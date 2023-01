Izquierda Unida, Alternativa Republicana y Podemos aseguran en un comunicado que en Elche han llegado a un "principio de acuerdo programático" para concurrir estas fuerzas políticas de manera conjunta a las próximas elecciones municipales de mayo. Eso sí, advierten que no se sumarán a Compromís sí o sí tras sus primarias previstas en febrero, sino que lo harán en función de quién gane las mismas: o Esther Díez o Marian Campello.

Durante estos últimos días las tres formaciones han terminado de cerrar un principio de acuerdo que recoge las principales medidas que aseguran desarrollarán en caso de alcanzar el gobierno municipal.

Algunas de estas iniciativas son la implantación de un servicio de salud bucodental municipal así como la inversión anual de un millón de euros en la creación de un parque municipal de vivienda.

También abogan por el cumplimiento estricto de la Ley de Promoción y Protección del Palmeral, por la creación de una unidad especial de la Policía Local para reducir la economía sumergida, y por la potenciación e incremento de huertos urbanos.

Junto a todo esto proponen ayudas a las comunidades de vecinos para la instalación de paneles solares en los edificios, la gestión pública de los servicios municipales, la creación de una energética pública municipal o un plan de acción para la creación de una red comunitaria de puntos violeta. "Son medidas concretas que llevarán a cabo una vez entren en el gobierno municipal y que son fruto de este principio de acuerdo", indican las fuerzas políticas en el mismo comunicado.

Las tres formaciones agregan además que vienen trabajando juntas desde hace varios años, "lo que ha facilitado el consenso acerca de las medidas comunes que aplicarían una vez lleguen al gobierno municipal y ha facilitado enormemente este principio de acuerdo programático para concurrir unidas a las elecciones".

Además, señalan que dicho acuerdo es independiente de lo que ocurra con las primarias de Compromís per Elx, que se celebrarán durante el mes de febrero, aunque, no obstante, aclaran que dependiendo de quién surja como ganadora se facilitaría o no un acuerdo con la formación valencianista para sumarse y concurrir como un solo bloque amplio a la izquierda del PSOE.

Tras la firma del acuerdo, Fernando García, coordinador local de Esquerra Unida PV-Elx manifiesta que “este acuerdo supone un gran paso adelante en la conformación de una fuerza política unida y transformadora, social y políticamente, que sirva de herramienta para crear las mejores condiciones para un cambio rotundo de la realidad ilicitana, mejorando el bienestar de las clases trabajadoras y las capas de población más desfavorecidas, haciendo crecer el espacio de lo público y acercando la municipalidad a la gente”.

Añade Carlos Medina Casado, secretario general de la Federación Valenciana de Alternativa Republicana, que "no es solo una realidad que se puede hacer política municipalista con un bloque de izquierda, sino que es de obligación moral el unir fuerzas ante un futuro tan incierto, política y económicamente hablando. Además de ser una necesidad para la ciudadanía que exista una alternativa que luche por sus intereses".

Por último, Moisés García, candidato a la Alcaldía por Podemos en Elche, señala que las políticas llevadas a cabo en los últimos años "están contagiadas del freno e inercia del PSOE. Si bien han logrado algunos avances, estos han sido lentos y en una dirección que dejan de lado a una mayoría social que a día de hoy no se ve representada en el equipo de gobierno".

Las tres fuerzas añaden que llegan a este principio de acuerdo porque entienden que no se puede seguir permitiendo que se conozca a Elche por ser la cuna de la economía sumergida, "por tener los barrios más pobres del país y que ante esto solo se reciban excusas y políticas que no van en la dirección de acabar con esta situación".

"No venimos para ser la muletilla del PSOE en Elche. Tenemos que ser decisivas y por ello seguir sumando para lograr ser condicionantes y tener la suficiente fuerza para ampliar y acelerar las medidas que cambien la inercia actual, para que la mayoría social esté en el centro de la política municipal y no siga encontrándose en los márgenes", apuntan por último.