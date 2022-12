El obispo José Ignacio Munilla ha enviado hoy su felicitación de Navidad con una postal que no pasa desapercibida para nadie porque ha elegido, como no podía ser de otro modo, un belén para la tarjeta al que se ha añadido un obispo en burra acercándose al nacimiento. Está claro que no se le puede olvidar cómo llegó él a la diocésis de Orihuela-Alicante, el pasado mes de febrero y en mitad de una polémica porque no es un pastor que pase desapercibido.

Fieles Tiene sus fieles, pero también sus detractores. Ahora bien, como tantos otros que le precedieron en el cargo, en una de los pocas diócesis españolas en las que se mantiene viva esta tradición, no ha podido obviar este detalle de ir montando en su felicitación. El autor del dibujo, firmado como @patite, reproduce parte de lo que parece ser la fachada del colegio Santo Domingo de Orihuela, conocido como el Escorial del Levante y que acogió la primera universidad valenciana. Las únicas figuras a color son las que conforman Jesús, María y el Niño.... el obispo aparece de espaldas y montado en la burra. "El camino, la verdad..." Junto a la imagen, el responsable pastoral de la provincia, ha incluido una frase "el camino, la verdad y la vida" del Nuevo Testamento, Juan 14.6. También pide para todos "una santa navidad" y hace una larga rúbrica a dicho mensaje. El prelado también ha enviado una felicitación en formato video donde da respuestas a preguntas como ¿dónde está la esencia de la Navidad?