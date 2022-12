Para los pacientes que se encuentran hospitalizados durante estas fechas no deja de existir la Nochebuena y la Navidad. Por este motivo, el servicio de cocina del Hospital Universitario del Vinalopó, gestionado por el grupo sanitario Ribera, se esfuerzan por hacer más llevadera la situación y cada año diseñan unos menús especiales para las personas que no pueden disfrutar de estas fiestas navideñas en sus domicilios, según se explica en una nota de prensa. En esta ocasión, los pacientes podrán degustar cinco menús diferentes en los que no faltarán los típicos dulces navideños. Gracias a esta iniciativa se consigue hacer más agradable la estancia y amenizar el trance.

Así las cosas, el menú de la cena de Nochebuena estará compuesto por crema imperial, medallones de lomo con salsa de setas y guarnición de brócoli al vapor. De postre, copa de chocolate y nata y macedonia natural de fruta acompañado por una cestita de dulces navideños. El día de Navidad la comida consistirá en consomé con pelotas y merluza a la vasca con guarnición de patata parisina. De postre, mousse de chocolate y pudin de manzana. En Nochevieja, el menú consistirá en sopa navideña y solomillo con salsa de trufa con guarnición de verduras braseadas. De postre, tarta San Marcos, piña y melocotón en su jugo. Para finalizar, los pacientes tendrán las doce uvas de la suerte para dar la bienvenida al año nuevo. En cuanto a la comida de año nuevo, los pacientes degustarán crema dubarry con picatostes y bacalao confitado con crema de espárragos con guarnición de patatas a lo pobre. De postre, profiteroles con chocolate y tarta de queso. La mañana de Reyes, el próximo 6 de enero, los pacientes podrán desayunar el tradicional Roscón de Reyes acompañado por chocolate caliente. El grupo sanitario Ribera es consciente de que estos días navideños los pacientes preferirían disfrutarlos en casa por ello, todos estos menús irán acompañados de una tarjeta con la que se dese que los pacientes de recuperen lo antes posible y que estas navidades, al menos, sientan la cercanía y cuidado de este centro hospitalario