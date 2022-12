El equipo de gobierno de Elche ha descartado acatar dos de las tres recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude tras la denuncia por supuesta prevaricación presentada en abril del pasado año por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción por fraccionamientos de contratos y de pagos avalados por simples facturas que fue archivada dos meses más tarde por la "ausencia de dolo". Ni el Ministerio Público ni el organismo administrativo de la Generalitat vieron delito al eludir la concurrencia pública, sin embargo, éste último sí que apuntó a áreas en las que el Ayuntamiento tenía que mejorar.

Este viernes, PSOE y Compromís han aprobado un informe para zanjar la cuestión después de que ya presentaran alegaciones el pasado mes de mayo contra algunas de las conclusiones en las que incidió Antifraude. El ejecutivo local ha resuelto que "no ve necesario realizar la revisión de oficio" que le indicó la agencia valenciana dos servicios concretos: la compra de cuatro marquesinas a una misma empresa y asistencia técnica para la retransmisión de eventos municipales por redes sociales sobre los que la agencia valenciana les reclamó inicialmente que se realizara con un procedimiento abierto.

Ese procedimiento que Antifraude sugiere al equipo de gobierno implicaría revocar los actos administrativos que, previamente, han dictado mediante la emisión de un nuevo acto, modificando su contenido, sustituyéndolo o, simplemente, eliminándolo. La justificación que ha dado el ejecutivo local, según explicó el portavoz municipal, Héctor Díez, es que estas dos actuaciones se hicieron con consignación presupuestaria, con informe técnico correspondiente del departamento y en las dos se ha comprobado que los servicios se han prestado teniendo en cuenta que no había enriquecimiento injusto en ninguno de los dos servicios. En base a eso, "atendiendo a la jurisprudencia que existe legamente, el procedimiento de revisión de oficio no va a llegar a ningún sitio distinto al que no hayan llegado ya las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento", añadió el concejal socialista para referirse de nuevo a que "había consignación presupuestaria, un informe técnico y a que ambos servicios se prestaron conforme a los precios de mercado" .

Con ello, los dirigentes municipales han considerado que seguir la recomendación de Antifraude y realizar una revisión de oficio "supondría dilatar en el tiempo el cierre del expediente para llegar a la misma conclusión a la que se ha llegado", sostiene Díez.

Sugerencia aceptada

Por contra, el equipo de gobierno va a informar a Antifraude que sí que está obedeciendo a la tercera petición que le trasladó, la de realizar un procedimiento contractual correspondiente para la compra de ferretería en el Ayuntamiento con tal de que sea acorde a la Ley de Contratos Públicos. En este sentido, el portavoz municipal señaló que la administración local "ha licitado varios contratos para normalizar la compra de estos elementos y que otros están en ello por lo que se han puesto soluciones" para no hacer bajo demanda las compras.

El informe

En el informe que emitió la Agencia Valenciana Antifraude, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el organismo administrativo reprochó al equipo de gobierno los contratos de asistencia técnica de retransmisiones en redes sociales, donde la Agencia Valenciana les reclama un proceso abierto. Ante ello, el Ayuntamiento sostiene, tal y como dijo Héctor Díez en mayo cuando anunciaron las alegaciones, «que la evolución del servicio del proveedor se prestó desde la propia emisora de radio digital. El Ayuntamiento contrató la publicidad institucional como un medio más», aunque admitió que ahora es el propio departamento de Comunicación municipal quien realiza la labor. Sobre los reproches de compra de marquesinas a una misma empresa, el equipo de gobierno entiende que no le queda otra porque es un modelo exclusivo que fabrica esa empresa. Díez finalizó asegurando que, cuando no existe contrato, el Ayuntamiento garantiza con informes técnicos la necesidad de hacer las compras y fundamenta los motivos.