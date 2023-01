El Ayuntamiento de Elche hará frente al pago de casi medio millón de euros (497.000 euros) para acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a asumir el pago de una obras de saneamiento del sector E-26, situado entre el estadio Martínez Valero y Travalón. La Agrupación de Interés Urbanístico de esta zona de expansión de la ciudad asumió indebidamente las cuotas para la ejecución de las obras de ampliación del puente sobre el barranco de San Antón y de impulsión de aguas residuales, tanto de la estación de bombeo como de la red de saneamiento.

Por esta razón, PSOE y Compromís acordaron en la junta de gobierno de este viernes cumplir con el fallo judicial de mayo de 2022 para hacer frente a esta importante cuantía que el Ayuntamiento pretendió cobrar como parte del canon de la urbanización a los que desarrollaron la obra.

La sentencia, como ya publicó este diario, no ofrece dudas: los trabajos de la red de saneamiento y estación de bombeo del sector E-26 son una infraestructura que da servicio no sólo al sector E-26 sino también a las aguas residuales generadas por las actividades desarrolladas en el estadio de fútbol» por lo cual el sector no tiene por qué sufragarlas.

Nuevo residencial

Por otro lado, también en el área de Urbanismo, el ejecutivo local ha dado impulso al desarrollo del sector E-37, el limitado por la avenida Ramón Pastor, por el río Vinalopó y por la avenida Don Bosco. Un enclave donde están proyectadas alrededor de 700 viviendas y una superficie comercial de tamaño medio.

En concreto, los responsables municipales dieron luz verde al proyecto de modificación de la ordenación pormenorizada de la zona, «un paso con el que se pretende la adaptación del desarrollo del sector, concretamente de tres parcelas que lindan con el futuro trazado de la Ronda Sur y que se tienen que alinear con las distancias que ha establecido la conselleria», explicó el portavoz municipal, Héctor Díez.

El trámite consiste en la exposición pública durante 45 días desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana para que se puedan presentar las alegaciones pertinentes. Un paso administrativo para poder desarrollar el sector.

Subvenciones

Por otra parte, PSOE y Compromís acordaron este viernes solicitar una subvención a la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para renovar las bucatas del Gran Teatro, tras reconocer que se encuentran en «muy mal estado». Lo que pretende el ejecutivo es captar fondos autonómicos, por un lado, para tapizar 410 butacas, por valor de 52.000 euros y, por otra parte, adquirir nuevas para los palcos, ganando así en capacidad y mejorando su visibilidad, por 14.200 euros.

El importe máximo subvencionable es del 70% y asciende 38.300 euros y el Ayuntamiento sufragaría 27.900 euros. El presupuesto de 2023 contempla 40.000 euros para la modernización del Gran Teatro, por lo tanto, según Héctor Díez, habría consignación para sufragar la actuación y en el caso de no conseguir la ayuda de la Generalitat «se suplementaría la partida para llevar a cabo la renovación porque es necesario», aseguró el edil socialista quien recordó los cien años que acaba de cumplir el Gran Teatro y puso en valor en las «acciones de renovación constantes que se están llevando a cabo.

En el caso del cambio de las butacas, el objetivo municipal es que la actuación , que tendría un plazo de ejecución de cuatro meses, se lleve a cabo en verano, cuando decae la programación.

Por otro lado, la junta de gobierno autorizó la primera modificación del presupuesto 318.000 euros por recibir subvenciones. Entre ellas, una de la dirección general de Innovación Educativa para la puesta en marcha del Plan «Fem Escola» de 209.000 euros para el desarrollo de actividades extraescolares en los centros educativos.

También se ha recibido una ayuda de 78.000 euros de la Diputación para el «Plan + deporte» con la que se van a construir nuevos vestuarios y un almacén en la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero.