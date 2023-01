El exconcejal del Partido Popular de Elche Antonio Luís Martínez-Pujalte dirigirá la campaña electoral de Pablo Ruz en su carrera a la Alcaldía. El doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche fue edil de Acción Social y uno de los hombres de confianza de la exalcaldesa Mercedes Alonso. En 2017, ya con Carlos González al frente del Ayuntamiento, y él como concejal de la oposición, dejó su acta aludiendo a motivos profesionales. Este equipo se completa con la designación de José Claudio Guilabert como coordinador, quien junto con la coordinadora del PP de Elche y el resto de las vicesecretarías que ya trabajan en la ejecutiva del partido. Al igual que ya hiciera con el también exedil de Hacienda, Manuel Latour, el alcaldable del PP ha dado a conocer a su nuevo fichaje para su proyecto electoral en la sede de Marqués de Asprillas.

“Estoy convencido de que Pablo Ruz, por su capacidad de trabajo, por su cariño apasionado a Elche –no conozco a ninguna persona que tenga el cariño a Elche que tiene Pablo Ruz-, puede ser ese Alcalde ambicioso y transformador que Elche necesita”, ha afirmado este miércoles en la sede popular Martínez-Pujalte quien ha destacado que "lo razonable y lo esperable era que el director de campaña de Pablo Ruz hubiese sido, como lo fue en 2019, Sergio Rodríguez, pero la desgracia y esta circunstancia imprevista es lo que hizo que Pablo Ruz me pidiese esto hace poco más de un mes, algo que yo en absoluto me esperaba ni tenía entre mis planes, pero le dije que sí, sobre todo por la estrecha y profunda amistad que me unía y me une con Sergio, para quien ver a Pablo Ruz como alcalde de Elche era su ilusión y su proyecto de vida”.

Atraer a votantes de fuera del PP

La Ejecutiva del Partido Popular de Elche aprobó por unanimidad esta designación y ha sido el propio Ruz el que ha destacado “la importancia que la aceptación de este compromiso por parte de Martínez-Pujalte tiene, no solo para el equipo popular, sino también para la cuidad de Elche y sobre todo para trasformar íntegramente este municipio”. “Por eso hoy, solo tengo palabras de agradecimiento, hacía Antonio Luís, por haber querido dar un paso y volver de forma más directa a este proyecto”, ha explicado Ruz.

Pujalte ha destacado las características que hacen que Pablo Ruz sea “un excelente candidato para la alcaldía de Elche”. Y además ha añadido que “el proyecto de ciudad que ha diseñado en los últimos años, el proyecto de ciudad que presenta a estas elecciones y del que ha venido ya dando a conocer algunos aspectos y otros se irán dando a conocer en las próximas semanas, es un proyecto transversal, capaz de concitar el apoyo y la adhesión de personas de diferentes orientaciones políticas y que no son votantes del Partido Popular”.

Declaración institucional en defensa del trasvase

El PP ha anunciado que llevará al pleno del próximo lunes una declaración institucional contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. Los populares exigirán la inmediata paralización del Decreto del Plan del Tajo "por ser técnicamente innecesario y económica y socialmente destructivo para las cuencas receptoras del propio trasvase". También incluirán "la reprobación al Gobierno de la Nación y al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón por haber consumado la aprobación del Decreto del Plan Hidrológico del Tajo 2022 – 2027 recortando así 105 hectómetros cúbicos anuales al Trasvase Tajo-Segura". Igualmente, pretenden conseguir la adhesión del Ayuntamiento de Elche a cualquier recurso jurídico que se haya de interponer en los Tribunales orientado a frenar dicho Plan Hidrológico en base a las leyes en vigor que regulan la explotación del trasvase Tajo-Segura. Como último punto, la declaración institucional que defenderá el PP contempla exigir al presidente del Consell, Ximo Puig, la personación de la Generalitat Valenciana en cualquier recurso que se venga a interponer ante este Decreto.