El Consell busca por la vía urgente nuevo adjudicatario para la residencia de Altabix de Elche

Parecía que no estuvieran trabajando o se hubieran olvidado, pero en la Conselleria de Políticas Inclusivas aseguran que sí estaban y están ocupados y preocupados, en este caso con la residencia de Altabix de Elche. Lo que pasa es que ese trabajo silencioso apenas lo han dado a conocer abiertamente, de ahí el malestar creciente en los últimos meses de las familias de usuarios de este centro que, tras el cambio de responsable al frente de la conselleria, de Mónica Oltra a Aitana Mas, habían renovado sus esperanzas en que todo empezara a cambiar, aunque, aseguran, actualmente, además de carecer de información y atención, insisten en que a día de hoy pocas realidades y mejoras ha habido.

Lo cierto es que todavía toca esperar, pero desde el negociado de Aitana Mas aseguran que las mejoras están en camino. Para empezar, habrá nueva concesión y por la vía urgente. Eso sí, de manera conjunta con otras residencias de la Comunidad y por lotes.

La actual concesión acabó en octubre del pasado año y los familiares de usuarios aseguran que nadie les ha informado de que se haya iniciado el procedimiento para poner punto y final a la actual concesionaria, la cual ha colmado la paciencia de usuarios, familiares e incluso partidos políticos en Elche. Todos han denunciado las continuas carencias y problemas en la atención a las personas mayores. Incluso el Síndic de Greuges.

La gestión del centro, que arrancó en 1995, se viene realizando mediante contrato de servicio de gestión integral. La actual adjudicataria empezó la concesión en septiembre de 2019 y acabó el 31 de octubre de 2022, aunque sigue prorrogada. La Conselleria de Políticas Inclusivas asegura que se ha lanzado un nuevo contrato de gestión integral a contratación por lotes, que incluye esta residencia.

En ese contrato de gestión integral se incluyen 19 residencias públicas, y en el mismo «se exige la implementación del modelo de atención centrada en la persona», las tablas salariales del nuevo convenio del sector y las ratios del borrador del decreto de tipologías, «todo lo cual mejorará las condiciones de atención a las personas usuarias. Por tanto, es falso que no se esté haciendo nada al respecto de un contrato caducado», indican desde el Consell.

Pero las mismas fuentes añaden más: la nueva propuesta de contrato ya ha sido enviada al Servicio de Contratación. Concretamente, la propuesta fue firmada el 05 de diciembre de 2022 y enviada por registro departamental al Servicio de Contratación en fecha de 7 de diciembre de 2022.

Por si fuera poco, la conselleria ha solicitado que se tramite de manera urgente.

Junto a ello, además de pensar en la atención a los usuarios, la Conselleria de Políticas Inclusivas indica que se va a prestar paralelamente más atención a las condiciones del centro, tanto a su infraestructura como al material.

En este sentido se informa que desde la Dirección General de Infraestructuras se ha tramitado y adjudicado, el 11 de enero de 2023, el contrato de mantenimiento y conservación integral de los centros dependientes de la conselleria, «que unifica los criterios de actuación y permite dar respuesta inmediata a las deficiencias de mantenimiento que van surgiendo, y con el que se da solución a todo este tipo de problemas».

Tres inspecciones en dos años

La Conselleria de Políticas Inclusivas defiende que ha estado muy atenta a lo que ha venido ocurriendo en esta residencia de Altabix en los últimos meses, no solo durante los meses más severos del covid, sino también posteriormente.

De hecho, a este medio ha relatado una completa cronología de las acciones que ha gestionado durante el periodo 2021 y 2022, queriendo evidenciar así que no se ha mostrado indiferente tal y como denuncian asociaciones de familiares de usuarios, en concreto ReCoVa. Pero una cosa es la percepción de la Generalitat y otra la de los afectados.

De hecho, Aitana Mas aseguró en julio de 2022 que antes de que acabara el verano se reuniría con las familias de afectados y visitaría el centro. Lo primero lo hizo en Elche, pero para hablar no solo de la residencia de Altabix, sino en general de la situación de este tipo de geriátricos en la Comunidad, según siempre ReCoVa. Lo segundo no lo cumplió. No obstante, desde València se asegura que su visita será inminente.

En cualquier caso, la Conselleria de Políticas Inclusivas pone en valor que en estos casi 24 meses se ha reunido en más de cuatro ocasiones con los familiares y que ha realizado tres inspecciones en dos años. Lo que no se sabe es si esto es mucho o poco para un centro que dispone de 116 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día de titularidad pública y donde las quejas por la atención han sido continuadas. Incluso se pidió por el PSOE y el Síndic que fuera intervenida por el Consell.