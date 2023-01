Podemos Elx ha lamentado hoy en un comunicado "la mala gestión de las obras de Olegario Domarco Seller" recién acabadas, "tanto por no contar con los vecinos y vecinas promoviendo un proceso participativo, como por las pocas zonas verdes y la apuesta del equipo gobierno por la cementización de la calle", explican en una nota.

El portavoz municipal y candidato a la alcaldía Moises García Monera ha manifestado que “vemos positivo la semi peatonalización de esta calle del barrio de Carrús, pero antes se debía hacer consultado a la gente que vive en la misma promoviendo la democracia participativa, y además se ha perdido una oportunidad para hacer un espacio menos duro dotándolo de más arbolado de sombra y panterres, y no tanto cemento”.

Sombra

Asimismo, García a asegurado que “han convertido este espacio en un lugar de paso porque la mayoría de árboles no dan sombra, en verano estará la calle vacía por el calor, los bancos y el firme estarán quemando por lo que no se podrá disfrutar, y no favorece el juego de niños y niñas por la dureza del firme y paso de vehículos, por no decir que no hay ni una sola fuente de agua“.

Además, desde la formación morada insisten en que hay que promover la renaturalización de la urbe, regenerar y mejorar los barrios haciendo espacios más amables y habitables, con zonas ajardinadas, de sombra y naturales con otros materiales, evitando las superficies duras que sigan dando protagonismo a los vehículos.