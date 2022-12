El PP de Murcia y de Madrid ya han montado una primera polémica con las paradas del tren de Alta Velocidad de la nueva línea Murcia-Madrid que se inaugura el lunes, al asegurar que si quiere el Gobierno que sea rápido deberá suspender las dos paradas del sur de la provincia: Orihuela y Elche. El vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, dijo anoche en Murcia que "presentar el AVE como Alta Velocidad es tratar a los ciudadanos de la Región de Murcia como españoles de segunda porque no es Alta Velocidad".

Estas declaraciones, según recoge Ser Murcia, las hizo en referencia clara a las dos paradas de la provincia, que para el alto cargo del PP no deberían serlo si la capital de la Región quiere un enlace rápido con Madrid. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, añadió al respecto que si quieren ser eficientes, Elche y Orihuela deben desaparecer como paradas hasta Madrid.

Retraso

Como se recordará, el Rey y el presidente del Gobierno tienen previsto inaugurar este próximo lunes la tan esperada línea del AVE desde Murcia a la Capital de España, que desde hace casi dos años tiene abiertas las paradas tanto de Orihuela como de Elche. De hecho, el retraso en poner en marcha la estación y los accesos a la capital de la Región, por el cambio de trazado acordado durante la etapa de gobierno del PP, ha supuesto una considerable demora que ambas ciudades del sur de la provincia están sufriendo.

Renfe puso en marcha el apeadero de Matola, en Elche, con una visita del presidente del Gobierno de por medio, para recibir tres trenes diarios en cada sentido, a primera hora de la mañana y última de la tarde y uno intermedio, que con el tiempo desapareció. Esta misma cadencia de viajes había en la estación Miguel Hernández de Orihuela. Un servicio insuficiente a todas luces que por los horarios hizo que apenas registrara pasajeros. Cien entre ambos municipios, según las estadísticas de la propia empresa ferroviaria. Y ahora que el AVE llega a Murcia, es el alto cargo del PP el que dice que no se detenga en las dos ciudades.

Responsablidad

Tellado realizó estas declaraciones antes de comenzar la Junta Directiva Regional del PP, donde subrayó el proyecto de López Miras, del que destacó su responsabilidad fiscal "con notables rebajas de impuestos que facilitan la vida de todas las familias. En esta línea,defendió que "el modelo de Fernando López Miras es el modelo de Alberto Núñez Feijóo y es el modelo del Partido Popular. Somos gobiernos serios, responsables y centrados en los problemas de las personas".

Cuestión de tiempos

Tellado aprovechó para culpar de esta supuesta lentitud en el trayecto del nuevo AVE a Pedro Sánchez, "maltrata a la Región de Murcia" y "engaña a los murcianos" con la inauguración de un "presunto AVE que de alta velocidad tiene poco". El cargo popular añadió a preguntas de los periodistas lo que haría para solucionarlo y explicó que es "una cuestión de tiempos, no es razonable que la alta velocidad sea más lenta que un vehículo particular por carretera. Y creo que es una cuestión de reducción de tiempos y de conexiones ".

No es alta velocidad

Más claro sobre este asunto fue el presidente del PP regional y de la propia Región de Murcia. Este dijo que para conseguir una conexión más rápida y directa entre Murcia y Madrid "a lo mejor no sería descartable decir que si apostamos por la alta velocidad no puede parar en Orihuela, no puede parar en Elche, porque claro, si tenemos paradas cada 50 kilómetros ya no es alta velocidad".

Kilómetros

El presidente murciano lamentó que el viaje entre Murcia y Madrid, separadas por 400 kilómetros, supere las tres horas en AVE, mientras que desde Lleida a la Capital de España es de dos horas para una distancia de 500 kilómetros. "Quizá un tren más directo, con menos paradas, con voluntad, yo creo que esto se puede arreglar con voluntad. Ya no voy a decir las dos horas de Lleida, quizás esto ya es impensable, pero al menos que no pare cada kilòmetro ni tarde tres horas y media porque tres horas y media es lo que se tarda en coche", ha declarado Fernando López Miras a preguntas de Radio Murcia.

Miguel Tellado añadió que cuando "gobierne Feijóo se harán las inversiones necesarias" para que la red AVE "sea un tren de alta velocidad y no sólo un tren rápido".