Los grupos municipales del PP y del PSOE en Elche presentaban hoy en el pleno tres mociones en las que poco, por no decir nada, puede hacer el Ayuntamiento de la localidad. Por parte del PP se traía, en primera instancia, una moción relativa a rechazar la reforma del delito de malversación contemplado en el Código Penal en vigor, una polémica de gran actualidad en los últimos días a nivel nacional. A esta cuestión Vox quiso agregar enmiendas que no fueron aceptadas por los populares.

De igual modo desde las filas del PP se venía a instar al Gobierno de España a la revisión urgente de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, es decir, la conocida como la ley del “sí es sí”. Su polémica aplicación ha generado un gran malestar en la sociedad española, no solo en Elche.

Junto a ello, el grupo municipal socialista incluía en el orden del día el asunto del proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, dedicado a la protección de las personas con discapacidad.

Las tres cuestiones, se bien de máxima importancia, no forman parte del ámbito de actuación de un Consistorio, es decir, no existe ninguna posibilidad de modificar la legislación o la normativa estatal más allá de un mero posicionamiento o declaración de intenciones, de apoyo en uno u otro sentido.

No es la primera vez que a un pleno se traen cuestiones en las que el Ayuntamiento de Elche aborda cuestiones de ámbito estatal sobre los que no ejerce ninguna influencia. Si bien es evidente que en algunos temas hay que mostrar un posicionamiento unánime o claro desde todas las administraciones, por pequeñas que estas sean, como por ejemplo ocurre periódicamente denunciando la violencia de género o el apoyo al colectivo LGTBI, lo que no debería ser es que el orden del día de un pleno se “rellene” con temas de la agenda nacional cuando, a buen seguro, hay múltiples cuestiones locales, problemas de los ilicitanos, sobre los que sí pueden pronunciarse en un sentido u otro los ediles elegidos por los ciudadanos de Elche. Esto ha ocurrido no este lunes, sino en plenos precedentes, y no solo por parte del PP, sino también en reiteradas ocasiones por los socialistas y otros grupos.

Durante el debate posterior generado tras la primera moción del PP se habló también de la imposibilidad de renovar el Poder Judicial, de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, de los ERE del PSOE en Andalucía... nada que tuviera que ver con los problemas reales de los ilicitanos.

Tampoco hay que olvidar que se trata del último pleno del año, pero no por ello una sesión municipal debe “desviarse” o salir del paso con las mismas cuestiones sobre las que los ilicitanos ya llevan escuchando a los políticos en Madrid a través de los medios nacionales.