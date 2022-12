La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche plantea solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelar del decreto del Consell que autoriza la creación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) a partir del próximo curso 2023-24. Así lo ha señalado el rector de la universidad ilicitana, Juanjo Ruiz, a preguntas de los medios en el transcurso del tradicional brindis de Navidad. Esta medida podría paralizar el arranque de esos estudios.

La medida cautelar está previsto que la solicite en los juzgados la UMH una vez haya presentado el recurso contencioso-administrativo para paralizar la decisión de la Generalitat de que la UA imparta también Medicina, como tiene la UMH, según han confirmado fuentes de la Universidad Miguel Hernández. "El interponer el recurso no paraliza el proceso, pero se puede pedir una medida cautelar para que el proceso no vaya a más o sea irreversible o que los daños que se produzcan no sean más irreversibles", ha indicado el rector.

Ruiz, no obstante, ha añadido que esa medida cautelar se estudiará una vez vista toda la documentación "pero entiendo que, en buena lógica y con sentido común, es lo que tenemos previsto".

El recurso contencioso-administrativo de la UMH contra el decreto del Consell que autoriza Medicina en la UA se presentará formalmente en los próximos días una vez estudiada la documentación y el expediente referido a este procedimiento remitido por la Conselleria de Universidades tras solicitárselo la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, Sección 4.

El tribunal reclamó el pasado mes de noviembre a la Conselleria de Universidades el expediente referido a este procedimiento tras anunciar la UMH que presentaría un recurso contra el decreto. La Dirección General de Universidades acordó remitir el expediente administrativo al tribunal y emplazar a las personas interesadas en el procedimiento para que puedan comparecer como demandados en la vía jurisdiccional.

El rector de la UMH ha recordado que la oposición de los órganos de gobierno de la institución ilicitana a la implantación de Medicina en la Universidad de Alicante viene respaldada por las principales organizaciones profesionales y académicas sanitarias, que concluyen que no hace falta más formación de médicos sino aumentar la contratación de los que cada año salen formados de las actuales facultades.

Además, ha puesto de manifiesto que la creación de Medicina en la UA no conlleva una financiación adicional por parte de la comunidad autónoma, por lo que la UA debería acometerla con "recursos propios", que podría rondar los 20 millones de euros anuales. En este sentido, Juanjo Ruiz ha recordado que el decreto, además de establecer el inicio de los estudios en el próximo curso, también señala que no se adjudicará ningún medio económico más a la impartición de nuevos grados "y que lo debe hacer con recursos propios, lo cual es muy significativo en estos tiempos de escasez económica de presupuestos".

Batalla en los juzgados

La universidad de Elche, como estaba previsto, batallará en los juzgados contra el decreto del Consell del 5 de agosto de este año mediante el cual se aprobaba la implantación del Grado de Medicina en la UA con el objetivo de paralizarlo.

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, a través de la Dirección General de Universidades emitió un informe avalando que la tramitación del expediente en el que sustenta la autorización del Grado de Medicina en la UA en el curso 2022-23 cumple con todos los trámites exigibles por la normativa vigente y ha seguido el procedimiento establecido para implantar enseñanzas oficiales de grado en las universidades de la Comunidad Valenciana.

La decisión de la UMH de llevar a los tribunales al Consell para paralizar su decisión de implantar Medicina en la UA no tiene precedentes y enfrenta a las dos universidades públicas de la provincia.

El Consejo de Gobierno de la UMH, que cuenta, entre otros miembros, con el rector, Juanjo Ruiz, los vicerrectores o la Delegación de Estudiantes, dio el paso del requerimiento al Consell, primero, para que anulara su decreto y, al no hacerlo, acudir a los tribunales, amparado por el Consejo Social de la universidad ilicitana que el pasado mes aprobaba "instar" a la institución académica "a interponer los recursos e iniciar las acciones judiciales que procedan para la defensa de la calidad de la docencia en Medicina en la provincia de Alicante y en particular la defensa de los intereses de los estudiantes de nuestro grado de Medicina, en relación con la implantación de un nuevo grado en la provincia".

No solo el Consejo Social, la Delegación de Estudiantes y la de Medicina también han apoyado el interponer el recurso contra el grado en la universidad alicantina.

Sobre la fundamentación del recurso, la UMH señala que se basa en la duplicidad de los costes que supone una nueva titularidad de Medicina, puesto que se tratan de unos estudios "muy costosos" que requieren "muchos recursos" y eso "afectará a la renta y al bolsillo de los valencianos". Además, desde la UMH sustentan también su recurso en que lo que hace falta son más plazas MIR. Según los datos que aporta la UMH, entre 2011 y 2021 se ha pasado de cuatro mil estudiantes a nueve mil, lo que supone un aumento del 174%, pero el problema está en las plazas MIR, este año con 19.000 solicitudes para unas 8.500 plazas.

Los órganos de gobierno de la universidad ilicitana han trasladado reiteradamente, desde que se dio a conocer la decisión de la Generalitat de recuperar estos estudios para la Universidad de Alicante, de la que fueron segregados para crear la Universidad Miguel Hernández en el año 1996, que se mostraban rotundamente en contra porque, alegan, pone en peligro la excelencia y calidad del título que allí se imparte.

Sin embargo, los intentos del jefe del Consell, Ximo Puig, por evitar que el asunto se judicializara han sido en vano. No convence en la UMH su máxima de que se necesitan más médicos para fortalecer el sistema público de salud y porque cada vez hay una mayor demanda.

Mientras que desde la UMH califican de "despilfarro" la nueva titulación de Medicina en la UA, en la universidad alicantina consideran, en cambio, que la implantación del grado supone una "gran oportunidad" para reforzar la educación en el ámbito sanitario y para potenciar sinergias que sitúen a la provincia como "polo de investigación" en el campo médico.

La recuperación de esta titulación en la Universidad de Alicante sumará 75 plazas por curso, que se suman a las 130 que oferta la Universidad Miguel Hernández, con lo que se incrementaría en un 10% la oferta universitaria de estos estudios en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la UMH insiste en que lo que hacen falta son más plazas MIR para mantener la sanidad pública para dar más oportunidades en el sistema público a todos los que se han formado, citando que el "nuevo y costoso grado" va en contra de la opinión expresa de los decanos y de la conferencia nacional y de otras organizaciones médicas.

De hecho, la Conferencia Nacional de los decanos de Medicina, tal y como ha publicado este diario, ha rechazado el incremento de plazas y facultades de Medicina. Los decanos concluyen que decisiones como la de abrir un grado en la Universidad de Alicante empeorará la calidad de la formación tanto teórica como práctica y aseguran que no soluciona el problema del déficit de especialistas y ponen el foco en la falta de profesorado y en una mejorable planificación del MIR.

El Servicio de Abogacía de la UMH ha sido el encargado de sustanciar la defensa de los intereses de la misma. Desde la UMH se considera que el Consell ha roto la baraja al no haber esperado para anunciar la implantación de Medicina en la universidad alicantina a la puesta en marcha del reclamado y prometido Mapa de Titulaciones de la Comunidad Valenciana que la Conselleria de Innovación y Universidades, dirigida por la alicantina Josefina Bueno, sigue sin aprobar y cuyo objetivo es "ordenar y poner sentido común" a la distribución geográfica de los grados, señaló Juanjo Ruiz el pasado verano.

Enfermería

El rector también se ha referido a la solicitud para que la UMH comience a impartir la titulación del grado de Enfermería que, según ha dicho y al contrario de lo que ocurre con Medicina en la UA, sí cuenta con el aval de los colectivos profesionales y docentes.

En el encuentro con la prensa, Ruiz ha hecho balance de la actividad universitaria de 2022 y de lo que acontecerá en 2023, año electoral en la UMH al que desea concurrir para un segundo mandato de cuatro años con el fin de culminar los proyectos "de gran envergadura".

Entre los retos del próximo año, la culminación para la primavera del edificio Valona, con vistas a que entre en funcionamiento el próximo curso, y el impulso de la residencia y el edificio Valverde para la actividad interdepartamental, así como el aulario Perleta, entre otras infraestructuras en otros campus, como el edificio Noria II en Orihuela y en Sant Joan d'Alacant.

El rector de la UMH también ha resaltado que en 2022 se ha bajado el 7 por ciento el consumo energético con respecto al año precedente, cuando ya se había hecho un esfuerzo. De esta manera, la disminución con respecto a hace siete años es del 25 por ciento.

Un protocolo específico ante fenómenos meteorológicos adversos y la puesta en marcha de los presupuestos participativos han sido otros de los asuntos destacados por el rector, además del impulso del plan de movilidad y la aprobación del plan estratégico 2022-25.