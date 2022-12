«Creo que traje a Elche un talante de cura diferente y conocí el alma de un pueblo»

Es de las pocas personas reconocidas como Hijo Adoptivo de Elche. ¿Qué siente?

Siento un sano orgullo como no puede ser de otra manera, también me siento una vez más acogido por la gente que tanto quiero, me emociono, son muchos años en Elche y mucho trabajo también con mucha gente, y esto me hace sentirme bien, aunque creo que es un reconocimiento inmerecido, se lo dije al alcalde, creo que hay muchísima gente en Elche que tiene sobrados méritos para ser hijo adoptivo, y sin embargo me honra este reconocimiento.

Llegó el 13 de octubre de 1990 a la ciudad con la misión de levantar Nuestra Señora de los Desamparados. ¿Cómo fueron aquellos inicios?

Llegué a la parroquia de San José para desmembrarla en dos e intentar hacer la parroquia de Desamparados. Fue difícil y fácil, en el sentido de que lo difícil lo ponía yo, por no saber cómo se hacia una parroquia nueva. Soy de pueblo, siempre había vivido en un pueblo y de repente te dice el obispo que vas a ir a Elche y vas a hacer una parroquia nueva. Recuerdo que al entonces obispo, que después fue cardenal en Oviedo, le pregunté: «Don Francisco, ¿cómo se hace una parroquia nueva?» Se quedó mirándome fijamente y creo que tampoco lo tenía muy claro. Me dijo que los ilicitanos me enseñarían, y me enseñaron. Fue un comienzo bonito porque comencé enseguida a pensar que la gente tenía que saber que allí se tenia que hacer una parroquia. Todo eran edificios y allí aparece un curita con 30 y algo de años, ayudó que vino con una moto que le regalaron en una romería y rápidamente se hizo famoso el cura de la moto. Aún me pregunta la gente qué pasó con ella. Se vendió y está metida en ladrillos y cemento en la iglesia. Fue muy curioso aquello, empecé haciendo el primer anuncio porque ha crecido mucho y pensé que había que hacer otra parroquia.

"Rápidamente se hizo famoso el cura de la moto. Aún me pregunta la gente qué pasó con ella. Se vendió y está metida en ladrillos y cemento en la iglesia"

¿Cómo empezó a darse a conocer aquel proyecto?

Hay siete colegios de primaria dentro de la nueva parroquia y un instituto, además de Salesianos y Carmelitas. Empecé reuniéndome con los profesores de los colegios, dando clase en el IES Tirant lo Blanc, fui uno de los fundadores, y al principio funcionábamos por las tardes. Como el instituto iba a estar dentro de la parroquia, todos los chavales sabían que se iba a hacer una iglesia, y claro, detrás de cada niño hay una familia, y el anuncio fue muy fácil.

¿Qué espera haberle aportado a la ciudad?

Creo que traje a Elche un talante de ser cura un poco diferente, soy bastante extrovertido, vivía en la calle y el encuentro con la gente, el hablar, sentarme y escucharla... es como la conoces. A partir de ahí conoces el alma de un pueblo, y el alma del pueblo de Elche es acogedora, abierta, y a mi me fue muy fácil. No se qué cosas he podido aportar pero sí se lo que Elche me ha aportado a mi, me ha configurado muchísimo como sacerdote y como ilicitano para llegar y sentir todo lo que es ser ilicitano. Me siento ilicitano desde antes de ese 13 de octubre, porque empecé a hacer la Coronación del Misteri en el verano del 78, y si me apuras antes de ese verano comencé a venir los fines de semana cuando estudiaba Cou, desde el general de Orihuela a la parroquia de San José con cinco seminaristas. Allí formé un coro juvenil, que cantábamos las misas del domingo con las hermanas Carmelitas.

¿Se han alterado las iglesias con la planificación urbanística?

He conocido todo aquello con almendros, algarrobos y algún mangraner. Las parroquias están situadas en una zona geográfica que es perfectamente útil para el servicio religioso. Recuerdo cuando vine a Elche, que entonces era Manuel Rodríguez alcalde, acudí a él para pedir ayuda y asesoramiento para intentar construir una nueva parroquia y cómo iba a ir ese ensanche. Elegimos un buen sitio, caro, porque entonces todo eso estaba muy en alza, y compramos dos naves que había juntas para hacer el templo. No había dinero para comprar las naves ni para el solar. Dimos el solar a la promotora que hizo la parroquia y viviendas, creo que quedó bonito y cuando estás dentro no tienes la sensación de que encima hay un bloque de viviendas. Creo que lo que más me gusta es que a la gente le gusta la parroquia y que un día me retiraré de aquí, pero el templo se queda y la gente está a gusto.

Han pasado diecisiete años de aprobarse la ley que protege al Misteri. ¿Cómo ve su presente y futuro?

El Misteri hoy, y desde hace unos años, está viviendo un momento dulce en cuanto a lo que son las voces, que es el corazón, así como por el trabajo que se hace desde todos los estamentos de la familia del Misteri, que se hace con un espíritu auténticamente colaborador. Es verdad que hay muchas sensibilidades dentro de la familia y dentro de la propia junta pero hoy, especialmente somos piña. Estamos trabajando arduamente con gusto y ganas.

"No solamente se han implicar en la financiación del Misteri las entidades que lo componen, también debe haber ahí un mecenazgo por parte de empresas, es lo más genuino y lo que define a nuestro Elche

¿Faltan apoyos?

Siempre se necesita apoyo, lo he dicho más de una vez, y no solamente creo que en el Misteri se han de implicar en la financiación las diferentes entidades que lo componen como Ayuntamiento, Generalitat, Diputacion, Obispado…también debe haber ahí un mecenazgo por parte de las empresas, es lo más genuino y lo que define a nuestro Elche, estamos ante el reto que se nos viene, la crisis nos afecta a todos, pero el Misteri es decir Elche.

Hace unos años le trasladó personalmente al Papa Francisco la invitación para asistir a La Festa. ¿Cree que algún día vendrá el pontífice?

Le regalé un «cd» y en esa conversación pude explicarle el argumento, al final le pregunté, ¿Santidad cuando va a venir a España y cuando va a venir a ver el Misteri?, y contesto lo que los italianos, «chi lo sa» (quien sabe). En ese sentido no confío en que pueda ser esa visita, ojalá... hoy las cosas se ven difícil y mañana cambian. Hacer un viaje del Papa es complicado, luego cuando está en ese país tampoco es tan fácil desplazarse a ciertos lugares. Tendría que coincidir una carambola muy especial aunque no me cabe la menor duda de que la junta, los cantores y todo Elche estaría dispuesto a que le montaran el mejor Misteri.

¿Cómo fueron aquellos instantes en los que se fundieron en un abrazo?

Fue un encuentro muy entrañable, él es muy latino. Recuerdo un encuentro con el Papa Juan Pablo Segundo y fue un encuentro diferente porque el talante es muy distinto. Quería darle el abrazo pero no quería ser vulgar y le dije: «Santidad, los ilicitanos me han dado un abrazo para su Santidad», muchas gracias, contestó, y después le dije que ellos me habían dicho que querían un abrazo suyo para ellos, y entonces nos fundimos en ese abrazo.

¿Confía en una actuación pronto para rehabilitar la basílica de Santa María?

Ya se ha presentado ese plan director, además con un montante económico importante, allí es donde me refiero que hemos de actuar, el día en el que se presentó ese plan director apelé a hacer una llamada a esta colaboración particular de la gente, mundo empresarial, es necesario que sea así. Cuando una casa hay que renovarla toda la familia se implica en la renovación, y Santa María es casi lo mismo que decir Elche si me apuras, la basílica, el santuario y la Mare de Déu es de todos y tenemos que dejárselo claro a los que vienen detrás de nosotros. Me gusta mucho cuando Cantó va a los colegios y hace esa campaña porque todo eso va a dejar una huella en nuestros jóvenes tal y como lo vivimos nosotros, que no puede quedar en el aire, casi dentro de los genes

¿Pero hay empresarios que ya hayan expresado su voluntad?

Eso ahora mismo lo ignoro, no es labor mía, ahí está al tanto el patronato, la basílica con el propio arcipreste pero estoy seguro de que ya han habido contactos y respuestas.

Recientemente la próxima pregonera de la Semana Santa, Asunción Berbegal, señaló que tiene que trabajarse la fe desde la base para que la tradición conviva con el cambio de valores en la sociedad. ¿Qué opina?

Completamente de acuerdo de que hay mucha gente de los que están en la Semana Santa, y hablamos desde cofrades, costaleros, gente que se deja la piel en la celebración, y en realidad tienen falta de formación religiosa. Trabajamos en la diócesis como una especie de curso de discernimiento, es una de las primeras cosas que van saliendo en los grupos de reflexión y va por ahí, lo primero es el primer anuncio de la fe, creer no es solo ponerse debajo de un trono y llevarlo a hombros. El otro día en una misa en Santa María dije que muchas veces estamos pegados a nuestras oraciones pero en el fondo nuestro corazón sigue siendo el mismo, y probablemente duro, lo que tenemos que hacer desde la fe es mirar al cielo pero también al suelo. Creo que el mundo de la Semana Santa tiene buena falta de formación y los consiliarios de cofradías y la diócesis tenemos que dársela.

"Preparamos gente porque no es solamente darles el bocadillo o una cama para esta noche, queremos ayudar a que salgan de ese ambiente de pobreza

Ahora que se acerca Navidad, ¿percibe que la solidaridad suele ser más visible estas fechas y se diluye durante el año?

Estos días la solidaridad con el necesitado es fantástica desde el individuo, las personas, desde colectivos, empresas, comercios, la verdad es que se aporta muchísimo, pero intentamos que cuando se pase la Navidad la gente siga teniendo la necesidad de siempre cubierta. Coordinados con Cáritas Interparroquial y Diocesana cada vez en nuestra parroquia tenemos un grupito más grande de empresarios que colaboran. Preferimos que nos den en especie lo que necesitamos, hay empresarios que llaman para ver cómo anda la cosa y ya les decimos que necesitamos tantas cajas de leche, vasijas, productos de limpieza... Procuramos que la transparencia sea absoluta.

¿Hay dudas en cómo se reparte la ayuda?

A veces, sobre si hay gente que no lo necesita tanto y la recibe…no digo que no haya nadie que pueda engañarnos pero primero se le hace un informe de ingresos que entran a esa casa, los miembros que hay, condiciones de la vivienda, y se visita la casa, y también se constata que a pesar de los pocos ingresos que hay se maladministran.

Recientemente Cáritas alertó de que el número de personas sin techo está aumentando. ¿Confía en que se prestan los suficientes recursos?

Creo que sí se están poniendo recursos, y me consta que la ayuda del ayuntamiento es importante, en concreto ya estamos preparando. He tenido una reunión con los arciprestes de la vicaria nuestra y responsables de la diócesis para celebrar la jornada del inmigrante el año que viene y contra la trata de personas, trabajando en ello para hacer un análisis y qué actuaciones tenemos que hacer. Para la iglesia es una cuestión de mucha sensibilidad desde el secretariado de inmigraciones, y creo que nuestra Cáritas Interparroquial trabaja muy bien todos estos temas con cursos, preparando gente, para luego adquirir un trabajo. No es solamente darles el bocadillo o una cama para esta noche, queremos ayudar a que salgan de ese ambiente y esa pobreza.

Parte de la población ha ayudado ante terribles conflictos como la guerra en Ucrania y durante la pandemia...

Elche se ha volcado siempre en cualquier campaña, en nuestra parroquia y en mi barrio del sector V, que aunque no podemos decir que es como un barrio del centro más pudiente todas las campañas siempre se han superado a la anterior a nivel de recogida, y en la parroquia en concreto hacemos cursos promocionando y enseñando a las mujeres, sobre todo musulmanas, hay una profe de confección que les enseña a coserse su ropa, hay también clases para dos niveles de castellano, tenemos profesores, algunos jubilados, que dan clase a muchos niños, hay un ambiente muy bueno y acogedor. Procuramos no mirar ni el color, ni la religión, ni ideología política de una persona, queremos mirar a esa persona y promocionarla. La iglesia da el callo también con ayudas oficiales.