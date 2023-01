Adif no ha incluido a Elche entre las 42 ciudades españolas que se beneficiarán de sus flamantes nuevos aparcamientos de bicicletas. Pese a que la ciudad esté conectada por ferrocarril con tres estaciones distintas, la de Matola (para trenes Avant y AVE) y en el casco urbano con Carrús y Parque (Cercanías y media distancia), el plan que hoy ha anunciado la empresa pública excluye a la ciudad, aunque sí las instalará en Alicante y Orihuela-Miguel Hernández. También en Valencia, en dos de sus estaciones, y en Castellón.

Estaciones beneficiarias

Las estaciones que dispondrán de aparcamiento para bicicletas en estaciones de Adif son las siguientes: Andalucía: Cádiz, Huelva. Asturias: Gijón Sanz Crespo, Oviedo. Castilla y León: Ávila, Burgos Rosa Manzano, Salamanca, Segovia. Comunidad Valenciana: Orihuela Miguel Hernández, Valencia Nord. Extremadura: Badajoz, Mérida. Galicia: Lugo, Vigo Guixar. Navarra: Pamplona, Tudela de Navarra. País Vasco: Bilbao Abando Indalecio Prieto. La Rioja: Logroño.

Mientras que en las estaciones de Adif Alta Velocidad están incluidas:Andalucía: Córdoba, Granada, Málaga María Zambrano, Sevilla Santa Justa. Aragón: Zaragoza Delicias. Castilla-La Mancha: Albacete Los Llanos, Ciudad Real, Cuenca Fernando Zóbel, Puertollano, Toledo. Castilla y León: León, Palencia, Segovia Guiomar, Valladolid, Zamora. Cataluña: Barcelona Sants. Comunidad de Madrid: Madrid Puerta de Atocha. Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón, Valencia Joaquín Sorolla. Extremadura: Cáceres. Galicia: Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela.

"Aparcamientos seguros"

La empresa asegura que son "aparcamientos seguros" y "preparados para un uso intensivo" pues "protege las bicicletas de las condiciones climatológicas adversas, el robo y el vandalismo". Los aparcamientos contarán con 6 plazas y dispondrán de 4 unidades del modelo ‘U invertida’, de carácter gratuito. Además, serán modulares, cubiertos, sostenibles y autónomos energéticamente al alimentarse con energía fotovoltaica, ha explicado a través de un comunicado.

Adif añade que "bajo el programa Ecomilla, Adif promueve la movilidad de cero emisiones, con otras actuaciones como la puesta en marcha de puntos de recarga de vehículo eléctrico en estaciones".

Malestar

La noticia se ha conocido hoy cuando aún existe malestar por el hecho de que Elche sea una ciudad que no se podrá beneficiar del tren rápido Avant, de Alicante-Murcia, porque solo parará en la estación de Matola (a siete kilómetros del casco urbano) pues circula por sus vías, por lo que no accederá al casco urbano, y los ilicitanos tendrán que seguir dependiendo del Cercanías para desplazarse a ambas capitales y a la misma velocidad que siempre, lo que constituye uno de los grandes servicios que se presta, y para el que desde hace años se reclaman mejoras y una electrificación que no llega. El asunto llegará a Madrid porque Compromís va a preguntar sobre esta situación.

"Los aparcamientos que se instalarán responden al modelo Bicihangar Rocket -diseñado, desarrollado y fabricado por Don Cicleto y Benito Urban-, preparado para un uso intensivo que, además, protege las bicicletas de las condiciones climatológicas adversas, el robo y el vandalismo. Este tipo de aparcamiento modular, cerrado y cubierto ocupa la mitad de una plaza de coche y tiene un bajo impacto visual por su limitada altura (inferior a 1,5 m). Además, el modelo es sostenible y autónomo energéticamente al alimentarse con la energía fotovoltaica que carga las baterías, por lo que su instalación no requiere obra civil ni conexión a la red eléctrica". Se desconoce si en una nueva fase de este proyecto podrían entrar algunas de las estaciones. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Elche cuenta con aparcamientos de bicis en ambas estaciones urbanas, aunque no están tan preparados como los que va a poner en marcha la empresa pública.

Espacios

"Asimismo, el adjudicatario contempla la prestación en los espacios arrendados de servicios de alto valor añadido para el ciclista: mantenimiento de bicicletas, alquiler y venta de bicicletas y productos relacionados, etc. Los aparcamientos que se implantarán en las estaciones de Adif dispondrán de un sistema inteligente de apertura. Así, el control de acceso se realizará desde la app de registro y reserva de plaza, a través de una conexión segura Bluetooth entre el teléfono y la cerradura electromecánica, evitando así la gestión de llaves físicas y minimizando el consumo energético", explica la empresa.

Con esta iniciativa, Adif y Adif AV contribuyen a la configuración de una red de aparcamientos de bicicletas que impulsará su uso en los desplazamientos de primera y última milla y el transporte limpio vinculado al turismo. La iniciativa se lanza tras el éxito de la experiencia piloto implementada en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor que, desde hace cerca de dos años, cuenta con un aparcamiento seguro de bicicletas instalado en un local de 59 m2.

Infraestructuras

"La instalación de este tipo de infraestructuras en las estaciones ferroviarias está alineada con la estrategia de movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y responde a los objetivos del acuerdo suscrito con la asociación Red de Ciudades por la Bicicleta, tanto para la movilidad cotidiana como para la relacionada con el ocio y el turismo", asegura la empresa que recuerda que "la iniciativa se enmarca en el Plan de Lucha contra el Cambio Climático de Adif y Adif AV 2018-2030, que contempla el fomento de la movilidad sostenible como herramienta para alcanzar sus objetivos de descarbonización".