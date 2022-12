Elche ha engrandecido hoy aún más si cabe la labor de un párroco humilde, sencillo y huertano, impregnado de una filosofía de vida tan fácil de entender y comprender que emociona a todo aquel que lo escucha. José Antonio Valero Pérez nació en la pedanía de Desamparados en 1954 pero nunca ha sido un forastero para los ilicitanos. Esta noche, durante el acto por el cual Elche lo ha reconocido como Hijo Adoptivo, ha tenido tiempo para recordar algunas anécdotas de su vida y todas ellas hubieran servido para guardar como frases en el corazón de la ciudad o en este artículo.

Su sencillez quizá se explique mejor con el titular de esta crónica. Cuando en el año 1990 el entonces obispo, Francisco Álvarez, le encomendó la construcción de una parroquia, la de Nuestra Señora de los Desamparados (el mismo nombre de la pedanía donde nació) y el le preguntó, con cara de asombro al prelado que cómo se hacía una parroquia. Este le contestó "los ilicitanos te enseñarán".

Laudatio

Ha sido un acto con asistencia de cuatro obispos, Murgui, Cases, Oliver y Munilla, numerosos sacerdotes, familiares, amigos, la corporación y los miembros de su parroquia. La laudatio ha corrido a cargo del párroco José Luis Úbeda, compañero de promoción sacerdotal, que hizo numerosos guiños para descubrir facetas del distinguido.

Músico (le gustaba cantar de niño a Manolo Escobar y se aficionó al piano al punto de ser organista), ornitólogo aficionado (como persona criada en la huerta) deportista (jugador de baloncesto, al menos en el Seminario, quizá se le olvidara durante su excelente laudatio que por encima de estas pasiones estaban y siguen estando las motos, principalmente, aunque hizo un amplio recorrido para contar su vida pastoral, unida desde hace tres largas décadas a la ciudad de Elche.

Tuvo que ver y mucho en la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad o con la propia Ley valenciana sobre el drama asuncionista ilicitano.

Padre eterno

Arcipreste, vicario episcopal y padre eterno en las representaciones de La Festa durante 17 años, "algunos todavía me llaman padre eterno", recordó ayer. Úbeda reflejó a un cura que ha sido siempre la viva esencia de esa familia huertana con la que se crío y esa familia que hizo un esfuerzo para cumplir con la vocación sacerdotal de un hijo que, según se supo esta noche, fue nombrado sacerdote un año antes de lo previsto porque el entonces obispo Pablo Barrachina cumplía 25 años de ejercicio pastoral y no había sacerdotes a los que nombrar.

Él era un adelantado y ya estaba preparado para una misión, que no ha descuidado un solo momento de su vida. Úbeda resumió quizá la imagen de este ya ilicitano con una frase más que cierta "no hay tristeza al lado tuyo", a lo que añadió su honestidad, sinceridad y lealtad.

Insignia

El alcalde entregó a continuación el diploma e insignia a José Antonio Valero como nuevo ilicitano, destacando que se le concede la distinción como agradecimiento a su labor personal y profesional, y a la relevancia y notoriedad que ha tenido".

Fue Valero quien emocionó entonces a todos. Hizo un somero repaso de su vida y le dio, como no podía ser de otra forma, gracias a Dios por darle "el don de la vida y la fe" a ese joven seminarista que llegó en 1973 al Seminario y que al poco acudía a la parroquia de San José en Elche a ayudar durante su carrera sacerdotal sin saber entonces cómo, al cabo de casi 50 años, iba a quedar tan unido a la ciudad como desde hoy lo está. "No estoy un peldaño más alto que vosotros", aseguró a los invitados al acto, "tengo un origen humilde, el de un huertano de Desamparados", la pedanía oriolana donde nació entre naranjos.

Consejos

Aprovechó su discurso para dar algunos consejos: "hay que madurar sin perder al niño que llevamos dentro", fue modesto en sus palabras: "nunca he sido esa voz que se me adjudica, soy uno de vosotros, un cristiano, un enviado y siempre procuraré servir a esa misión. Vivo como vosotros y siento como nosotros. Con vosotros soy feliz y participo de vuestras alegrías". Se mostró reivindicativo, "me duele la falta de trabajo, la pobreza, las drogas, la dependencia, la marginalidad y la invisibilidad" y dijo "os he querido sin distinción, nunca he discriminado a nadie, siempre he servido a los demás desde la mirada de Dios".

Tuvo palabras para la grandeza de la ciudad y sus símbolos más queridos, para el patrimonio, la historia, las costumbres, la vitalidad, el folclore, la generosidad, el respeto....". Y centró en la patrona, la Virgen de la Asunción, a la que tantas veces coronó siendo padre eterno, uno de los motivos que hacen tan grande a la ciudad. También habló de su parroquia y de la importancia que ha tenido para el Sector V, "un templo y dos parroquias, una casa grande. El cielo tiene puertas, y la más grande esta en Elche".

Lágrimas

Y si habló de la Virgen también lo hizo de la maternidad porque "es un don sin condiciones, soy el hijo adoptivo y debo estar a la altura de quien me la concede". Su voz se quebró cuando más humano se hizo su discurso, "soy consciente de la fragilidad de mi vida, pero siempre la pondré al servicio de Dios y de esta comunidad que él me puso en mi camino".