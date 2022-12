Sorpresa en el centro con los nuevos contenedores

El centro ha estrenado la nueva ruta de recogida de basura con contenedores que van a estar en las calles todo el día, para sustituir el sistema de «quita y pon» que ha imperado en la última década. Una medida que ha sorprendido a vecinos y comerciantes con opiniones de todo tipo.

Y es que al contenedor gris se han sumado, el marrón (para residuos orgánicos), el azul (para papel) y el amarillo (para envases) en una veintena de puntos del casco histórico, resguardados entre un vallado metálico o «recintos» como los ha bautizado el Ayuntamiento, para tratar de cuidar la estética en el enclave más turístico de la ciudad. Algunos están por colocarse todavía.

Con este nuevo método, el equipo de gobierno ha pretendido acercar el reciclaje a los vecinos y también a los comercios y la hostelería porque hasta ahora no tenían opciones cerca de sus casas y establecimientos, pero también atajar el importante trasiego de camiones que cada día se ocupaban de poner y de quitar los contenedores de las calles.

Sin embargo, la concentración de los depósitos de basura que desde este miércoles se ha podido ver en el centro de la ciudad no estuvo exenta de controversia, sobre todo, para los trabajadores que se han visto sorprendidos por los contenedores cerca de sus establecimientos o tiendas o para los vecinos que no quieren tener la basura delante de sus casas. Y es que, pese a que el horario para tirar la basura no ha cambiado y sigue teniendo que hacerse por la noche, el primer día de los contenedores permanentes en las calles del centro de la ciudad no se libró de la estampa que algunos se temían con esta nueva medida: la de depósitos a rebosar de bolsas de residuos a plena luz del día.

Para tratar de evitar precisamente los contenedores llenos y los malos olores que puedan generarse, tal y como anunció la pasada semana el edil de Limpieza, Héctor Díez, la recogida de basura se va a reforzar a dos veces al día (a partir de las 15 horas y a partir de las 23 horas). Solo cinco calles del casco histórico son las que han mantenido por el momento el sistema de quita y pon, con los que los contenedores se instalaron en horario de tarde. Así fue el primer día de un nuevo servicio, que el equipo de gobierno ya avisó de que se podrá ir perfeccionando poco a poco según las necesidades que se detecten.