Un problema muy de Elche

Josefa Mora fue este lunes una de las protagonistas del pleno en Elche y el enésimo ejemplo de la distancia que existe entre la burocracia administrativa y la complejidad normativa y las necesidades reales de los ciudadanos de a pie. Y también de una casuística que también le pasa factura a muchos ilicitanos con tierras con las que no buscan especular con la venta de las mismas o edificando en ellas.

Josefa, Finita como le gusta que le llamen, pidió intervenir en el pleno para pedir explicaciones al mismísimo alcalde de Elche, Carlos González, por qué si tiene un terreno de su propiedad no podía dividirlo en cuatro partes para dejarles una herencia equitativa a su descendencia.

«Tengo cuatro hijos, un terreno tremendo, 38 tahúllas de tierra, es monte bajo, son tierras de regadío, pago la contribución, pago a Riegos de Levante y no puedo repartir la tierra a mis hijos porque no se puede dividir. ¿Por qué», inquiría la vecina nacida en la Vega Baja quien se mostraba orgullosa de que ninguno de sus hijos quisiera aceptar la propiedad única para evitar posibles tentaciones y enemistarse con sus hermanos por la herencia.

Finita llegó a exponer cómo el sistema, el laberinto de la burocracia administrativa, aquello de vaya a esta otra ventanilla o vuelva usted mañana, la llevó incluso a que la remitieran a Valencia. Y allí que se fue ella, donde perdió todo un día y donde consiguieron marearla por enésima vez puesto que la contestación que en definitiva recibió fue que lo suyo era una cuestión del municipio.

«Quiero que usted me ayude porque quiero que mis hijos tengan su tierra», le espetaba a la primera autoridad local, quien en todo momento se mostró, como no podía ser de otro modo, amable y comprensivo con la señora mayor, a la que le aseguró que no tendría problema en atenderla personalmente en la Alcaldía junto con la edil de Urbanismo, Ana Arabid.

De hecho, fue Arabid, en ese turno que hay en los plenos ordinarios para responder a las preguntas de los ciudadanos, quien le respondió. Arabid explicó que sabía que repartir entre los hijos las tierras era la última voluntad del marido difunto. La edil relató también ante los presentes que Finita había sido atendida en varias ocasiones desde que conocieron su problema en 2013. Y también expuso que la ley deja claro que las parcelas calificadas como clave 52, como es este el caso, necesitan como mínimo 25.000 metros para construir.

En el caso de que pasara a clasificarse como clave 51, lo que obligaría además a modificar el actual Plan General de Elche, la normativa rebaja a 10.000 metros la parcela mínima para edificar. Aún así, por ley sería imposible repartir entre los cuatro hermanos 10.000 metros a cada uno (la parcela tiene 37.000 metros) para que se pudieran levantar una vivienda, todo ello sin contar que la parcela ya cuenta con una.

«No lo entiendo», insistía Finita que seguía sin comprender por qué si tiene un terreno a su nombre y ha pagado todos los impuestos no puede dividirlo para dejárselo en herencia a sus hijos. «Sabemos que no lo comprende», trataba de mediar el alcalde, mientras la señora insistía en que se le ayudara y la primera autoridad reiteraba que ya no podían establecer un debate y paralizar el pleno una vez había sido contestada por la edil de Urbanismo. Próximo capítulo, en el despacho del alcalde.