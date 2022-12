Los pacientes del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche han recibido este miércoles una sorpresa muy agradable. Sus esperas y, sobre todo, los largos tratamientos en zonas como el Hospital de Día se han hecho más amenas escuchando la brillante actuación de Javier Martí, un enfermero del servicio de Urgencias, y pianista aficionado, que ha querido regalar a los pacientes y usuarios un día lleno de emoción.

Martí ha interpretado varios temas conocidos y piezas clásicas con un piano de cola. Estos mini conciertos, de media hora de duración, se han repetido a lo largo de la jornada en diferentes áreas del hospital para hacer más amena la estancia de los pacientes durante estas fechas tan señaladas. Música en directo que han agradecido, y mucho, quienes este miércoles han acudido al centro hospitalario ilicitano. No en vano, muchas veces se habla del poder curativo de la música, y los usuarios del centro lo han podido experimentar.

Durante la mañana, las notas del piano de cola han sonado en el Hospital de Día, las Consultas Externas, el gimnasio de rehabilitación y el Centro de Salud Pla-Vinalopó, acompañando a los pacientes en sus tratamientos y esperas.

Esta acción, enmarcada dentro del programa de acciones de Navidad y del plan de humanización del centro, ya se hizo por primera vez antes de la pandemia y este miércoles se retomó con una gran acogida por parte de pacientes, profesionales y familiares.

Los pacientes han valorado muy positivamente esta acción. De hecho, se han sentido más relajados con la "magia navideña" que ha desprendido este pianista aficionado que conoce muy bien a los usuarios dado que es uno de los enfermeros que atienden el servicio de Urgencias del Hospital del Vinalopó.

Desde primera hora de la mañana, la música ha sonado en varias estancias del centro hospitalario ilicitano con la interpretación de numerosos temas clásicos y populares, que han arrancado los aplausos de pacientes, familiares y profesionales.

Estancia más alegre

Esta iniciativa se llevó a cabo por primera vez en diciembre de 2020, como una forma de compensar la suspensión, por la pandemia de coronavirus, de las tradicionales visitas navideñas de bomberos, futbolistas y numerosas asociaciones que recorrían los pasillos del hospital para hacer la estancia un poco más alegre durante los días de Navidad. Así, esas visitas se sustituyeron por un programa de voluntariado corporativo en el que los propios profesionales son los que regalan a los pacientes y usuarios un día lleno de emoción.

El enfermero Javier Martí repite como maestro de ceremonias tocando el piano, ya que entonces también interpretó un repertorio para los pacientes del Hospital de Día con varias melodías como la BSO de Amelí o Candle in the wind, de Elthon John, que emocionaron al personal sanitario y a los pacientes en tratamiento. "Gracias por este regalo, hoy he estado mucho más relajado durante el tratamiento", explicaba entonces uno de los pacientes.

La experiencia ha sido tan positiva que el centro hospitalario plantea repetirla en fechas entrañables.