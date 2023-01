Unir a más fuerzas de izquierdas a Compromís, garantizar los derechos básicos de las personas y anteponer el patrimonio, la cultura y la historia a la especulación urbanística y económica. Son algunas de las bazas del proyecto con el que Marian Capello aspira a encabezar la lista de Compromís en las próximas elecciones apostando por una política "más valiente" que la realizada hasta ahora en el Ayuntamiento de Elche. La portavoz de Més ha hecho pública la candidatura que competirá con la de Esther Díez en unas primarias abiertas a las que la secretaria autonómica de Innovación decidió presentarse por la falta de acuerdos con Iniciativa para integrar a Podemos y Esquerra Unida en la lista.

Arropada por José Vicente Ferrández, el primer edil de Daya Vieja, el único alcalde que tiene Compromís en la Vega Baja; Anna Antón, portavoz de Compromís en Santa Pola; Papi Robles, síndica del grupo parlamentario de Compromís, así como la presidenta de la Asociación de Aparadoras, Isabel Matute; entre otros colectivos y activistas, además del que fuera candidato de Podemos en Elche a las elecciones en 2019, José Vicente Bustamante, Campello ha reivindicado su opción bajo el lema "Sumant per Elx" en la Glorieta. Lo ha hecho acompañada también por su número 2, Hèctor Cámara, quien ha defendido la "base social muy potente" que hay detrás de una alternativa a liderar Compromís que se postula como la que ha apostado desde el primer momento por un pacto de izquierdas en Elche.

Elogio a Esther Díez

Huyendo del enfrentamiento con la otra facción de Compromís con la que se disputa el puesto número 1 de la lista, entre otras cosas, porque también es integrante la ejecutiva, ha defendido el trabajo realizado por su partido dentro del Ayuntamiento. Es más, ha tenido palabras de elogio a la gestión que su adversaria en estas primarias. "Si ha habido una transformación en la ciudad ha sido gracias al trabajo de Esther Díez dentro de movilidad", ha asegurado, además de reconocer que el "el trabajo realizado por los dos ediles ha sido muy potente". Sin embargo, para Campello esto no es suficiente. "La cuestión es que queremos ser más, hay está la ambición política no ser dos, tenemos que ser más voces apostando por este cambio, que no solo se dé en la movilidad, sino en más cuestiones dentro del ámbito municipal", ha advertido.

En este sentido, la candidata a hacerse con las riendas en Compromís ha asegurado que "no modificaría nada en la gestión municipal que ha hecho, se han hecho ejecutivas y nos hemos posicionado, no hemos salido públicamente a desdecir a compañeros, no son nuestras formas. Pero queremos ser más". Es por esto por lo que su candidatura la defiende como "una oportunidad histórica" para presentar una confluencia de fuerzas y para "plantar cara a aquellos que están intentando que tengan menos derechos, colectivos como las mujeres o las personas vulnerables". Con este mensaje, Marian Campello considera que Compromís "no se puede permitir el lujo de perder un Ayuntamiento para la mayoría en un momento de crisis económica, social y climática".

Críticas a la gestión municipal

Si bien, la que fuera integrante de la Asamblea 15 N en Elche, se ha mostrado más crítica con el Ayuntamiento y en el fondo, con el PSOE, sobre cuestiones como Carrús, el patrimonio y el apoyo a las aparadoras. "Nos estamos acostumbrando con mucha tranquilidad a que nuestros barrios entren en rankings de pobreza. Nos hemos encontrado con gobernantes que han dado excusas pero no soluciones para atajar esa pobreza endémica. Hablamos de gente que vive atrapada en su casa que tiene movilidad reducida, que no pueden pagar la factura de la luz", ha recriminado. Igualmente, ha echado en falta una ciudad "que se quiera mucho así misma" y ha censurado que "se ponga por delante de su cultura, su historia y su patrimonio, la especulación urbanística y económica como han hecho algunas familias históricas y concretas en nuestra población".

La apuesta con la que Campello busca marcar diferencias y acelerar desde Compromís es "garantizar derechos para salir a la calle, derechos básicos garantizados, que sea prioridad del Ayuntamiento sean las personas". En este sentido, ha reconocido que le hubiera gustado que el Ayuntamiento estuviera más de lado de las aparadoras, una de las banderas de su trabajo en política. "Es una deuda histórica que tenemos con nuestras madres, una compensación digna a su vejez porque son las que han hecho grande esta ciudad", ha defendido.