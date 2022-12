Miguel Antonio Herrero:: «Queremos elaborar un ‘estatuto del becario’ para lograr que las prácticas sean remuneradas»

A sus 22 años, este alumno de 5º del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual será durante dos cursos el delegado de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Destaca a su equipo «que se dejará la piel» en buscar avances para la Universidad, poniendo el acento en mejorar las condiciones del estudiantado y de la calidad de la docencia.

¿Se esperaba recibir tan amplia mayoría en las elecciones?

No, de hecho, muchos compañeros de la delegación trataban de calmarme ya que momentos antes del escrutinio estaba muy nervioso, aunque sí que esperaba ganar después de una intensa semana de campaña, en la que visité todos los campus.

¿Por qué decidió presentarse como delegado de Estudiantes?

Creo que hay muchas cosas pendientes de mejora en la Universidad, y también es cierto que, tras la pandemia, hay que seguir luchando por nuestros derechos como becas justas, salud, conciliación, prácticas formativas y remuneradas y, sobre todo, una docencia de calidad.

¿Por qué cree que ha recibido tan amplio apoyo?

Pese a que se votaba a una candidatura unipersonal, a mí me acompañaba un buen equipo que se va a dejar la piel en esto, además de un proyecto estructurado y con vistas a futuro. Creo que eso ha sido clave.

¿Ha ocupado más cargos estudiantiles durante la carrera?

He ocupado un amplio abanico, desde delegado de clase, pasando por delegado de centro o de departamento y, durante el último año y medio, he ejercido de vicedelegado general de Relaciones Externas. También, a nivel nacional he ejercido de vocal de Medios y Redes Sociales en la CREUP, y vocal de la Comisión Permanente del CEUNE, focalizando mi labor en temas de comunicación, que al final es lo que estudio.

¿Piensa agotar los dos mandatos?

La intención es esa, pero siempre puede pasar de todo. Si algo he aprendido en estos años es a no descartar ningún escenario.

¿Cuáles son las principales líneas que pretende seguir?

En primer lugar, movilizar al estudiantado, ya que la pandemia, en parte, lo ha desmotivado al vivir muchísimas situaciones sobrevenidas, en muchos casos injustas a la par de surrealistas. Haremos diversas formaciones a representantes y actos para movilizar al estudiantado y esto trataremos que de que llegue a todos los campus de la UMH, ya que independientemente del campus en el que estudiemos, estudiantes somos todos. Aunque no podemos hacer esto solos. Los diferentes órganos de gobierno de la universidad deben hacernos partícipes a la hora de tomar las decisiones, o de cosas tan simples como dejarnos formar parte de la elaboración de las guías docentes, que es donde está todo sobre las asignaturas. También, mejorar las condiciones del estudiantado. Defender una universidad pública y de calidad es nuestro ADN. Debemos dotar de herramientas al estudiante para dejar una UMH mejor a nuestro paso, como el Parte de Incidencia Docente, un registro interno que tenemos en la Delegación de las diferentes quejas y problemáticas que van surgiendo en el día a día, y que se envía por los canales oficiales al servicio de calidad. De esta forma, todas las quejas se quedan por escrito en el seno de la Delegación, para que las actuales y futuras generaciones puedan verlo. A esto se suman los planes de mejora de las asignaturas e incentivar a que se hagan las encuestas de calidad, pero que se tengan en cuenta para una mejora real en la docencia. Por último, aumentar la presencia de la delegación, mostrarla a los estudiantes como un equipo presente, que trabaja y en el que se pueden apoyar, y nunca como algo elitista. Al final, solo somos una panda de pringados que hacemos esto de gratis porque el estudiantado merece que la universidad sea de verdad «la mejor experiencia de tu vida» y no un trauma.

¿Por qué dice esto último?

En muchos casos, los estudiantes vemos nuestros derechos distorsionados cuando se incumple un horario, una guía docente, la normativa o, también, metodologías docentes desfasadas o mal ejecutadas, hecho que a la larga puede provocar que un estudiante tenga que abonar una segunda o sucesiva matrícula, lo que es bastante injusto, o incluso perder su beca ya que en algunas ramas hay que aprobar un 90% de créditos para tenerla, hecho exigente y que desvirtúa el fin de las becas.

¿Qué retos tiene la universidad?

La mejora de los Sistemas Internos de Garantía de la Calidad (SGIC), la financiación, el desarrollo de la normativa de convivencia o la reforma estatutaria que vendrá con la nueva LOSU. Y, en todos ellos, el estudiantado ha de estar presente y cumplirse nuestras demandas.

A su juicio, ¿qué debería cambiar o mejorar en la UMH?

Muchísimas cosas. Es muy triste que, año tras año, haciendo las encuestas de calidad que desde la delegación seguiremos insistiendo en que se hagan, y rellenando quejas, se sigan dando los mismos problemas. Algo no funciona bien. También se sigue haciendo una interpretación torticera de Bolonia, donde se ha asumido, erróneamente, que evaluación continua y la asistencia obligatoria a clase (para que luego, en algunos casos, te lean diapositivas), son sinónimos. También, hay que cohesionar más los campus, incluir opciones para celíacos en las cafeterías o asegurar que se cumple la normativa de evaluación.

Explíquenos su iniciativa de prácticas remuneradas.

En mi programa llevo la elaboración de un «estatuto del becario» interno de la UMH, donde uno de los propósitos es que haya prácticas remuneradas, un salario mínimo como tienen en la UPV. Aunque con matices y ajustándolo a la realidad, ya que, en el caso de Ciencias de la Salud, por ejemplo, la situación es especial. El Ministerio de Trabajo está elaborando uno, pero sin hablar con la comunidad universitaria.

Los estudiantes apoyaron a la UMH para llevar a los tribunales el decreto del Consell que crea Medicina en la UA. ¿Por qué?

Sobre esta cuestión llevamos pronunciándonos desde 2017, y son causas compartidas con el foro de la profesión médica. Saturar más el MIR, puede ser un ejemplo de ello.

¿Están más preparados los alumnos ahora que antes?

La pandemia ha dejado heridas irreparables en el estudiantado que lo vivió, ya que hay asignaturas complicadas de hacer desde casa y algunos profesores no ayudaban demasiado. Aunque hayamos vivido esta experiencia, no hemos salido mejores. Pero también ha aportado cosas buenas como la digitalización y, en algunos casos, tristemente minoritarios, se actualizaron metodologías. Si ampliamos la perspectiva, creo que sí, en gran parte gracias al empuje del estudiantado, que nunca ha tenido complejos en decir la verdad y en dejar su grano de arena.

¿Cómo es la relación entre la delegación de Estudiantes y el rectorado de la Universidad?

De momento, es bastante cordial y cercana, con predisposición al dialogo. Esperamos mantenerla siempre que sea beneficioso para el estudiante, pero también debemos ser críticos y decir las cosas como son.

¿Se sienten escuchados y atendidos los estudiantes?

Eso depende de la voluntad de a quién se trasladan las diferentes reivindicaciones. Hay gente con ganas de trabajar y mejorar, pero existe el caso contrario, y es frustrante.

En 2023 habrá elecciones a rector. ¿Va a trasladar sus propuestas a las candidaturas?

Sí, y haremos partícipe a todo el estudiantado de la UMH. Hay que mejorar las cosas y las candidaturas a rectorado deben escucharnos, ya que, pese al injusto sistema ponderado que hace que nuestro voto cuente apenas un 17,7% del total, somos el colectivo mayoritario de la universidad.

Las herramientas digitales, ¿son una ayuda para el estudiantado o considera que son un arma de doble filo?

Son una ayuda si se usan bien. Por ejemplo, creo que, gracias a la implementación de Moodle, el PDI dispone de más herramientas para hacer una docencia mucho más moderna. Como punto negativo, durante los exámenes online se utilizaron dichas herramientas de una forma perjudicial, como cuando se limitaba el tiempo de respuesta por pregunta a 30 segundos sin posibilidad de repasar el examen. Había mas preocupación por no copiar que por ofrecer una evaluación justa. También hay que mejorarlas. Por ejemplo, en las aulas de informática de la UMH estamos trabajando con software del 2012, lo cual es muy precario, además de que los estudiantes, aún así, tenemos que pagar las licencias de los programas para poder trabajar en casa, aprender y aprobar.

Está en quinto curso del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, a las puertas de acabar. ¿Va a proseguir sus estudios después o tiene pensado ejercer ya como profesional? ¿Cómo ve su futuro laboral?

El futuro es muy incierto pero, desde luego, tengo ganas de moverme y conocer mundo, formarme y ejercer como profesional. Aunque, también, creo que necesitaré un tiempo de descanso, para aclararme y culturizarme al máximo, y cuidar mi salud mental, ya que al final llevo 22 años de mi vida estudiando. Desde luego que me encantaría trabajar en medios de comunicación o en productoras, siempre estoy abierto a las oportunidades.