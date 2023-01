Encerrado en casa, como todos aquellos meses para olvidar de 2020, en un habitación del fondo del pasillo, pegado a una ventana que da a un patio interior, Manuel Martínez Torres decidió usar su bolígrafo para algo más que para los pintarrajos que hacemos todos mientras hablamos por teléfono o escuchamos una clase o conferencia. Tiene el arte de hacer arte con un boli Bic cristal, el azul de toda la vida. Cuida de cada trazo para hacer impresionantes composiciones florales y de plantas sin más herramientas que su bolígrafo. «Requiere estar muy concentrado porque aquí no puedes borrar, tienes que estar muy atento a la bolita que te sale de tinta para que no te emborrone, exige mucha concentración», explica sin casi darle importancia al talento que tiene, como si fuera tan sencillo hacerlo.

La humildad rebosa por los cuatro costados de este pintor ilicitano que lleva ya más de 40 años dibujando y pintando y más de 7.450 dibujos y acuarelas. «No hace falta mucho talento, sí vocación», señala, aunque no le falta ni un gramo del primero. «Esta es mi vida, soy muy feliz haciendo esto, porque es lo que me gusta», añade, con una sonrisa que ratifica que lo que está diciendo le sale del corazón. Muy pocos dibujos de los que ha hecho los ha vendido, a pesar de ser auténticas obras de arte, «porque a mí no me hace falta vender, con poco vivo, no es mi objetivo pintar para luego vender», incide este artista que pasa horas y horas, en las últimas semanas, en el Parque Municipal, donde encuentra la inspiración para sus creaciones.

Sí que pretende que se expongan los dibujos realizados a bolígrafo durante el confinamiento y el primer año de pandemia y otros dedicados al Huerto del Cura. Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento de Elche el uso de la Sala Cultural La Llotja. «Aún no me han contestado», lamenta. «Son muy bonitos los dibujos que he hecho en el confinamiento», dice orgulloso, y, por eso, quiere que todos los ilicitanos los vean.

Para elaborar cada uno de estos dibujos con bolígrafo dedica una media de 4 o 5 horas y entre cinco y seis días, y no hace bocetos previos. «Los trazos los voy haciendo con mucha concentración y le doy menos fuerza donde quiero que esté más claro, porque aquí no hay difuminado, hay trama fina y gruesa», explica mostrando su técnica. Hay que ir modulando la presión del bolígrafo y rallando suave y muy rápido cuando se pretende difuminar, algo bastante complejo si no se tienen las habilidades de Manuel, que tiene el don de que cada dibujo transmita la sensación de movimiento. «Parece que están bailando las plantas, mira el movimiento», manifiesta, llamando nuestra atención en una casa que está llena de carpetas y cajas con sus obras. Solo entre marzo y octubre de 2020 hizo medio centenar de dibujos, la mayoría con bolígrafo. Y, desde entonces, tampoco ha parado de crear.

Creaciones

En 1982 hizo su primera exposición y, desde esa fecha, han ido detrás innumerables más. Ha expuesto en Madrid, en Murcia y en Elche, donde sus creaciones se han visto en L’Escorxador, en la Orden Tercera o en la Mutua Ilicitana, y ha realizado el cartel de fiestas en Elche de 2006, serigrafías, un libro con dibujos y textos del Parque Municipal, otro del Huerto del Cura y 160.000 aleluyas para la Mare de Déu en 2018.

Recuerda el disgusto que le dio a su padre cuando decidió dejar la carrera de Farmacia que cursó durante tres años en Granada. «Mi padre se quería morir, se empeñó en que hiciera Bachiller de Ciencias cuando nos fuimos a Murcia, y él, abogado, me dijo que empezara Derecho cuando dejé Farmacia, pero tenía claro lo que quería, y me tiré a las calles de Murcia a dibujar y fui al conservatorio dos años», señala, recordando sus inicios. «Vi que mi carácter y mi manera de vivir era esa y no me cambio por nadie», insiste con ese rostro de felicidad de quien aún se emociona al ver sus creaciones.

Además del boli usa otros estilógrafos y detrás de cada lámina, además de la fecha, indica qué tipo ha utilizado. Lo que nunca pone es título a ninguna de sus creaciones. «Es transmitir lo que tienes en el corazón y, cuando añades explicación a la creatividad, se estropea, lo importante es que le llegue a la gente lo que he querido transmitir sin explicaciones», resalta Manuel, quien dice que lo que más le podría llenar de orgullo es diseñar un cartel de La Festa.