Cómo pueden aprovechar las pequeñas empresas el metaverso

Silvia Leal es asesora de la Comisión Europea y ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas más influyentes de España en tendencias de futuro y tecnología. Además, ha sido galardonada con el Inspire Award 2021 a la labor divulgativa de la inteligencia artificial por la Artificial Intelligence Association. Su charla este martes en Elche, en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y organizada por el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Elche, sirvió para entender mejor el metaverso y para abrir los ojos a las pequeñas empresas a la hora de decidir si deben estar o no en este mundo virtual.

A su juicio la respuesta es clara: sí. "El metaverso es la evolución de internet y de las redes sociales de ahora y es una nueva manera de relacionarse mediante la realidad virtual y aumentada", señalaba Leal, quien concretaba que la idea es que la persona vea y sienta que está en otro mundo, que viva una experiencia inmersiva.

Y eso se puede hacer, dijo, con gafas (que pueden costar desde unos 300 euros hasta las que prepara Apple por un precio estimado de 3.000 euros) o, a otro nivel, sin ellas, incluso tan solo con el propio móvil mediante la realidad aumentada.

"Pero ¿tiene sentido para mi modelo de negocio el metaverso?", se autopreguntaba la experta poniéndose en la piel de los pequeños empresarios. "Sí: para el marketing", respondía. Y aclaraba: "El metaverso no llega para sustituir al mundo real. Hay muchos metaversos, no existe solo el de Meta (Facebook). Fortnite tiene 500 millones de usuarios, se cansó de las peleas, se ha abierto al mundo de las fiestas y se llevó 2.000 millones de dólares de Lego y Sony".

Y es que anunciarse, poner tu marca, aparecer en el metaverso, ofrecer servicios virtuales, utilizarlo para formación, llegar a más público, a otros posibles y nuevos clientes, mostrar el calzado que llegará o un crucero por dentro para animar a apuntarse a un viaje (o incluso para gente que no puede permitírselo y le gustaría hacerse una idea), como complemento igual que tenemos nuestra web y redes sociales, o para, como Balenciaga, realizar un desfile o un anuncio para difundir tendencias, todo ello y mucho más es algo que permite el metaverso.

"El metaverso es una oportunidad de servicios. Es como un centro comercial donde yo ofrezco mis servicios", dijo, para añadir que, por ejemplo, Metrovacesa ya lo está utilizando y que la moda es la que está marcando el uso de esta nueva tecnología.

"TikTok está en pleno lanzamiento hacia el Metaverso", afirmaba esta doctora en Sociología, quien aclaraba que hay dos tipos de metaverso: el de los controlados por las grandes corporaciones y los independientes, los descentralizados.

En su charla "Futuro emergente: del reto a la oportunidad", impartida este martes en la Universidad Miguel Hernández, dentro de las jornadas que se celebran en el marco de la ‘Semana Focus Pyme CV’ organizada por el (CEEI) de Elche, Leal aseguró que en 2030 el metaverso va a generar la misma economía que genera Latinoamérica.

Asimismo indicó que esto no es como Second Life, que murió "porque llegó un momento en que no había nada que hacer dentro, además de existir una curva de aprendizaje muy complicada". En su opinión, lo importante del metaverso "son las experiencias inmersivas" y que no hay que olvidar que el mundo cambia, debemos adaptarnos, además de no juzgar sin probar y, en estos cambios, es importante en este viaje no ir solo, además hacer algo sostenible en el tiempo.

La jornada del CEEI de Elche contó previamente con la inauguración del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Elche, José Javier García, además de Julia Company, directora general del Instituto Valenciano de la Competitividad (IVACE) y se completó con diversas actividades que se prolongaron hasta las 14.40 horas.