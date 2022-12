Dentro del Programa de Internacionalización de Centros (AIEFI), el decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José Pedro Espada, ha visitado varias universidades escandinavas para impulsar proyectos de colaboración.

Durante su estancia, se ha reunido con responsables de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y del Karolinska Institut de Estocolmo con el fin de promocionar de forma internacional las titulaciones de la Facultad, así como para impulsar y consolidar acuerdos de colaboración entre la UMH y las diferentes instituciones académicas.

Programas formativos

En su visita al Child and Adolescent Psychiatry Center del Karolinska Institut, el decano José Pedro Espada ha conocido sus programas formativos y ha promovido acuerdos para estancias internacionales.

Asimismo, el profesor de la UMH se ha trasladado a Noruega donde se ha reunido con cargos académicos de la Universidad de Oslo y, en particular, del Center for Child and Adolescent Mental Health para fomentar la colaboración docente y de investigación entre ambas instituciones.