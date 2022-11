No muchas veces ha ocurrido en un pleno de Elche que varios grupos políticos se unan para solicitar la reprobación y el cese de un representante municipal. Así ocurría esta tarde en la sesión plenaria que se sigue en el Ayuntamiento de Elche desde las 9 de la mañana: tres grupos, PP, Vox y Cs, a través de una moción, arremetían contra la gestión de Mariola Galiana (PSOE) al frente de la Concejalía de Fiestas y, en concreto, por el caso del contrato de los trajes de las Reinas de las Fiestas, el penúltimo episodio de una serie de continuas polémicas sobre la gestión de distintos contratos de cara a las pasadas Fiestas de Agosto.

El PP, en palabras del edil José Navarro, aseguraba que si se votara secretamente Galiana se tendría que dar de baja del perfil del Ayuntamiento "y se daba de alta en Infojobs".

Por respecto a esta institución, a todo el municipio y los entes festeros, los populares pedían su cese, basándose sobre todo en que la edil había mentido a la opinión pública al asegurar que había contrato del suministro de traje de las Reinas de las Fiestas. Navarro realizaba dichas afirmaciones apoyándose en un informe técnico sobre lo acontecido con este contrato y que el PP asegura que no existe.

Eva Crisol, de Cs, remarcó que es la segunda vez que en menos de medio año han tenido que pedir explicaciones porsu gestión. Recordó que se vivieron días de "susto" porque pasaban los días y no se habían cerrado algunos contratos a pocos días del inicio de los festejos, como el de audiovisuales, para el pregón, montaje de conciertos o seguridad, además de subrayar que se gastaron las partidas de Fiestas antes de fin de año.

"Es mejor pedir disculpas y reconocer el error que mentir", interpelaba Crisol a Galiana, quien habló de incompetencia y mostraba su preocupación sobre si de cara a las fiestas de Navidad iba a haber alguna nueva sorpresa.

Desde Vox, Juan Antonio Alberdi dijo que en los 15 contratos menores que gestionó Fiestas no existe el del suministro de los trajes y complementos de las Reinas de las Fiestas, además de recordar que ha pedido esa quincena y no ha recibido ninguno, por lo que ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges por no facilitarse esa información.

Repasando estos y otros contratos, Alberdi llamó también la atención de que, a su juicio, no se respetaron algunos plazos en otros contratos mayores de Fiestas, en el sentido de que pudiera ser que se abrieran plicas de contratación antes de tiempo.

El portavoz socialista, Héctor Díez, tomó la palabra para responder a la oposición cuando a priori se esperaba que Mariola Galiana, que nunca se ha achantado, se defendiera por sí misma. Galina no intervino en ningún momento en este punto.

"La realidad o la verdad es que aunque les pese, todos y cada uno de los actos de las Fiestas Patronales fueron un rotundo éxito", dijo Díez, tratando de dirigir la atención hacia lo fantásticas que fueron las pasadas celebraciones en verano. Díez trataba de demostrar que no hubo ninguna consecuencia negativa en las Fiestas, independientemente de la gestión municipal al respecto.

Héctor Díez defendió que todo se hizo según la ley, con transparencia, aprobando los contratos en junta de gobierno, incluso en un pasado pleno compareciendo la propia edil.

El socialista reconoció que se cometieron errores durante las fiestas, pero no concretó cuáles en la sesión. Y con respecto a los sobrecostes, dijo que todos los ayuntamientos estaban demandando servicios para sus festejos en agosto, además de apuntar el incremento del coste de la vida de estos últimos meses.

El PP recordaba entonces a Díez que el sobrecoste de 425.000 euros en las pasadas fiestas ya lo trataron, y que de lo que estaban abordando ahora era pedir explicaciones sobre "por qué María Dolores Galiana ha mentido a los ilicitanos". "Usted ha mentido, mintió, y el técnico de su concejalía dijo que no había contrato", añadía Navarro mirando a la edil.

El edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros fue el que mejor defendió a la socialista. Y es que manifestó que habló con los técnicos de Fiestas y que pudo ver con sus propios ojos que todo estaba correcto. "Lo que faltaba era una firma final del responsable de dicho expediente y que quedó en el sistema informático en stand-by", relató García-Ontiveros. Ante esto, el edil no adscrito preguntó a los defensores de la moción si habían acudido a Fiestas y hablado directamente con los técnicos o con Mariola Galiana. Su intervención acabó calificando de "aquelarre" lo organizado por los tres partidos.

Crisol pedía al ejecutivo que reconociera que ha habido errores y que habían estado muy nerviosos, mientras que desde Vox se consideraba que las fiestas estuvieron mal organizadas.

Héctor Díez pidió no confundir incidencias administrativas con incidencias organizativas y aseguró que no había habido ninguna mala fe en Fiestas. "Aquí hay algún tipo de fijación con las concejalas del PSOE, incluso entrando en la vida personal. Lo hicieron con Purificación Vives, le siguió Marga Antón y hoy la señora Galiana ha tenido que escuchar que debe apuntarse a Infojobs y no sé qué de tocar la zambomba", lamentaba Héctor Díez.

El edil socialista mostró públicamente todo el apoyo del grupo del PSOE a Mariola Galiana, mientras el PP se mostraba sorprendido de que fuera un edil no socialista el que mejor había defendido a la edil de Fiestas. Compromís no tomó la palabra en ningún momento en este asunto y votó en contra de la reprobación y solicitud de cese de la concejala protagonista.