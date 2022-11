«La inmediatez es el valor para la población, para nosotros la accesibilidad»

De cinco años a esta parte, ¿cómo han cambiado los tiempos de respuesta en los centros de salud?

Lo que pasa es que se ha modificado el sistema y la población se maneja con criterios distintos a los de hace tiempo. Ahora la inmediatez es valor para la población y para nosotros la accesibilidad, y no es lo mismo. Porque puede haber un paciente que quiera que lo vean hoy y ya, y como trabajo me tienen que ver a las 15 horas, y eso es imposible de gestionar, ya en otro servicio es imposible de gestionar, sin embargo nuestro planteamiento de Atención Primaria está en responder a esa demanda, y eso no es posible, hay que gestionar sistemas que no garanticen o favorezcan que una persona que cuando necesite una atención se vaya a Urgencias.

¿Y en qué afecta al sistema?

Un servicio de Urgencias es muy efectivo para atender un infarto pero poco efectivo para un proceso crónico, diabetes o el dilema de la eutanasia o violencia de género, eso lo resuelve mejor el médico de familia en consulta ordinaria , sin embargo es que la petición es que si no me ven hoy me voy a Urgencias y se crean dinámicas que afectan en que ni unos ni otros pueden resolver bien la atención.

¿Por qué es importante este congreso en estos momentos?

Para nosotros es importante porque es lugar de encuentro y somos un colectivo que se preocupa por formarse y damos pie a las novedades en nuestra especialidad, muchos pacientes se verán privados de su médico de familia pero será para mejorar en la consulta.

La reciente ley de la eutanasia también ocupa uno de los centros del debate en el programa. ¿En qué punto estamos?

La ley está desarrollada, nuestro equipo de bioética lo ha trabajado muy bien y hemos intentado culturizar en este congreso y de hecho es uno o de los temas que más se ha pedido, hablar en una mesa de las leyes, cómo desarrollar la eutanasia, manejar los cuidados paliativos, es un tema que en el día a día se nos presenta y que hay que dominar.

Hay docentes que han alertado en este encuentro de la falta de profesores en las universidades...

La Medicina y el trabajar en Atención Primaria requiere habilidades, soy tutor docente en la universidad y la docencia es uno de los puntos que hay que desarrollar dentro de la medicina de familia. Es importante que cada vez el tutor se vea reconocido y no sea voluntariedad todo el rato. Se ha perdido el valor que tenia la Atención Primaria. Han existido mareas blancas... pero cuando te duele a ti la garganta se te olvidan este tipo de cosas y vas a reivindicar esa atención en el momento, es lo que te preocupa, el valor que tiene la Atención Primaria se tiene que recuperar.

¿Cómo?

No solo hay que hacer huelgas, si no que la gente tiene que saber qué podemos resolver, no somos un médico para hacer recetas y resolver partes de ambulancias, si no que damos resolución, continuidad y apoyo a la población según su contexto.

¿Es poco atractivo para los jóvenes aspirar a ser médico de familia?

No es porque no sea atractivo, si no que la situación laboral condiciona que no te guste el entorno, te puede gustar la especialidad pero si cuando vas te ponen en un sitio que no te gusta, te ponen muchos pacientes…eso pasa con los pediatras de Atención Primaria, se dan cuenta de que desde las ocho de la mañana hasta que acaban empiezan con veinte pacientes y terminan con cuarenta, eso en un hospital no lo tienen, allí piden una prueba y se la hacen en seguida, la gente va al hospital y tiene otra percepción, en cuanto al profesional le salga una plaza en el hospital se va a ir, si no los cuidamos vamos a perder profesionales válidos para atender la población pediátrica.

¿Hay cuestiones a las que no puedan llegar?

Por ejemplo un pediatra en Atención Primaria puede atender muchas infecciones respiratorias evitando que vayan al hospital porque no necesitan ir todas, pero si un pediatra tiene que resolver dos cupos es imposible que la laringitis o traqueobronquitis que le acuden pueda darle una respuesta. En el momento en el que a un paciente con bronquiolitis su médico de familia le explica lo que es y le supervisa no irá al hospital, pero si el pediatra lo tiene que atender en dos minutos porque su otro compañero no está, se irá al hospital.