El equipo de gobierno de Elche ha dado luz verde definitiva al último presupuesto municipal del mandato en un pleno de claro tinte electoral. Apenas media hora ha durado el debate de los grupos políticos en esta primera sesión extraordinaria del año, pero los mensajes políticos dirigidos a los votantes han estado servidos claramente desde la bancada de la oposición. Tanto ha sido así que la aprobación de las cuentas municipales han quedado en un segundo plano.

Empezando por el PP que ha vaticinado que serán los "últimos presupuestos del socialismo" y acabando por Vox que ha cerrado el debate asegurando que "los que vengamos cambiaremos lo necesario para transformar la vida de los ilicitanos", el pleno se ha convertido en un foro para hacer campaña. Ante la batalla que se estaba librando, el PSOE ha cerrado su intervención reivindicando la gestión municipal: "Elche tendrá su quinto presupuesto porque PSOE y Compromís y cumplimos. Trabajamos para mejorar la ciudad, más habitable y mejor. La gente nos dice por la calle que sigamos así porque la ciudad está preciosa", ha asegurado la edil Patricia Maciá. En un mismo tono ha intervenido Compromís, defendiendo que las cuentas municipales "priorizan las políticas sociales y verdes para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos". Ciudadanos no se ha pronunciado y el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, ha invitado a PSOE y PP a que llegaran a un acuerdo porque "el presupuesto de 2023 también puede ser del PP si ganan las elecciones como dicen".

Y todo esto ha ocurrido en una jornada convocada para hacer posible que entre en vigor el presupuesto del Ayuntamiento aprobado en diciembre inicialmente también con los únicos votos a favor del ejecutivo local. Unas cuentas que ascienden a 246 millones de euros para 2023, teniendo en cuenta también a las empresas municipales de Pimesa, Mevesa y Aigües d'Elx.

"Torpedear" el presupuesto

La edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, ha vuelto a justificar que el equipo de gobierno deniega las alegaciones del PP (las únicas que se habían presentado) porque no reúnen los requisitos que dice la ley para aceptar la reclamación del principal partido de la oposición. También hay una parte política en el rechazo a las aportaciones que realizaron los de Ruz. La edil socialista ha insistido en que no se pueden pagar partidas de gasto corriente con un préstamo y que el interventor ya dijo más del 60% de las enmiendas de los populares pretendían eso. Con estos argumentos, Maciá ha vuelto a acusar al Partido Popular de querer "torpedear" la puesta en marcha del presupuesto que tendría que haber estado en marcha el 22 de diciembre. En un segundo turno de palabra, frente a la lluvia de críticas del portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha reivindicado la congelación de la presión fiscal realizada, la inversión "ingente" y la política social "solvente", comprometiéndose a que se incrementará en los próximos meses.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha lamentado tener que volver a celebrar otro pleno para "debatir sobre unos números irreales". Ha culpado al PP de tener la situación "porque no sabe hacer números o quiere presentarnos unas cifras falsas". Les ha responsabilizado de hacer trampas y de pedir cosas que no son viables. "Demuestran poca competencia a la hora de querer gestionar un municipio", ha reprochado Díez a los de Ruz a quienes les ha afeado que no sean capaces de decir de dónde recortar para hacer realidad las ideas que plantean. Frente a ello, ha reivindicado el "rigor y la seriedad de la gestión municipal".

"Engaño y gestión sectaria"

El Partido Popular ha vuelto a emplear un duro tono contra el ejecutivo. Su portavoz adjunto, le ha acusado de engañar, de gestión sectaria y de poner excusas para no aceptar ninguna de sus propuestas por el mero hecho de que procedan del PP. Navarro ha aprovechado el debate para reprochar uno a uno la retahíla proyectos anunciados por PSOE y Compromís para este mandato que están sin hacer. Se ha referido a Mercado Central, alumbrado Bonavista, learning factory, ampliación parque empresarial, rehabilitación clarisas, restaurante del Parque Municipal, pabellón deportes inclusivo, centro social de El Altet y Torrellano, ampliación de colegio Las Bayas, Virgen de la Luz, Els Arrels, Palacio Artes Escénicas, transporte a pedanías sin hacer, la Ronda Sur, mejora del Cercanías, ampliación del Parque Empresarial, Plan General, la Agencia Espacial Española, la Dama de Elche, entre otros.

Y a partir de ahí, los populares han sacado la artillería en clave electoral asegurando que seguirán "conformando su proyecto escuchando a las asociaciones". Navarro también ha asegurado que el PP "llegará al gobierno para hacer más y prometer menos" y en tono irónico aconsejó a PSOE y Compromís que "trasladen su despacho a la planta quinta de El Corte Inglés donde está imagen y sonido".

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, justificó su voto en contra al presupuesto porque, a su juicio, "perjudica a los que menos tienen, disminuye la inversión y en época crítica donde habrá más recaudación por IBI e IAE no se han atrevido a bajar impuestos"