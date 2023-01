Un encuentro de despedidas y nuevos horizontes. Cáritas Elche ha renovado su dirección tras cinco años con Mari Carmen Martínez al frente, quien a partir de ahora estará en segundo plano, tras agotarse un mandato que se alargó por la pandemia de coronavirus, pero seguirá contribuyendo a los programas de la organización católica.

Así las cosas, este jueves Cáritas ha presentado a Alejandro Ruiz, designado por la diócesis Orihuela-Alicante como nuevo director en Elche ante decenas de voluntarios, usuarios y representes de entidades sociales, en una cita muy emotiva para explicar el rumbo del proyecto para los próximos cuatro años.

Este ingeniero ilicitano está muy vinculado a la obra diocesana en la ciudad desde hace quince años, desde la casa parroquial de la iglesia de El Salvador donde ha ejercido como coordinador de Cáritas, y ha trabajado en equipos de calle para atender a personas sin hogar. Si bien, se ha mostrado directo a los asistentes y les ha entregado tarjetas con su contacto para que pueda entablarse una comunicación cercana con él.

Mejorar el empleo

Ha reconocido que para él este es un proyecto "ilusionante" que conlleva un fuerte compromiso. Si bien, ha destacado que entre las misiones que tiene, y que son proyectos que ya inició la anterior dirección, está la importancia de garantizar el acompañamiento integral en las Cáritas parroquiales.

El segundo punto destacado para Ruiz es la formación y voluntariado para mejorar la empleabilidad de personas con alta vulnerabilidad social y trabajar para disminuir la pobreza. En este sentido, ha considerado que es importante que se revisen los planes formativos para que se ajusten a la necesidad del mercado.

Convertirse en hogar

Ha enfatizado en la necesidad de que el centro de acogida se transforme en un auténtico "hogar de acogida". "En los inicios se hablaba del albergue de Cáritas y hemos conseguido que sea centro de acogida, pero quiero que sea un auténtico hogar de acogida, por lo que habrá que reorganizar el espacio y todas las áreas han de ir de la mano, porque sólo de la unión podremos cambiar las vidas".

En definitiva, ha recordado que vio cambiar la forma de trabajar en Cáritas "pasando de mero servicio asistencial a promoción de personas, y me pongo a disposición de todas".

Atender a sin techo

Ha abordado la necesidad de contar con otro recurso más, y que ya fue anunciado por el Ayuntamiento en diciembre, como es la creación de un centro de baja exigencia para personas que viven en la calle "y que no están preparadas para estar en el centro". Al final de su alocución ha recibido el "manual del director" un obsequio simbólico para que se comprometa a seguir las líneas que marca Cáritas.

Al arranque del encuentro, que ha tenido lugar después de una misa, se han dedicado unas oraciones para recordar que "somos mensajeros de Jesús enviados, y que a partir de hoy sumamos con la dirección otro nombre a la historia de Cáritas que surgió hace 58 años".

"He aprendido a amar más"

"Cáritas es mi casa, he recibido mucho de Cáritas tanto dentro como fuera. Los equipos parroquiales me han dado mucho, he aprendido un poco más a amar y a ser más humana". ha destacado por su parte Mari Carmen Martínez, quien se ha mostrado muy emocionada en esta despedida como directora. Ha dejado claro que "Cáritas no es solo dar, es darse a las personas".

"No hay que confundir la caridad con dar cosas"

José Antonio Valero, vicario episcopal, destacó casi al final del acto que "familia" había sido la palabra más repetida y quiso aclarar que no hay que confundir "la caridad de la iglesia con dar cosas, la persona tiene otras necesidades que no son solamente materiales. No es solo la herida de no tener lo material si no la herida del corazón del alma, esas duelen más". Con una emoción que casi no pudo contener Valero reiteró que lo fácil es dar, "pero darse cuesta más, y Cáritas significa amor y eso no lo da todo el mundo, mostrar a los demás el rostro amable de Jesús".