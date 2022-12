Responsables de la Diputación Provincial de Alicante informaron ayer en una reunión a la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, y a técnicos municipales, que es insuficiente la documentación enviada por el Ayuntamiento de Elche para acceder al pago de la subvención de casi 4,5 millones de euros para la adquisición del solar sobre el cual se levantará el Palacio de Congresos, trámite que se realizará a través de una expropiación acordada ya con los propietarios. Como el diario ya ha publicado, si antes del 31 de diciembre no se ha cumplido con la finalidad para este dinero que aprobó el pleno de la institución provincial el pasado noviembre, se perderá (irá a remanentes de tesorería) y toda la operación tendrá que reiniciarse en 2023.

¿Qué documentación falta? Según explicó un portavoz de la Diputación, la más importante es el hecho de que el Ayuntamiento, siempre según estas fuentes, no ha identificado las parcelas concretas y negociadas en diciembre de 2021 entre el alcalde, Carlos González, y el presidente Carlos Mazón para el proyecto. Es decir, los responsables municipales han incluido entre la documentación remitida más parcelas que el regidor supuestamente pretende también que se adquieran por la institución provincial para cuadrar el solar del edificio que se construya. Ahora bien, Mazón nunca se ha comprometido a ello y, de hecho, se enteró del interés municipal por una publicación del diario ya que no tenía constancia verbal ni escrita por parte de los representantes municipales. Como ya publicó ayer el diario, este suelo, que comprende terrenos para abrir una calle y acabar con unas naves tiene un coste de algo más de 1,7 millones de euros y el Ayuntamiento de Elche en ningún momento ha aclarado si está dispuesto a pagarlo. De momento, lo que sí sabe Diputación es que forma parte de la documentación enviada.

Certificados

El Ayuntamiento tampoco ha enviado dos certificados que son necesarios para que se libre el dinero por la Intervención de la institución provincial, aunque se podrían considerar de mero trámite. Uno de ellos hace referencia al hecho de que el Ayuntamiento de Elche no tiene deudas con otros organismos, caso de la Seguridad Social; el segundo tiene que ser una declaración de que a ese dinero que llega como subvención se le va a dar el fin que previamente se pactó: la adquisición del suelo para el Palacio de Congresos, y no otro.

Para la Diputación, la pelota de la responsabilidad sobre que se cierre o no está operación continúa en el Ayuntamiento de Elche. Mientras todo lo que reclaman sus técnicos no esté debidamente conformado no se va a abonar. En la institución preocupa especialmente el hecho de que se hayan incluido más parcelas de las previstas y que no se identifiquen correctamente aquellas acordadas en su día, diciembre de 2021, con los propietarios.

Ejecución

Del proyecto se cumplen ahora cuatro años desde que César Sánchez, entonces presidente de la Diputación, se comprometiera a la ejecución en Elche de un edificio congresual de la importancia, por ejemplo, del ADDA de Alicante, con lo cual también se pagaba una deuda con la ciudad. La pandemia y el hecho de que el Ayuntamiento de Elche insistiera durante tres años en que debía ubicarse en Carrús, promesa a la que renunció después de un informe de la UMH que no lo veía como el más idóneo, ha ido dilatando un proyecto que a día de hoy sigue en la cuerda floja.