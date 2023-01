Arquitectos presentan una guía para revalorizar casas típicas del Camp d’Elx

Expertos en paisajismo proponen que se hagan revisiones del Plan General de Ordenación Urbana de Elche para que se revaloricen las casas del Camp d’Elx y se atienda a una estética que proteja las construcciones históricas en suelo no urbanizable. De partida el arquitecto Roberto Duato Veyrat ha presentado a colectivos que defienden el medio rural una guía que hace un tratamiento paisajístico «para que se puedan conservar y proteger todos los recursos» que hacen único el campo ilicitano, como pueden ser también las vías pecuarias o patrimonio hidráulico.

Es decir, que el entorno rural «no se convierta en un cajón de sastre» donde cabe de todo y se cumplan unos criterios que van más allá de lo visual, para que en un futuro la mirada que hagan los vecinos tenga que ver con lo que recordaban del pasado. De alguna manera el profesional, que dio las claves de esta herramienta el pasado viernes en unas jornadas organizadas por la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR), ve esencial que la protección paisajística tenga un titulo propio en el PGOU, que en Elche data de 1998 y está obsoleto.

Andalucía, por delante

Según Duato, que ya ha presentado esta guía en otras comunidades como Andalucía para asesorar a quiénes redactan los planes generales, la ciudad está detrás de municipios de otras regiones, donde se lleva la preservación a otro nivel.

Este arquitecto, que ha asesorado a funcionarios de varias administraciones a la hora de redactar los planes, ofrece la guía al Ayuntamiento para tratar de buscar este cambio.

Cuidado con el material y los colores

Indica que es imprescindible «que haya una normativa para que no se vea afectado el valor del Camp d’Elx» y que las nuevas construcciones no supongan una amenaza, si no que se integren. En cuanto a las viviendas que necesitan rehabilitación, como las «faenetes» de agricultores, plantea que deberían regularse materiales de construcción para que no afeen el paisaje y qué tipos de cromatismos usar para que no desestonen.

En definitiva, sostiene que «falta orden, planificación y ver el potencial que tiene el campo de Elche».

Expuestos a todo

Desde ADR precisamente critican que «en suelo rústico se puede hacer cualquier cosa, y tenemos desde casas con tejado tipo suizo hasta balaustradas como en Benidorm y aberraciones de todo tipo, e incluso no se respetan los pasos del agua y las acequias», resalta Marga Guilló, directora técnica de la asociación.

Al hilo, han venido reclamando en innumerables ocasiones que haya un compromiso de la administración para que pueda darse valor a las fincas rurales que conservan unas tipologías constructivas muy características . Si bien, con el paso del tiempo se están perdiendo porque en muchos casos los propietarios han fallecido y los herederos no pueden asumir la reforma, y tampoco encuentran la ayuda esperada.

Desde el colectivo plantean que se puedan rehabilitar las casas singulares y que incluso se abra la puerta a convertirse en alojamientos turísticos. La asociación ya estimó en 2020 que en las partidas rurales podría haber unas 2.000 casas con más de medio siglo de antigüedad y unas 200 podrían convertirse en alojamientos turísticos.

Estos colectivos llevan años luchando por un plan de ordenación rural para contemplar también la cuestión de la rehabilitación, por la complejidad para edificar, al estar una gran parte de las fincas fuera de ordenación y no cumplir con los 10.000 metros exigibles para construir.