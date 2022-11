«Hay que trabajar la base y la fe para que la Semana Santa conviva con el cambio de valores en la sociedad»

El próximo 25 de marzo leerá el pregón. ¿Qué mensaje quiere trasladar?

Será un pregón de personas, de las que hacen posible nuestra Semana Santa, que no seria posible sin todos los siglos que arrastra. Tenemos que ser agradecidos con ese legado que hemos recibido para dar ese mensaje de que la Semana Santa somos todos y que tenemos la responsabilidad de velar y cuidar por ella.

Habrá un recuerdo a personas que ya no están…

En especial a las personas vinculadas a mi familia. No puedo evitar pensar en palabras de mis abuelos y abuelas que me decían sobre Semana Santa, y eso va a quedarse reflejado. Y otras personas anónimas con labores calladas, personas que no han pasado a la historia pero que sin ellas no tendríamos la Semana Santa que tenemos.

¿Quién le inculcó la devoción por el mundo cofrade?

No vengo de una familia especialmente con tradición cofrade, pero si provengo de una familia cristiana y católica, y esa es la educación que he recibido, además de amante de nuestra ciudad, sus tradiciones y su forma de interpretar la realidad. Eso me llevó a participar como cofrade en dos cofradías saliendo de capirote, hasta que una llega a la vida adulta y se pregunta que por qué no puede salir de costalera.