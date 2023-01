El Misteri d’Elx va a estudiar si es pertinente que las niñas puedan volver a formar parte de la Escolanía de este Patrimonio de la Humanidad. Esto no significa, no obstante, que esto suponga abrir la puerta a que las mujeres pueden aparecer en las escenificaciones en la basílica de Santa María. El asunto no va tan lejos y no va por ahí. Se trata de valorar si además de en el Coro Juvenil, las voces femeninas pueden volver a integrarse en la Escolanía y que, por tanto, esta sea, de nuevo, mixta.

El presidente ejecutivo del Misteri, Francisco Borja, señala que esta, la de si las chicas deben estar o no de nuevo en la Escolanía, como ocurría antaño, será una cuestión que, en primer lugar, debe abordar la comisión de Salvaguarda, una de las ocho comisiones existentes en la junta rectora de este drama asuncionista y a cuyo frente se encuentra Mariger Jaén, que es doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico Artístico. Según Borja, esta comisión debe ahora recabar informes y datos para conocer los pros y los contras de este asunto y en consecuencia presentarlos. «La comisión tiene que definir lo que es mejor para el Misteri. Cualquier cambio no puede hacerse a tontas y locas», reflexiona Borja, quien recuerda que el drama asuncionista cuenta con unas tradiciones que se tienen que preservar. El presidente ejecutivo explicaba este miércoles que dentro de la junta rectora hay a priori opiniones a favor y opiniones en contra de que las mujeres reingresen en la Escolanía. Según ha podido saber este diario, al menos ocho patronos apoyarían el regreso de las voces femeninas y su armonía con el resto de menores varones, mientras que otras voces apuntan a cuestiones técnicas de la voz para oponerse a este cambio. En cualquier caso, Borja da a entender que esto debe ser analizado en primer lugar por la comisión de Salvaguarda, a fin de que recabe información para conocer qué es lo mejor para este Patrimonio de la Humanidad. La polémica sobre el acceso de las niñas a la Escolanía del Misteri se reabre Con esos informes en la mano, en principio la junta abriría un debate donde se tendrían en cuenta todas las opiniones. Pero además, si fuera necesario, se elevaría a los tres mantenedores clave de La Festa: el Obispado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Elche. Hace más de cinco décadas, como no existía Coro Juvenil, chicos y chicas tomaban parte en la Escolanía, aunque las niñas no pudieran salir en las representaciones del Misteri. Ya en octubre de 2013 Compromís pidió públicamente la participación de las niñas de nuevo en la Escolanía del Misteri d'Elx. La en aquel entonces portavoz de ese partido, Mireia Mollà, propuso incluso que las campañas para incorporar nuevas voces no se limitaran únicamente a los niños e incluyeran también la participación de las niñas, «ya que las actividades de este coro van más allá de las representaciones de La Festa». En cualquier caso, todo apunta a que este tema podría volver a salir en la próxima reunión de la junta rectora del Patronato del Misteri, puesto que no estaba en el orden del día del pasado martes. De todos modos todo dependerá, si la cuestión sigue adelante, de lo que en un principio marque esa comisión de Salvaguarda, entre cuyas funciones se encuentra la elaboración de informes de protección patrimonial. Tres tipos de masas corales En el Patronato del Misteri se diferencian la Capella (voces adultas de varones, que integran Apóstoles y Judíos), la Escolanía (voces blancas varones) y el Coro Juvenil. En este último sí hay chicos y chicas y suele ser el espacio donde continuar tras salir de la Escolanía, normalmente tras cambiarle la voz a los chicos. Es en los años sesenta cuando se constituye formalmente la Escolanía del Misteri d'Elx. Suelen ser niños de entre 8 y 14 años. En el Coro Juvenil, en cambio, chicos y chicas suelen tener entre 15 y 17 años y suponen un refuerzo en el repertorio mixto. La Escolanía, en un principio, sí incluyó a chicas, y sobre principios de 2000 esto se revirtió.