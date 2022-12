Sanitarios abogan en Elche por conseguir que haya cultura de la innovación en los hospitales, para que dejen de estar a la cola; lograr más acercamiento con empresas que diseñan productos sanitarios y que no sean tan lentos los trámites para incorporar nuevas tecnologías.

Estos son algunos de los aspectos que se han abordado este jueves en el Hospital General Universitario de Elche, que ha acogido el primer Foro Innovación Abierta en Salud de la provincia de Alicante. Al encuentro, organizado por Fundació FISABIO con la colaboración del propio departamento de salud y la Agència Valenciana de la Innovació, han acudido medio centenar de profesionales, entre los que había sanitarios, representantes de grupos de investigación, universidades, institutos tecnológicos y empresas tanto del ámbito sanitario como empresarial.

La misión es que este grupo de trabajo pueda celebrarse todos los años y hacer posible la colaboración para impulsar un cambio del Sistema Valenciano de Salud en la provincia. Jaume Sastre, director médico del Hospital General, ha referido que quien no innove "no tiene futuro garantizado".

Patologías que se cronifican

Marcos Guerra, experto en Transformación y Estrategia Sanitaria, ha reiterado que de aquí a cinco años hay que dar respuesta a lo que vendrá, en cuanto a patologías que se cronificarán o más problemas de salud mental, por lo que que habrá que buscar soluciones innovadoras, como la inteligencia artificial o la realidad aumentada, por ejemplo, para ofrecer otras formas de atención, dependiendo del perfil.

"No existe cultura en los hospitales y seguimos trabajando como hace 40 años. El modelo sigue siendo el mismo, no estamos innovando. La banca y el turismo han cambiado y estamos en un momento interesante de cambio". Al hilo, ha explicado que el futuro pasa por la medicina basada en valor, y poner de relieve la cultura del dato, para hacer un sistema sanitario más sostenible, aunque este profesional, así como otros que han participado, coinciden en que hay una limitación administrativa muy grande para conseguir este reto.

Con este foro los participantes también han querido incentivar que los profesionales sanitarios se abran y puedan hacer aportaciones, que aporten su talento sin miedo a que sus ideas no sean escuchadas, "porque de poco sirve la innovación si no llega a la trinchera, si no se transmite a todas las organizaciones, y a los profesionales les falta información porque vienen de una presión asistencial".

Las start-ups como futuro de la sanidad

Durante la jornada también se ha explicado que, a pesar de que las start ups son el futuro de la Sanidad "la mayoría de ellas fracasan porque no tienen colaboración con las organizaciones sanitarias". A este respecto desde el Parque Científico de Alicante indican que las empresas tienen que estar más presentes en el mundo de la salud y que se visibilice más la innovación, según ha apuntado Esteban Pelayo, gerente de la institución.

Por su parte Silvia Sánchez, representante de la Agencia Valenciana de Innovación, ha apuntado que la financiación año a año va creciendo para que las empresas emergentes puedan hacer sus innovaciones. Aún y así, ha puesto el foco en la regulación, ya que entiende que no está a la altura de la tecnología, es decir, que cuesta mucho que se materialicen productos que pueden mejorar la sanidad por la burocracia. Elena Carrió, responsable de Innovación de la fundación Fisabio, suscribe que las empresas tienen miedo a enfrentarse a todo el procedimiento de la regularización de sus productos para que puedan ser utilizados en la Sanidad.

"Mejor formados que nunca"

Esther Soler, coordinadora I+D+i de Enfermería en el Hospital General, ha apuntado que en estos momentos "estamos mejor formados que nunca", aunque ha reconocido que siguen existiendo complicaciones para que los profesionales sanitarios puedan formar parte de la validación de nuevas herramientas "Creo que transferir a un fabricante toda la documentación y que obtenga el CE queda para las grandes multinacionales".

Al tiempo, ha explicado que no ayuda que un trabajador aporte sugerencias con el modelo piramidal que tiene un hospital "con patrones muy arraigados a hace muchos años porque hay gente que piensa que su valor no va a ser escuchado".

Luis Sánchez, cirujano del Hospital General, ha detallado en que en los últimos años "hemos confundido la investigación con la innovación. Y eso ha hecho que se considerase que la innovación no iba con los profesionales".

Taller

El evento también ha contado con un taller práctico donde todos los presentes han tenido la oportunidad de participar de forma colaborativa. También se ha trabajado en equipos a través de metodologías de pensamiento “Agile y Lean”. Todo ello con el fin de revelar las oportunidades que el entorno actual brinda para diseñar nuevos contextos futuros más alineados con los nuevos requerimientos de la sociedad.