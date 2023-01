Ciudadanos (Cs) en Elche también podría verse abocado a un proceso de primarias en febrero, al igual que Compromís, con la diferencia de que en la formación naranja a estas alturas nadie ha dado un paso al frente para querer liderar la candidatura de cara al 28 de mayo de un partido que corre el riesgo de desaparecer.

Es la posibilidad a la que apunta la actual portavoz del grupo municipal, Eva Crisol, quien asegura que tanto ella, como el resto de afiliados, han recibido un correo electrónico esta semana de Acción Institucional informando de la celebración de una consulta interna para elegir al cabeza de lista de Cs para las elecciones municipales y autonómicas. Un proceso sobre el que, no obstante, hay muchas dudas de que pueda celebrarse en Elche por la situación que atraviesa la formación. La concejala de Cs afirma estar a la espera de más instrucciones.

Sea como sea, a cuatro meses de la cita con las urnas, salta a la vista la incertidumbre que hay en Ciudadanos y el hermetismo sobre quién liderará la formación en Elche o incluso sobre si ésta llegará a concurrir a los comicios.

Por lo pronto, Eva Crisol asegura estar en «periodo de reflexión» tanto para valorar, si se presenta a las primarias de la formación naranja, como para valorar fichar por otros partidos, o para decidir directamente si sigue o no en política después de mayo, porque señala que hasta final del mandato representará a Cs. Sobre el secreto a voces que corre en Elche desde hace muchos meses, la posibilidad de que Crisol se una a las filas del Partido Popular, por ahora, tan solo reconoce públicamente que «no me cierro a ofertas ni de unos ni de otros» y que «no he recibido nada en firme».

Siglas de Cs

Sus palabras, junto al hecho de que en los comunicados que envía el grupo municipal no aparezcan ya ni las siglas de Ciudadanos desde hace meses dan una idea de las distancias que Crisol está marcando con el partido que representa.

La fuga de afiliados de la formación naranja en el pasado mandato y en el actual debido a la pérdida de votos en las elecciones municipales, autonómicas y nacionales, unido a las luchas internas que han salpicado al partido en la Comunidad Valenciana y en Elche hacen que incluso se dude sobre si a nivel local habría en estos momentos personas suficientes como para completar una hipotética lista electoral.

En los comicios de 2019, Ciudadanos concurrió con Eduardo García-Ontiveros como cabeza de lista y Eva Crisol fue de número 2. La formación naranja perdió respecto a 2015 a un concejal, obtuvo 8.950 votos (1.700 menos que cuatro años atrás) y fue la tercera fuerza más votada, tras PSOE y PP.

Aquella cita electoral estuvo precedida por la salida de su anterior líder, David Caballero y el número 2, Juan Antonio Sempere. Se marcharon ante la guerra interna abierta en Ciudadanos Elche y lo hicieron con el 75% de los afiliados, según aseguraron entonces. Una investigación abierta por el partido a raíz de una denuncia presentada por la concejal de la formación naranja Eva Crisol ante el comité de garantías precipitó aquel episodio solo a tres meses de elecciones.

Sin embargo, también tras la cita con las urnas de mayo de 2019, tan solo cuatro meses después Cs volvió a verse envuelto en otra «batalla», la expulsión de su portavoz García-Ontiveros, un eslabón más de la disputa dentro por el control de Ciudadanos entre el sector de Emilio Argüeso y el que entonces encabezaba Toni Cantó. Su salida, motivada por el choque con Crisol, quien desde entonces es la única concejal que representa a Cs, por el nombramiento de la asesora municipal, acabó en los juzgados y con García-Ontiveros como edil no adscrito. Su futuro también es un interrogante después de que el juez avalara su salida de la formación.