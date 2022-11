Los tres partidos en la oposición de Elche, PP, Cs y Vox (el edil adscrito, Eduardo García-Ontiveros no se ha pronunciado) están de acuerdo en una cosa: Mariola Galiana no debe seguir al frente de la Concejalía de Fiestas. Si primero fueron las facturas, algunas sin contrato, que se han explicado desde el equipo de gobierno que mejor era dar servicio que evitarlo, ahora son las supuestas falsedades sobre los contratos de los trajes de las reinas y damas. El próximo pleno, este lunes, se anuncia caliente por este asunto. El PSOE espera diluir la presión de la oposición con una sesión tediosa que aburra hasta las ovejas y que deje las críticas a su concejala en un tema menor. Como ya ha publicado varias veces INFORMACIÓN, entre las propias filas socialistas la gestión de su compañera tampoco ha gustado pero todo el mundo, en estos momentos, cierra filas.

El presidente y candidato a las municipales de Elche del Partido Popular, Pablo Ruz, ha declarado esta mañana al respecto que “es una moción que para nosotros no es agradable, es consecuencia de muchos desmanes y de muchas controversias generadas por una persona, pero es una moción que queremos que sea definitiva”.

"Desastre"

“Pedimos la reprobación y el cese inmediato de la señora concejal de Fiestas, Mariola Galiana. No solo por lo mal que lo ha hecho y el desastre de las fiestas con respecto a la forma de hacer los contratos en última instancia, la improvisación, la incapacidad política para la gestión; sino también por haber mentido flagrantemente a un medio de comunicación y a todos los ilicitanos hace apenas un mes respecto al no contrato de los trajes de las fiestas patronales”.

“Es grave la actuación de la concejal de Fiestas y es más grave aún que haya mentido sobre el contrato que tendría que haber sido firmado, debía ser menor, un contrato que exige la administración, que es preceptivo, es imprescindible y que la señora Galiana no solamente no ha firmado, sino que ha afirmado que estaba firmado, ha mentido”.

“El propio informe de un técnico del ayuntamiento que ya no está en la concejalía acredita que jamás existió ese contrato y, a pesar de eso, la señora Galiana, en un ejercicio de irresponsabilidad política y personal afirmó que sí existía”.

Golpe en la mesa

“Galiana no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera y como quiera, no está exenta de cumplir la ley. Tiene que asumir que un concejal no puede mentir y la señora Galiana ha mentido. Por eso los tres grupos políticos hemos emprendido esta iniciativa. Las mentiras no pueden permanecer ni quedar impunes y González, aunque sea al final de su mandato, tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir que esta forma de hacer política no puede prolongarse por más tiempo”.

Ruz: "Galiana no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera y como quiera, no está exenta de cumplir la ley. Tiene que asumir que un concejal no puede mentir y la señora Galiana ha mentido".

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Eva Crisol, ha declarado que “las fiestas de agosto de este año debían ser las del reencuentro, las fiestas del regreso de la alegria, sin embargo, la nefasta gestión, si es que no la falta de esta, de la concejala de Fiestas generó que hubiera carencias y preocupación por saber si íbamos a poder disfrutar de unas fiestas que todos los ilicitanos ansiaban celebrar a lo grande”.

“Elche es un gran municipio, con unas fiestas espectaculares, y no pueden tener al frente a la señora Galiana un minuto más, quien por dignidad debería haber presentado su dimisión este verano, tal y como pedimos. Sin embargo, estamos acostumbrados a que los socialistas se aferren a sus cargos, por eso, por respeto a los festeros y a la ciudad de Elche en general, es el señor Carlos González quien debería haber cesado a Galiana al comprobar que esta se agarraba al sillón”.

Bienestar y porvenir

“Cada día que pasa con la señora Mariola Galiana al frente de Fiestas, el señor González y el PSOE se ríen de Elche, demostrando lo poco que le importa el bienestar y el porvenir de Elche y sus ciudadanos. Porque en 2022 hemos estado muy cerca de no tener unas fiestas en condiciones por la precariedad de una responsable del área que ha demostrado carecer de las cualidades y la capacidad de gestión necesarias para el puesto que ostenta”.

Cs: "Estamos acostumbrados a que los socialistas se aferren a sus cargos, por eso, por respeto a los festeros y a la ciudad de Elche en general, es el señor Carlos González quien debería haber cesado a Galiana al comprobar que esta se agarraba al sillón”

Vox: "Mintió sobre la existencia del contrato. Condenamos esta manera de hacer política. Ser concejal de cualquier área es importantísimo, pero la de Fiestas en esta ciudad es especialmente importante por todas sus tradiciones”.

“Primero fueron las fiestas de agostos, luego nos sorprendió el contrato de los trajes de las Reinas y Damas de las fiestas, y ahora… veremos que pasa con el alumbrado navideño, si nos llevamos alguna sorpresa de última hora”.

Vox

La portavoz del Grupo Municipal Vox, Aurora Rodil, también ha declarado que “esta moción pretende hacer justicia con un problema que no deberíamos haber tenido. Estas deberían haber sido las fiestas mejores de nuestra ciudad y, sin embargo, desde la administración lo único que encontramos de la concejalía es improvisación, mala gestión y, fundamentalmente, mentiras a la ciudadanía. Mintió sobre la existencia del contrato. Condenamos esta manera de hacer política. Ser concejal de cualquier área es importantísimo, pero la de Fiestas en esta ciudad es especialmente importante por todas sus tradiciones”.