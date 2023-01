El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha dado a conocer esta mañana el nombre de los proyectos ganadores en la primera fase de la 12ª Maratón de Creación de Start-ups UMH. Los seleccionados son Technologies for improving quality of life (TQL); Ayudapp; Easy Calm; Farsave; FieldPad; Rayna; Acuicultura Segura; Corex H-GRIP; Neuroscience in Physiotherapy (NiP); Misteri, vino de granadas ilicitanas; FiberPalm; BeeMotion; Bookledge; Gelaqui; e IusTech. "Todos ellos, pasarán a la segunda etapa del programa tras presentar sus propuestas de negocio ante un jurado de expertos en diversos ámbitos. En total, en esta primera fase se han repartido más de 20.000 euros y otros premios especiales", ha explicado a través de un comunicado la institución académica.

En la última fase de la Maratón UMH, los emprendedores continuarán impulsando sus propuestas de negocio. Las mejores iniciativas se repartirán más de 55.000 euros en premios y otros galardones. En total, cuando finalice la 12ª Maratón UMH se habrán entregado más de 75.000 euros a los proyectos más innovadores, además de otros premios especiales. Granadas Por una parte, las propuestas Technologies for improving quality of life TQL; Ayudapp; Easy Calm; Farsave; FieldPad; Rayna; Acuicultura Segura; Corex H-GRIP; Neuroscience in Physiotherapy (NiP); y Misteri, vino de granadas ilicitanas, han recibido un premio de 1.000 euros cada uno, patrocinados por Banco Santander. TQL se centra en el desarrollo de productos electrónicos y médicos enfocados a la mejora de la calidad de vida en pacientes con patologías crónicas. Ayudapp es una aplicación que informa mediante notificaciones de las ayudas públicas a las que los usuarios pueden optar y solicitar a través de ella. Easy Calm es un dispositivo para la medición y el seguimiento del estrés mediante la saliva. Por su parte, Farsave es un e-commerce de productos farmacéuticos exentos de receta con fecha próxima de caducidad, lo que implica una bajada en el precio para su venta al consumidor final. FieldPad es un cuaderno de campo digital para todo tipo de cultivos a través de una app dirigida. Rayna es una marca que trabaja en el desarrollo y comercialización de cosmética ecológica con productos sólidos y en polvo. Acuicultura Segura se basa en el desarrollo de un biomarcador para la detección de peces enfermos en piscifactorías. Corex H-GRIP se centra en la fabricación y comercialización de productos para CrossFit. Neuroscience in Physiotherapy (NiP) ofrece consultoría especializada en neurociencia aplicada al sector de la fisioterapia. Por último, Misteri, vino de granadas ilicitanas se focaliza en la creación de un producto vinícola a partir de granadas mollares de Elche y otras variedades, elaborado con principios ecológicos y artesanales. Patrocinados En lo referente al resto de premios patrocinados, FiberPalm, que se centra en la fabricación de un material reciclado y reciclable, procedente del residuo de palmera, ha obtenido el premio de 2.500 euros de Levantina, así como el galardón de 1.500 euros de VegaBaja Packaging y el reconocimiento de FEMPA por el que recibirá apoyo e impulso para su proyecto. Asimismo, el proyecto BeeMotion, que busca aumentar la producción de miel y el cuidado de las abejas a través del control de temperatura de colmenas, núcleos de cría y fecundación de reinas, ha conseguido varios reconocimientos: recibe el premio de 1.000 euros, patrocinado por Teralco Group, y el galardón de 1.500 euros de la Fundación Soltec. Bookledge ha sido galardonado con 1.000 euros, patrocinados por la Cátedra Iberoamericana Alejandro Roemmers de Industrias Culturales y Creativas de la UMH, por su plataforma validadora de conocimientos que permite al usuario, mediante la realización de diversos test, acreditarse sobre el aprendizaje adquirido en un libro. El proyecto lusTech es una plataforma web que ofrece asesoramiento en expedientes administrativos de extranjería y que ha sido galardonada por Verne Technology Group con 1.500 euros. Asimismo, AEPA ha premiado con 1.250 euros a Gelaqui, que se centra en la elaboración de un helado saludable a base de caqui, kéfir y dátil. Sector marítimo Del mismo modo, Farsave, también, ha recibido el premio de mentoring en e-commerce de la mano de Planeta Huerto. El proyecto Acuicultura Segura ha sido galardonado por la Autoridad Portuaria de Alicante con asesoramiento en el sector marítimo y por Laboratories Quinton con mentoring. Asimismo, la iniciativa Corex H-GRIP ha conseguido el premio patrocinado por la empresa del PCUMH Agilmark en consultoría en Propiedad Industrial o Intelectual, así como el reconocimiento de INESCOP, que le permitirá acceder a servicios de asesoramiento por parte de la entidad. A la duodécima edición de la Maratón UMH se inscribieron más de 90 emprendedores con cerca de 60 proyectos. De estos, alrededor de 40 fueron seleccionados para participar en el programa y 21 se han presentado ante el jurado de esta primera fase. Además de las iniciativas premiadas, también, han expuesto sus proyectos de negocio Sea Cleaning Robotics, JCP Robotics, ProactiveCar, Eco Evaporador H2O, Linknovation y Orihemp. Después de la valoración del jurado de la primera etapa de la Maratón, serán 15 las propuestas emprendedoras que pasarán a la última fase del programa.