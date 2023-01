El Ayuntamiento de Elche ha tenido que devolver 2.078 euros de una subvención al Ministerio de Cultura y Deporte de los que 200 euros corresponden a intereses de demora en hacer el reingreso. Se trata de una ayuda obtenida para el taller de demostración de artesanía de la palma blanca realizado entre los años 2019 y 2020. El Partido Popular, de la mano de su portavoz adjunto, José Navarro, ha criticado al equipo de gobierno por tener que devolver otra subvención, pero sobre todo, por su "falta de responsabilidad manifiesta al tener que hacer frente a intereses". El edil popular ha denunciado una vez más la "incapacidad" de la Concejalía de Cultura, dirigida por Marga Antón, por este hecho. Navarro precisó que "sin ser relevante la cantidad, se demuestra una despreocupación por los intereses de la ciudad. No hay supervisión, no hay gestión, no hay control, sino dejadez por parte de los dirigentes municipales".

Desde el ejecutivo local, la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, ha justificado la devolución de 2.078 euros porque la ayuda se solicitó en 2019 para la elaboración del taller artesano desde noviembre de aquel año hasta mayo de 2020. Sin embargo, la concejala socialista recordó que en marzo de hace tres años estalló la pandemia y obligó a un confinamiento que impidió que desde aquel mes en adelante se realizara dicha actividad con la palma blanca. Según Maciá, tuvieron que devolver 2.000 euros de 6.000 que recibió el Ayuntamiento para el taller y "es poco accesorio que se tengan que devolver 200 euros de intereses de demora cuando por otras circunstancias se está pagando más". Se refirió a los ediles que cobran por asistir a los plenos extraordinarios, o a los 79.000 euros que el Ayuntamiento tiene que pagar porque cuando ellos gobernaban negaron a grupo socialista a tener un funcionario de empleo.