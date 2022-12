Con muchos conciertos ya a sus espaldas por varias ciudades de España y, sobre todo, de Inglaterra, el pianista y compositor ilicitano Salvador Sánchez ofrece este martes 20 de diciembre, a las 20.30 horas en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, su primer concierto en la ciudad que lo vio nacer. Es tan esperada su presencia en Elche, que ya se han agotado todas las localidades.

Con tan solo 9 años inició sus estudios musicales en Santa Pola y a los 12 entró en el Conservatorio de Elche, antes de irse al Reino Unido donde ha pasado por las escuelas musicales más prestigiosas. Este curso se graduará en el prestigioso «Royal College of Music» en Londres donde estudia dos carreras, piano y composición.

Este año se graduará en esta institución, catalogada como la mejor del mundo en enseñanza de música. Sus méritos y capacidad le avalan, aunque este músico, que además de música clásica experimenta con la electrónica, se muestra muy humilde.

La faceta de Salvador como compositor constituye una parte fundamental de su forma de entender la música en conjunto. Algunas de sus piezas han sido estrenadas en Londres por varios grupos de cámara de renombre, entre ellos «Hermes Experiment». Compagina los estudios con su trabajo como profesor de piano en el «Instituto Español Vicente Cañada Blanch» de Londres, donde reside.

¿Cuándo comenzó su afición por la música?

Desde niño he sido una persona muy creativa. Escribía guiones de películas e, incluso, fui actor en la serie «Los Serrano» en cuatro episodios. Mi afición por la música comenzó después de ver a mi primo tocar el piano en el Gran Teatro en una audición, yo tenía 8 años. Durante su actuación le susurré a mi madre «el año que viene quiero estar ahí», y así comenzó todo.

Es su primer concierto en Elche, ¿cómo lo afronta como ilicitano?

Tengo muchísimas ganas. Va a ser un concierto muy especial para mí. Estarán mis amigos, familia y antiguos profesores y estoy seguro de que todos tienen muchas ganas de ver qué he estado haciendo todos estos años en el extranjero. La respuesta del público ha sido increíble, en apenas dos semanas se han vendido todas las entradas.

Estudia en un centro considerado el mejor del mundo en enseñanza de música. Eso son palabras mayores...

Es todo un honor y me siento tremendamente afortunado por haber tenido la oportunidad de estudiar en el Royal College of Music. Ha sido un gran sacrificio para mis padres y para mí, pero merece la pena.

Combina la carrera de piano con la de composición. ¿Por qué?

Ambos ámbitos son esenciales en mi forma de concebir la música. Ser compositor me da una perspectiva distinta a la hora de interpretar piezas de otros autores, y ser pianista influye también en la manera en la que compongo, sin duda.

Dicen que el piano es uno de los instrumentos más complicados.

Sin duda. Tocar un instrumento, sea el que sea, a un nivel alto, es siempre muy complicado. Sí es verdad que aprender piano requiere muchas horas de estudio y dedicación.

¿Qué concierto recuerda con más emoción?

El concierto que más disfruté fue en el Auditorio Provincial de León en septiembre de 2021 ante 800 personas. Interpreté el Primer Concierto para Piano y Orquesta de Brahms junto con la Joven Orquesta Leonesa. Recuerdo que hubo una comunicación increíble entre los músicos de la orquesta, el director y yo, y se creó una atmósfera que solo puedo catalogar como mágica. Todos acabamos llorando de la emoción.

¿Con qué pieza se quedaría?

Es imposible elegir solamente una. Sin embargo, te diría que la música clásica española es la que más me llena, por lo tanto estaría por elegir entre ‘Iberia’ de Albéniz o ‘Goyescas’ de Granados. Interpretaré movimientos sueltos de ambas piezas en el concierto del martes.

¿Tiene previsto regresar a Elche o se quedará en Londres?

De momento mis planes son quedarme en Inglaterra. Estoy muy feliz ahí con mi profesor y mi conservatorio y adoro vivir en Londres.

¿Hay más oportunidades allí?

En cuanto a música, sin ninguna duda. Y ya no solamente oportunidades laborales, sino actividades culturales. Londres es la capital musical de Europa y se nota. La cantidad de conciertos, teatros, óperas, etc., a las que puedes ir es infinita. Es algo que yo valoro muchísimo y que enriquece mi formación musical.

Entre sus proyectos más vanguardistas destaca una pieza de 10 minutos para piano electromagnético. ¿Cómo surgió la idea?

La obra fue encargada por el grupo East London Music Group y se estrenó en julio de 2022. El piano electromagnético es un piano acústico al que se le han añadido imanes en cada una de las cuerdas en su interior y sensores en las teclas, esto te permite hacer técnicas que normalmente no se pueden hacer en un piano, como crescendos en una nota o glissandos.

¿Por qué usa el pseudónimo «Volk»?

Me permite diferenciar mi faceta como pianista y compositor clásico de aquella en la que experimento con música electrónica y «performance art».

También hace ‘streaming’. ¿Es el futuro?

Yo creo que el streaming será una más de las muchas maneras de consumir música. Cada vez más gente compra discos de vinilo y va a conciertos. Yo creo que las tres pueden convivir sin problema.

¿A qué artistas sigue?

Me considero un «friki» de la música. Escucho muchísimos artistas de estilos muy distintos. Me gusta escuchar artistas poco conocidos y todos los años hago una lista de los mejores álbumes del año. Si tuviera que elegir solo un artista sería Radiohead. Creo que su música es la que más me ha influido.

Su futuro, ¿está junto al piano?

Sí. Quiero seguir ampliando mi repertorio y presentándome a concursos. Mi proyecto más próximo es aprenderme la suite Iberia de Albéniz entera. También, por supuesto, seguiré componiendo y experimentando con «Volk».

¿Qué consejos le daría al que se inicia en el estudio del piano?

Mucha paciencia y buscar un buen profesor desde el principio. La importancia de un buen docente es esencial. Yo tuve mucha suerte de haber estado siempre acompañado por fantásticos profesores.

¿Qué recuerdos tiene de Elche y cómo le ha influenciado?

Siempre que hablo de Elche a gente de Inglaterra que no la conoce, lo primero que digo es lo precioso e impresionante que es el Palmeral y Santa María. Después les hablo siempre del Misteri d’Elx. La música del Misteri ha influido muchísimo en mi música. Específicamente, en mi última composición «El Miserere», un concierto para piano y orquesta, donde hago referencia explícita tanto a los momentos más íntimos, como el Ternari, como a los de caos, como la coronación de la Virgen, cuando empiezan a sonar las campanas, el órgano, los cohetes y los aplausos y gritos de la gente emocionada, mientras cae el oropel. Estos momentos no solo me influyen a la hora de componer, ya que estas imágenes me vienen a la mente cuando toco ‘El Corpus Christi’ en Sevilla de Albéniz, pieza que también interpretaré en el concierto. Haber tenido contacto con el Misteri desde muy pequeñito ha hecho que sea una de las obras que más impacto han tenido en mi música.