Había que estar en la inauguración del Mercado Navideño y de la Feria de la Navidad de Elche para constatar el malestar y la confusión de una parte de las familias que acudieron con mucho tiempo de antelación para ser de los primeros en disfrutar de las distintas atracciones dispuestas en el Paseo de la Estación. Muchos acudieron atraídos sobre todo por la idea de que sería gratis en esta primera jornada inaugural de este lunes, pero la gran mayoría se llevaron un chasco puesto que finalmente no fue así.

Se repartieron varios cientos de billetes gratuitos para subir a las atracciones de feria, además solo un viaje, pero fueron a todas luces insuficientes para la gran demanda, para la gran cola que se formó, en parte también para acceder a la zona por el portal principal iluminado. Los billetes se agotaron en pocos minutos y muchos seguían haciendo cola sin saberlo.

Muchos padres mostraron entonces su enfado porque ya habían trasladado a sus pequeños que esa tarde montarían gratis a las atracciones, durante toda la tarde. Y es que el problema se generó a raíz de las expectativas que muchos se habían generado a partir en parte de unas declaraciones de la edil de Fiestas, Mariola Galiana, en un medio decomunicación, pero sobre todo debido a un mensaje en redes sociales donde el Ayuntamiento de Elche anunciaba que habría entrada gratuita a todas las atracciones tras la inauguración. Lo que no se dijo o no se dejó claro es que para ello habría que coger tiques y que estos serían muy limitados.

El malestar no solo quedó patente en las primeras horas de la inauguración este lunes de la Feria de Navidad, sino también en las redes sociales, donde vecinos han asegurado que llevaban más de una hora de cola hasta que vino la Policía Local para poner orden e informar de paso que ya no quedaban billetes, o que muchos niños se fueron llorando al no poder subir, no solo porque no era gratuita la jornada, sino porque el efecto llamada del gratis el primer día generó un aluvión de visitantes que hizo que apenas se pudiera transitar por la Feria y el Mercadillo de Navidad.

Por otra parte, lo cierto es que en los comunicados de prensa oficiales del Ayuntamiento sobre la Feria de Navidad en ningún momento se recoge que el primer día fuera este evento gratuito, o que se fueran a repartir un número limitado de billetes. Sin embargo, Galiana, el día de la inauguración del alumbrado navideño sí que indicó ante unos micrófonos de un medio de comunicación que serían gratis las atracciones el lunes.

Al margen de este episodio, lo cierto es que ya está en marcha la feria de atracciones y el Mercado Navideño al Paseo de la Estación. El alcalde, Carlos González, y la edil del área, Mariola Galiana, junto a las reinas y damas mayores e infantiles de las Fiestas de Elche y miembros del equipo de gobierno, cortaron sobre las 18 horas de este lunes la cinta inaugural de un recinto introducido por la Concejalía de Fiestas en 2019 y que se ha convertido en un clásico de la programación navideña de la localidad, causando gran expectación entre grandes y pequeños.

Ilicitanos y visitantes pueden disfrutar hasta el 8 de enero de 2023 de 15 atracciones y 20 puestos, en los que encontrarán productos típicos de estas fechas, todo ello presidido por un árbol navideño luminoso de ocho metros de altura, tal como ha señalado Galiana.

En concreto, explicaba la responsable municipal, algunos de los atractivos de la feria son la noria de 25 metros, la pista de patinaje de hielo sintético ecológico, el dragón, una pista americana, un scalextric o el castillo hinchable, los cuales causarán la alegría del público infantil, que podrá conocer a Papá Noel en su casita para trasladarle sus deseos navideños en persona, en una feria que suma como novedad el tren fantasma, una atracción de realidad virtual.

En cuanto a las casetas del Mercado, decoradas al estilo centroeuropeo, en ellas se podrán adquirir artesanías y otros elementos propios de la presente época del año, como juguetes de madera, bufandas, gorros de lana y demás.

Asimismo, como en años anteriores, se han instalado puntos de venta de crepes, castañas, churros, algodón de azúcar, palomitas, vino dulce, turrones y otras delicias. Y los fines de semana el recinto acogerá pasacalles, actividades de animación como cuentacuentos o funciones de títeres y talleres para niños.

La edil, amén de destacar la gran afluencia de público registrada en esta primera jornada, invita a los ilicitanos y las ilicitanas a reencontrarse con la magia y la ilusión de la Navidad, un año más, en la Feria y el Mercado del Paseo de la Estación de Elche. No en vano, asegura que la localidad se está consolidando como un referente en iluminación y programación navideña dentro y fuera de la provincia, dado que, en los últimos años, ha recordado Galiana, se ha detectado el incremento de visitantes localidades vecinas e incluso de fuera de la provincia.

A continuación te dejamos los horarios oficiales de algunas de las citas imprescindibles de estas navidades en Elche pensando en los más pequeños:

Feria de atracciones y Mercado Navideño:

Del 6 al 11 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Del 12 al 16, de 17:00 a 21:00 horas.

Días 17 y 18, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Del 19 al 22, de 17:00 a 21:00 horas.

Del 23 de diciembre al 8 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Casita de Papá Noel:

Día 18 de diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas-

Días 19, 20, 21 y 22, de 17:00 a 21:00 horas-

Día 23, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas-

Día 24, de 11:00 a 14:00 horas.

Paje de los Reyes Magos:

Días 29 y 30 diciembre, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Día 31, de 11:00 a 14:00 horas.

Día 1 de enero, de 17:00 a 21:00 horas.

Días 2, 3, 4 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.