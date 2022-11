Eva María Crisol, edil de Ciudadanos en Elche, ha querido explicar este miércoles a través de un comunicado su voto en contra a los presupuestos del gobierno bipartito, dos días después de que se celebrara el debate del mismo en el salón de plenos del Ayuntamiento, recordando que “la ejecución del presupuesto del presente año es ínfima, algo que viene siendo habitual con este gobierno desde que empezó la legislatura”, causa por la que ha dejado claro que, según ella: “No podemos confiar en un gobierno al que año tras año no le salen las cuentas, porque ha quedado claro que tanto PSOE como Compromís manejan un presupuesto que les queda grande”.

“Los presupuestos aprobados el pasado lunes por los miembros del gobierno en solitario no están a la altura de las necesidades de los ilicitanos. Hay que recordar que la inflación ha supuesto que todo tipo de suministros e incluso los bienes más básicos se hayan encarecido para todos los sectores y los vecinos en general”. A pesar de ello, Crisol ha cargado contra el ejecutivo después de comprobar que “se han congelado partidas destinadas a asociaciones y entidades, como si a ellas no les afectara la crisis fruto de la inflación que tenemos encima”.

Eva Crisol ha apuntado que cuando comenzó esta legislatura, el ejecutivo era muy generoso en ideas. "Sin embargo, estamos a punto de terminar y este último año se ha ejecutado mucho menos de la mitad de la inversión prevista y vemos muy poca diferencia de lo que era Elche en 2019 y lo que es Elche a finales de 2022”, declara Crisol

Y es que, apunta la edil, “la ciudad que deja el bipartito no es mejor que la que cogió hace ya más de siete años. Al revés, tenemos una ciudad con problemas nuevos creados por PSOE y Compromís, con una bicefalia que pagan los ilicitanos”.

La falta de ejecución de los presupuestos anteriores es uno de los pilares para el voto en contra de Crisol. “No es de recibo que una ciudad como Elche vea que se queda más de un 70% de su presupuesto sin ejecutar. Es una muestra de que no son capaces de gestionar, por lo que los ilicitanos no pueden permitirse que a partir de 2023 sigan con el bastón de mando de este Ayuntamiento”, agrega.

“Si algo está claro es que si Elche no avanza no es por falta de ideas, ya que existen muchas mociones presentadas por la oposición que, incluso siendo aprobadas, muchas de ellas por unanimidad, no son llevadas a cabo por las deficiencias del presupuesto o por la falta de gestión a la hora de ejecutarlo”, ha aseverado Crisol, quien ha concluido señalando que “año tras año, y de nuevo en este presupuesto, se han ganado la desconfianza y desencanto de la sociedad ilicitana”.