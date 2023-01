El intenso frío registrado desde el pasado viernes y hasta el domingo por la noche en Elche, al igual que en otros puntos de la provincia y de España, ha llevado a que muchas personas acostumbradas a vivir en la calle accedan, cuando normalmente no lo hacen, a resguardarse bajo techo, bien sea en las instalaciones de Cáritas en Carrús, bien en el provisional albergue que el Ayuntamiento de Elche ha impulsado desde el pasado viernes en el barrio de Los Palmerales.

Durante este pasado fin de semana, el número de usuarios de las instalaciones en este último barrio ha ido in crescendo paulatinamente. Así por ejemplo, según informa DYA, se ha pasado de siete a diez y luego a doce personas en las tres noches comprendidas de viernes a lunes.

Habitualmente las personas que en Elche viven bajo un puente, junto a una persiana, en un portal o en la entrada de una sucursal bancaria prefieren mantener su libertad y no pernoctar en un albergue. Y es que en estas instalaciones no se puede tomar alcohol, hay que ducharse, compartir habitación con otras personas y a una determinada hora de la mañana desayunar y marcharse. Esto no lo llevan bien algunos sintecho, que prefieren mayor libertad y que nadie les diga lo que tienen que hacer aunque pasen frío en la calle.

Sin embargo, con la bajada de temperaturas experimentada en los últimos días, algunos de ellos sí han empezado a aceptar que, en ambulancias o furgonetas, se les lleve a un recinto donde puedan estar algo más resguardados y de paso ingerir comida caliente.

El invierno polar que acaba de aterrizar está siendo muy duro y muchos que duermen a la intemperie, la gran mayoría hombres, se lo ha pensado mejor y de momento han decidido dormir bajo techo y tener asegurado algo de calor.

Cruz Roja, DYA, Conciénciate, Cáritas, Policía Local, Protección Civil y el Ayuntamiento de Elche permanecen coordinados y realizan batidas estas últimas noches para encontrar a sintecho e intentar convencerles de que no pasen la noche desprotegidos.

Lo cierto es que muchas de estas personas suelen cambiar de lugar de pernocta y a veces no es fácil dar con ellas. Además, luego hay que convencerlas con paciencia de que, por su propio bien, es mejor que pasen la noche a cubierto, en este caso bien en el albergue de Cáritas, bien en el dispuesto en Los Palmerales.

Mariano Valera, edil de Derechos Sociales, destacaba en la puesta en marcha de este último albergue temporal que era necesario porque se contemplaban bajadas de temperatura a los cero grados. También añadía que se estaban estudiando otros espacios para próximas emergencias antes de que se construya definitivamente el denominado centro de baja exigencia de Cáritas.

En Los Palmerales Cruz Roja ha dispuesto camas para unas 30 personas y la organización humanitaria se encarga de ofrecer ropa de abrigo e higiene así como duchas. DYA por lo general se encarga también de dar desayunos, hacer labores de limpieza y de la vigilancia del espacio. La fundación Conciénciate también ofrece aquí cenas y realiza traslados de personas que tienen dificultad de movilidad y no puedan acudir de forma autónoma. De igual forma, tanto la Policía Local como Protección Civil apoyan en todo lo que puede para ayudar a los sintecho.

Si bien es verdad que el dispositivo en Elche para garantizar la seguridad de las personas ante la bajada de las temperaturas está dando sus frutos, no es menos cierto que, pese a todo, hay gente acostumbrada a vivir y dormir en la calle que se niega en redondo a guarecerse en el albergue de Cáritas o en el albergue provisional del barrio de Los Palmerales puesto que para ello deben cumplir una serie de normas. Desde DYA se indica que estos casos se dan sobre todo con sintecho que tienen problemas de alcoholismo o de adicciones o también con personas que sufren problemas mentales.

En estos casos, al negarse a pasar la noche en un sitio cerrado, de 20 horas a 8 de la mañana, lo que intentan los voluntarios y trabajadores de los distintos organismos implicados es que al menos acepten comida caliente y más mantas en caso de necesitarlo. Y es que la vida les puede ir en ello.