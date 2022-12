El PSOE de Elche celebra la última asamblea ordinaria del año haciendo un llamamiento a la militancia para que a la vuelta de las fiestas navideñas realice aportaciones en clave electoral, par diseñar un programa «que vuelva a conectar» cuando quedan seis meses para la cita con las urnas.

El encuentro se celebró este sábado como es habitual en la sede de General Cosidó. Durante una hora y media se expuso el trabajo de la ejecutiva en este último medio año, y se enfatizó la necesidad de seguir manteniendo la actividad en la sede, los grupos sectoriales y las tertulias, así como «seguir de palanca de apoyo» al grupo municipal.

Altas y bajas

También se informó de que en este tiempo se han producido 26 altas de militantes y 13 bajas, siete por fallecimiento, lo que según la ejecutiva son «números sostenibles».

La agrupación local destacó que se encara el final de legislatura con ilusión. El secretario general, Alejandro Soler, abogó por salir a la calle este 2023 para explicar no sólo la gestión del Grupo Municipal Socialista, si no también el trabajo del Consell, en particular de Ximo Puig, y de Pedro Sánchez por las ayudas nacionales a los más vulnerables.

Críticas a la derecha

Soler criticó que «las derechas representadas por el PP, Vox y Cs no tienen ningún proyecto político para la ciudad» y que en estos meses «intentarán crispar, fruto de su nulo proyecto político, y se unirán como una verdadera UTE política con el único fin de intentar desbancarnos de la alcaldía». Así, el secretario señaló que quedan meses de duro trabajo para «salir a ganar».