicos municipales han recordado que hasta los años sesenta había muchos ilicitanos que no contaban con inodoros en las viviendas, recurso sin el cual hoy sería impensable vivir en una vivienda. "Debemos concienciarnos en el cuidado de nuestro planeta porque el agua es un bien muy preciado ya que las auas contaminadas llegan a mares, ríos y acuíferos", ha resaltado la edil. Apoyo a países en vías de desarrollo Se han elaborado códigos QR junto a los retretes expuestos con información sobre la situación en cuanto al saneamiento, así como el apoyo municipal desde Cooperación en esta cuestión a países subdesarrollados desde 1996, próximo a los 800.000 euros.