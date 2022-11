Este domingo, Elche volverá a convertirse en una marea rosa. Son 18 ediciones ya de la carrera de AMACMEC, la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca. La carrera regresa después de dos años de parón por la pandemia.

Una prueba que comenzará en el Paseo de la Estación a las 10 de la mañana. La carrera infantil será a las 12.30 horas. Lo recaudado irá a una asociación que ofrece asesoramiento y servicios como fisioterapeutas y psicólogos a quienes padecen cáncer de mama. Un apoyo que es fundamental.

La carrera de AMACMEC es una de las más populares en Elche y con más participación. ¿Cómo se presenta la cita?

Calculamos que participarán unos 8.000 dorsales. Y esperamos seguir vendiendo más camisetas el día de la carrera en la carpa que ponemos, para que la gente siga participando y colaborando.

La última edición solo fue marcha y regresan las carreras...

Sí, por eso esperamos recuperar la participación que tuvimos en ediciones anteriores, y siempre conseguimos ese empujón que no teníamos pensado. Va a haber marcha, carrera y carrera infantil también, estamos muy contentas de que regrese todo a la normalidad. Es una doble ilusión, por recuperar la carrera después de dos años en los que no hemos podido celebrarla y por poder volver a concienciar sobre el cáncer de mama. Esperamos que sea una gran marea rosa.

Y habrá actividades paralelas para todas las edades, ¿no?

Este año hay todas las carpas con sus cocas, su agua, las frutas, con zumba, entretenimiento para los niños e hinchables. Y habrá carpas con los servicios que ofrecemos de fisioterapia y agradecemos también el trabajo que harán los voluntarios, que habrá más que nunca. También va a haber premios que damos, junto a las medallas, a los corredores que llegan, que son vales deportivos de Vitaldent y lotes de Dialprix. Lo importante es que venga la gente a participar y a disfrutar. Además, habrá premios para los tres primeros clasificados tanto en las categorías masculina y femenina, mientras que en la modalidad infantil, se les dará una medalla a todos los niños y niñas que participen.

«Reclamamos a las administraciones más inversión en investigación, y en los fármacos debe haber más innovación»

¿Cuál es el objetivo?

Visibilizar que hay una asociación que es AMACMEC, que el año que viene celebramos el 25 aniversario. Trabajamos por sensibilizar y cuidar a personas que padecen cáncer de mama, tanto hombres como mujeres, y estamos para todo lo que necesiten, bien sea fisioterapia, psicología, trabajadora social... Todo lo que necesitan para que sientan que no están solas. Ofrecemos servicios que las personas más vulnerables no pueden asumir de otra manera.

Este año, además, se ha querido conmemorar el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche con algo especial...

Sí. Estamos haciéndole un guiño a ese 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche con una camiseta conmemorativa muy bonita, que se puede comprar. Así que más ilicitana la cita no se puede hacer (risas). La Dama Viviente nos visitó el viernes en la asociación y estamos muy contentas.

¿Ha notado un incremento de casos de cáncer de mama?

Sí. El año pasado teníamos algo más de 700 socias y ahora somos 824. Por desgracia, aunque vaya más despacio, siempre vamos a ir en aumento. Ha sido un repunte extraño porque con la pandemia se había como «parado». Nos hemos dado cuenta de que hay cada vez más gente joven que padece la enfermedad. Antes estaba en una media de 40 años en adelante y ahora de 30. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué está ocurriendo? Y detectamos un repunte de casos en hombres, pero le cuesta más llegar a nosotras, no hay ningún hombre asociado, a pesar de que conocemos casos. Es un tema tabú para ellos, y debe dejar de serlo también, queremos ayudarles. Y ahora, el nuevo proyecto en el que estamos implicadas es en el cáncer metastásico, que tiene menos supervivencia.

¿Tenéis colaboración de los hospitales?

Sí, desde la consulta del oncólogo, la enfermera se encarga de dar su tarjeta y pasa directamente a las psicólogas, tanto del General como del Vinalopó, que llaman a la persona y le comunica quiénes somos, qué hacemos, y el paciente ya elige si quiere venir a la asociación. Eso sí, le pedimos colaboración a los hospitales con la fisioterapia, porque no podemos abarcar con todo. Queremos que nos echen un cable con el fisioterapeuta, porque somos muchas. Les pedimos una sala en los hospitales para contribuir con fisioterapia igual que hacemos en la asociación. Ahora, en los hospitales solo hay para trabajar el linfidema, cuando hay inflamación y hay que drenar. Pero hay que trabajar también las cicatrices. Nosotros tenemos dos fisioterapeutas en nuestra asociación, pero somos 800 y si los hospitales nos echaran una mano podríamos llegar a más gente, a la que no tiene recursos.

«Pedimos a los hospitales de Elche que dispongan una sala para fisioterapia, porque no abarcamos con todo»

¿Qué ofrece AMACMEC?

Lo primero, la ayuda psicológica para superar ese shock, que es gratuita. Solo tienen que abonar los socios 30 euros al año. También ofrecemos el servicio de fisioterapia por las operaciones o cicatrices, y solo pagan una cuota de 8 euros por sesión. Además, tenemos una trabajadora social que ayuda a volver a reincorporarse al trabajo o con el papeleo de las incapacidades. También tenemos actividades de enriquecimiento personal todos los lunes para asesorarlas psicológicamente, donde tratamos muchos temas, como el duelo. También actividades como pilates, yoga, aquagym en las piscinas. Y las socias cada año nos proponen una nueva actividad, este año es la de baile con un profesor. Se pierde mucho con el cáncer de mama, la normalidad, el trabajo, en ocasiones, el pelo, que ocasiona un shock. Y conseguimos que tengan mejor calidad de vida.

¿Hace falta más inversión en investigación?

Sí. Se van dando avances, eso sí. La investigación es prevención. Antes no teníamos tantos casos de cáncer metastásico y ahora sí. Si no hubiéramos hecho hincapié con el cáncer metastásico, no estaría tan adelantado. Y ahora hay mucha más supervivencia al cáncer de mama que antes, y eso está relacionado con la investigación. También es importante la alimentación y el deporte. Y con los fármacos debe haber innovación no, lo siguiente. Reclamamos más inversión a las administraciones en investigación y fármacos.