El plan de implantación de carriles bici en Elche tiene dividido a los ilicitanos. Para algunos, ya era hora de que Elche se pusiera las pilas y, como numerosas ciudades europeas, apostara no solo por la peatonalización del centro, sino también por dar prioridad a las bicicletas frente al transporte privado. Para otros, en cambio, los carriles bicis deben coexistir con el tráfico en la ciudad siempre que no generen nuevos atascos, problemas para estacionar, compliquen el trabajo de furgonetas y camiones de reparto o den pie a nuevos accidentes.

Así por ejemplo, el carril bici de la avenida de Alicante, con bordillos en los laterales, ha sido el penúltimo ejemplo donde la polémica sigue su curso en Elche desde que el actual equipo de gobierno decidiera abordar esta cuestión en profundidad para, sobre todo, "pacificar" el casco urbano, reducir la contaminación, apostar por el transporte público y fomentar una vida saludable de paso.

En esta división, donde unos ven un problema nuevo, y otros una solución, a muchos les sigue llamando la atención que vehículos de bomberos o ambulancias, o incluso coches policiales, ocupen el carril bici para acudir velozmente a atender una emergencia. Algunos entienden que esto complica el trabajo de agentes, bomberos y sanitarios quienes, en vista de los atascos, se ven en la obligación de ocupar los carriles de los ciclistas.

Otros, por contra, entienden que con los nuevos carriles bici se ha contribuido además a dejar accesos libres para que puedan utilizarse en caso de emergencia, permitiendo así que lleguen incluso antes en cuanto al tiempo de respuesta.

De hecho, estos carriles bici cuentan en ocasiones con un ancho adecuado para que estos vehículos especiales puedan transitar por ellos y de este modo saltarse colas y no esperar a que los vehículos se aparten para poder pasar.

No obstante, algunos efectivos sanitarios y de bomberos han mostrado su malestar porque los carriles bici no son los lugares idóneos por donde pasar, y que siempre que pueden los evitan. Más que nada porque no siempre el ancho es el adecuado. En recta tal vez sí, pero en curvas no caben algunos de estos vehículos.

Algunos efectivos se quejan de que si tienen que ocupar los carriles bici no es por gusto, todo lo contrario, sino por necesidad, porque hay muchas colas de coches y no pueden avanzar o llegar a tiempo.

En este sentido, desde el PP han denunciado en este sentido que precisamente hoy "los servicios de emergencias han tenido que utilizar el carril bici para poder llegar. Cuando se hacen las obras sin informes policiales y de seguridad pasan estas cosas".

En cualquier caso, en Elche, a buen seguro, la polémica con los carriles bici continuará, se haga lo que se haga, se pongan nuevos, se modifiquen, se quiten o no se actúe.