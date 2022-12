Tres abogados se disputan sucederle al frente del ICAE. DiegoGarcía, Cristina Birlanga y Mónica SanEmeterio. Da la sensación de que tiene muy claro a quién votará. La entrevista es en su despacho. Ha costado encontrar fecha.

¿Qué sensación tiene cuando tan poco le queda como decano?

Yo sabía a lo que venía porque yo había sido 9 años secretario del colegio. Lo conocía porque quizá el secretario es la persona que mejor lo conoce por dentro. Tenía claro en la cabeza lo que había que hacer. Hoy puedo pensar que se me ha pasado volando, pero si echo la mirada hacia atrás y veo todo lo que he vivido estos 8 años en la abogacía institucional y en el decanato, para mí han sido años de muchas experiencias. He tenido la posibilidad de acceder a a muchas situaciones por ser decano y estoy absolutamente feliz y contento.

¿Le han quedado cosas por hacer?.Se lo digo porque los candidatos vienen con muchas propuestas...

He cumplido los objetivos que me marqué: hacer un colegio abierto a los colegiados, que incorporase las nuevas tecnologías, que económicamente fuese viable, acabar de enderezar los plazos de la sede colegial o que fuese competitivo con los del entorno en el sentido de bajadas de cuotas significativas para que comparativamente estuviésemos en el rango medio, pero que paralelamente diéramos mejores servicios que colegios equivalentes. Creo que todo eso lo hemos cumplido con creces. Echo la vista atrás y creo que el resultado ha sido más que positivo.Tenía la ilusión de recuperar la Agrupación de Jóvenes Abogados. Eso era un objetivo claro en mi cabeza porque, aunque no se suele saber, yo fui el primer abogado de Elche que asistió a algún tipo de acto relacionado con la abogacía joven española en marzo del 81 en Madrid, en elIICongreso. En Elche nadie sabía lo que era la abogacía joven y a nadie se le ocurría hablar de esas cosas. Pasados unos años, cuando llegaron los abogados del baby boom, sí tuvimos en Elche la primera Agrupación, que fue presidida por Juan Carlos Pareja. Yo me ocupaba de las relaciones con otras agrupaciones del país. Aquello con el tiempo fue bajando su actividad, pero fue una agrupación que marcó una época en este colegio. Se volvió a recuperar de la mano del compañero Jesús Santos. Yo no participé pero sé que hizo un gran trabajo. Tenía la ilusión cuando me presenté al decanato de recuperar a esta agrupación y efectivamente se hizo un mandato. A partir del 2019 se extinguió y ya no se convocaron elecciones por lo que llevamos tres años sin agrupación.

No es una etapa fácil la de abogado joven...

No lo es. Pero por lo menos lo que yo podía hacer como decano, que era impulsar y hacer que arrancarse sí que lo conseguí. Las agrupaciones de abogados jóvenes aparecen y desaparecen con las personas que se comprometen con ellas. Sus miembros están en un momento de su vida que tiene muchos cambios personales y profesionales. A veces los inicios son muy brillantes pero las continuaciones muy difíciles.

El máster de la abogacía necesita mucho desarrollo y mayor exigencia, no se puede acreditar con un test que hace una máquina de rellenar quinielas

¿Le ha sorprendido que tres compañeros se postulen a sucederle?.

No me ha sorprendido porque yo creo que este es un colegio que está muy vivo. Me he preocupado de dar participación a todos los compañeros que han querido arrimar el hombro. En todas las candidaturas hay compañeros y compañeras que hasta el día de hoy han estado colaborando con la junta, presidiendo una sección o participando en los trabajos de una comisión. Hay interés por los asuntos colegiales y además este colegio está en un momento que es prácticamente un bomboncito. No es la situación que tuvo que afrontar hace 17 años la entonces decana Mari Carmen Pérez Cascales, a la que yo acompañé y en los que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente con el colegio porque tenías que afrontar decisiones muy graves, que afectaban a compañeros negativamente pero era la única forma de garantizar la viabilidad económica. Hoy día no es así, las deudas son muy escasas, las cuotas muy bajas y los servicios que se prestan superiores a los de colegios equiparables con nosotros en colegiados. Yo creo que asumir la gestión de este colegio no debe ser complejo para nadie que conozca la abogacía institucional, que sepa qué es un colegio de abogados y tenga unas nociones básicas de cómo se gestiona una organización.

Hay muchos más letrados y más pleitos que cuando comenzó. ¿Es más fácil o difícil ser abogado ahora?

No sabría dar una respuesta. Yo sé lo difícil que fue en mi época. Quedamos muchísimos menos de los que son ahora. Y también conozco, por los jóvenes que se incorporan, las dificultades que se encuentran. Yo llevo 43 años ejerciendo y tengo que reconocer que la abogacía era una profesión que gozaba de un gran prestigio cuando empecé. Éramos bastantes menos, pero bastantes menos (repite), pero por problemas relacionados con la educación universitaria y con las formas de acceso a la profesión durante muchos años Derecho fue una carrera cuya nota de corte era la mínima y la colegiación no exigía cualificación especial para el ejercicio de la abogacía distinta del aprobado de la licenciatura. Eso generó a mi juicio una multiplicación desmesurada de abogados que creo no contribuyó al mayor crédito de la profesión sino al contrario....

Los jueces no están pensando en lo que dice el Poder Judicial sino en su imparcialidad e independencia

Pero eso ha cambiado...

Por razón de nuestra pertenencia a la Unión Europea y de los requisitos para el acceso a la abogacía que hay en el resto de los países se llegó a una situación claramente inaceptable y que suponía que los extranjeros licenciados en Derecho podían venir aquí a colegiarse pero los españoles licenciados en Derecho no podían ir al extranjero a colegiarse porque en aquellos países les exigían unos requisitos adicionales. Eso es el origen del Máster en Abogacía, el cubrir la desigualdad de trato que había. Yo creo que el máster es absolutamente necesario. Ser abogado no es lo mismo que licenciado o grado en Derecho, no se parece en nada. La abogacía es una profesión, como juez, notario, registrador o inspector de Hacienda, y necesita de una formación específica adicional al conocimiento de los fundamentos jurídicos básicos que te pueden dar en la universidad con un título de grado. El máster aún necesita mucho desarrollo y mayor exigencia. Necesita que se olviden algunas ideas actuales fundamentalmente con respecto de la prueba nacional que consiste prácticamente en un examen test que se corrige en unas máquinas parecidas a las de las quinielas. Eso es inaceptable. El máster de acceso a la abogacía debe tener pruebas que acrediten la capacidad del futuro abogado o abogada para plantear una demanda, contestarla o hacer un informe oral en sala, y eso no se acredita con un examen tipo test que se corrige con una máquina como de quinielas. El futuro de la abogacía es esperanzador de la mano del máster y de una mayor exigencia cada día del máster.Con ello conseguiremos una abogacía más cualificada, menos numerosa y más prestigiada.

¿Qué piensa el decano cuando ve a un ministro llamar fascistas a los jueces o contempla cómo se incumple el mandato constitucional de renovación del Poder Judicial?.

Que deberían todos cumplir las leyes. Yo comprendo que la lucha política tiene este componente de propaganda, de publicidad, pero yo creo que como juristas lo que debemos pedir a todo el mundo es que cumplan las leyes. Si los políticos, que son parlamentarios y están en el lugar donde se hacen las leyes, no están de acuerdo, lo que tienen que hacer es cambiarlas con rigor y con nivel técnico para que sus ideas se plasmen en la ley y, dicho coloquialmente, no salga el tiro por la culata. Lo que no puedo aceptar como jurista es que haya órganos constitucionales integrados por juristas que simple y llanamente incumplan la ley y permanezcan eternamente no se sabe muy bien por qué. Eso es un escándalo, un incumplimiento de la Constitución y una situación inaceptable que la sociedad española no debería transigir. Es especialmente grave que estas conductas no las hagan personas ajenas al derecho sino personas que se proclaman juristas y órganos de gobierno.

No me sorprende que hay tres candidatos, hemos amortizado 750.000 euros y el colegio es un bomboncito

¿Pagan ustedes este descrédito?

En esto hay que ser muy cuidadosos, prudentes y saber distinguir. Una cosa es el Poder Judicial de verdad y la justicia del juez que en sala juzga un asunto y otra cosa es esa superestructura parapolítica de órganos de gobierno de los tribunales. Lo que sí que puedo afirmar taxativamente es que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque los jueces que yo conozco, y me recorro toda España, se ponen la toga y se sientan en una sala de juicios, dirigen un proceso, escuchan a los testigos, a las partes y a los peritos. Y esos jueces no están pensando en lo que dice el Poder Judicial ni lo que dice la sala de gobierno de nosequé tribunal superior. Están pensando que son el poder judicial del Estado y tienen la obligación de resolver un litigio con imparcialidad e independencia.

¿Y los jueces han cambiado mucho desde que ejerce?

Yo he notado que hay muchos más. Lo que no me atrevería a decir es que son distintos porque cuando yo inicié mi carrera profesional en Elche había cuatro jueces. Y para mí son cuatro extraordinarias personas en las que nunca aprecié una distancia, digamos entre comillas, autoritaria o ajena a las preocupaciones de la gente, todo lo contrario. Los recuerdo con sus nombres y apellidos. Eran excelentes juristas. Hoy lo que tenemos es muchísimos más magistrados en el partido judicial. Sí que creo que ha habido, por el incremento de las plantillas de jueces, una mayor democratización o popularización en el acceso de juristas procedentes probablemente de situaciones familiares menos favorecidas y cualquiera que conozca los juzgados de hoy pues sabe que hay jueces de todo tipo de ideología, clase y condición. Ellos son el poder judicial y tratan de decidir con independencia e imparcialidad.

La decisión de expulsar a un abogado es durísima, pero no para quien la recibe, sino para quien la decide

¿Tiene explicación de por qué es tan lenta la justicia?

Tiene explicación y solución. Todos los servicios públicos son una cuestión de dinero. Si no dotamos al Cuerpo de Bomberos de dinero y medios suficientes no puede llegar a tiempo a apagar incendios. Vamos a la sanidad pública: Si no la dotamos de los suficientes médicos y enfermeras, de los suficientes hospitales y centros de salud, al final habrá unas interminables colas. Y vamos a la justicia: Si no la dotamos de suficientes tribunales, medios, jueces, fiscales, funcionarios... no podemos pretender que los juicios vayan rápidos. La Justicia desde siempre es la gran olvidada de los presupuestos. Además pienso que una vez que los medios económicos estén puestos, que no lo están, habrá que plantearse como en cualquier actividad de cualquier organización un control de la calidad y cantidad del trabajo que se hace. Exactamente igual que en una fábrica de coches hay un control de la producción que se hace o en una fábrica de zapatos, pues en un órgano judicial debe haber un control de qué es lo que se hace de quién lo hace y de quién no lo hace. Pero hablar de esto antes de poner los medios no tiene sentido y hoy en mi opinión no están puestos. Yo he conocido, hablando de medios, juzgados de Elche cuando estaban los dos jugados de Primera Instancia e Instrucción en la planta baja y primera de un edificio. Aquellos medios eran horrorosamente malos. La Justicia tuvo un salto de calidad cuando fuimos al edificio de (la calle) Reyes Católicos. Y la Justicia tuvo un inmenso salto de calidad con la Ciudad de la Justicia. Hay que poner medios. Lo que uno no sabe es si a otros poderes del Estado les interesa que tenga medios.

¿Qué consejo le da a su sucesor?

Más que consejos, le mandaría una carta a los Reyes Magos. Que siga administrando este colegio de forma austera como se ha hecho los últimos 17 años, que sigan bajado las cuotas, como se ha hecho los últimos 17 años porque el futuro está en bajadas de cuotas que hagan que ningún abogado o abogada que deba de colegiarse en este colegio por razón del territorio huya, como ocurría hace muchos años por la carestía de cuotas. Esa bajada, seguida de incremento de colegiaciones, que produce más ingresos y más bajadas de cuotas, ha sido el círculo virtuoso que he puesto en este colegio. Las últimas amortizaciones de la hipoteca, por una cantidad tan importante como 750.000 euros, creo que hace que sobren las palabras. Ese tema económico creo que es clave porque sin economía ninguna organización funciona. A partir de ahí en este momento hay una serie de retos importantes que yo creo que tiene este colegio.

Dígame...

Yo hablaría sobre todo de la formación. La epidemia nos ha permitido poner el foco en la formación y descubrir las nuevas tecnologías de una forma que no era imaginable.Cada crisis es una oportunidad y para nosotros lo ha sido en formación. Como consecuencia de todo lo que hubo que hacer de aprendizaje en los primeros días y semanas de la epidemia: uso de la videoconferencia, reuniones telemáticas, clases, charlas y seminarios, todo ese proceso ha logrado que nuestro colegio se haya dotado de un campus de formación vía informática en el que te matriculas en los cursos, pagas, obtienes los materiales, asistes y ten dan el título telemáticamente. Lo último que hemos hecho ha sido instalar equipos para emisión en streaming desde nuestro salón. Un salto de calidad que era impensable hace solo 4 años y en que creo se debe de seguir profundizando. Creo que formación y economía son dos pilares básicos de este colegio. Después hay otros aspectos que también son muy importantes, como la deontología. Cuando se llega hasta casa se debe asumir que aquí no se viene a hacer corporativismo sino a tomar decisiones difíciles. Porque nosotros somos los que tenemos que vigilar las buenas prácticas en el ejercicio de la abogacía.

Habla de otros compañeros.

Para mí es un orgullo haber podido echar a abogados del colegio antes de que fueran detenidos y esposados. Una vez llamé a INFORMACIÓN, estando en Galicia, para hacer una apreciación a una noticia y decir: Esa personas ya no es abogado, porque mucho antes el Colegio le había pedido cuentas y expulsado. Y esa decisión de expulsar a un abogado del colegio es durísima, pero no para quien la recibe, sino para quien la decide. Somos abogados y nuestra vida depende de nuestra profesión, pero cuando se llega a esta casa, y sé que esto que digo es un caso muy extremo, el colegio no puede tolerar conductas incorrectas porque el Colegio protege con ello a la sociedad y a sus colegiados.