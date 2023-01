¿Tiene sentido cobrar una tasa por un servicio que no se ha prestado o un impuesto cuando no se ha podido ejercer la actividad? Podemos Elche considera que no y hoy ha pedido, tras conocer una sentencia, que el Ayuntamiento de Elche devuelva a los restaurantes ilicitanos la parte proporcional pagada por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante el tiempo que estuvieron cerrados y sin actividad obligados por el covid cuando "sin embargo se les había girado el recibo" y lo mismo se haga, consideran, con lo pagado por la tasa de basura y alcantarillado por similar motivo.

Como se recordará, el Ayuntamiento ilicitano ha emprendido varias iniciativas durante la pandemia para ayudar a este sector; de hecho, algunas ya tienen poco sentido como mantener la exención en el pago de mesas y sillas para 2023. Alcaldía Moisés García, candidato a la Alcaldía y portavoz de Podemos, recuerda que con base a dicha resolución judicial, "aquellos negocios que permanecieron cerrados por imperativo legal, según nuestro criterio, pueden pedir la devolución de las tasas de basura y alcantarillado". Esto es así, fundamentándose entre otras en la sentencia del TS de 5 de febrero de 2010 que razona que hay motivo para el reintegro cuando: “no haya llegado a prestarse por causas no imputables al sujeto pasivo, en cuyo caso nos encontramos ante un caso de falta de devengo y exigibilidad de la tasa (…) que determina la devolución del importe correspondiente”. Sentencia En este sentido critican que ya ha pasado medio año desde la sentencia del juzgado que les obligaba a devolver dichos recibos, mientras no se ha dado ningún paso por parte del consistorio para devolver aquellos importes que se cobraron indebidamente por las tasas de basura, ni tan siquiera se han establecido mecanismos para que los diversos negocios puedan solicitarla. García, concluye que “pedimos al equipo de gobierno que practique la devolución de las tasas, que a nuestro juicio y según sentencia judicial se han cobrado indebidamente, o establezcan los mecanismos para pedirla. Empresas Igualmente, los negocios que se encuentren en esta situación, al igual que hicieron otras empresas el año pasado, pueden dar los pasos pertinentes para solicitar legalmente la devolución de dichas tasas. "Para nosotras no tiene explicación y dice mucho de este PSOE ilicitano, que a sabiendas de la sentencia que les obligó a la devolución del impuesto el año pasado, no han hecho nada para practicar la devolución de las tasas cobradas indebidamente a los negocios ilicitanos", dicen desde la formación morada