Elche es uno de los más de mil municipios españoles señalados por Compromís por su retraso en la eliminación de simbología franquista, lo que el senador Carles Mulet ha llevado incluso a la Cámara Alta, solicitando que los alcaldes "se retraten" y explique los motivos por los cuales, cuatro décadas después de la llegada de la democracia a España y con una Ley por la Memoria Histórica (ahora Democrática) de por medio, no están haciendo nada (o muy poco) por la eliminación de nombres, escudos, cruces u otras simbologías.

En Elche, donde el PSOE ha gobernado estas cuatro décadas, a excepción del periodo 2011 a 2015, que lo hizo Mercedes Alonso (PP), sitúa en el populoso barrio de Carrús un total de 123 vía públicas ligadas a nombres de caídos en la Guerra Civil por el bando franquista.

Gracias a la campaña, se han rebautizado en la cifra de más de 3.000 de las calles y plazas, "también es cierto que han quedado tristemente retratadas algunas autoridades de otros ayuntamientos del Estado y el propio Gobierno”, ha indicado Mulet

Campaña

"La campaña, iniciada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, visible en la web senat.compromis.net, ha conseguido que las autoridades se arremanguen a la hora de eliminar de una vez, tras más de 40 años de democracia e incumplimiento de la ley, cientos de espacios dedicados a la gloria del Caudillo, Primo de Rivera, Francisco Franco, héroes, mártires, sanguinarios militares y rémoras de quienes se sublevaron, lo que llevó a una Guerra, represión y larga dictadura", explica el senador, quien añade que la iniciativa, "además ha servido para poner blanco sobre negro en numerosas poblaciones y pedanías y, si bien en la mayoría de casos las autoridades han admitido la dejación voluntaria o no en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica ( y que ahora se ha visto reforzada con la nueva ley de Memoria Democrática) y los han rebautizado en la cifra de más de 3.000 de las calles y plazas, también es cierto que han quedado tristemente retratadas algunas autoridades de otros ayuntamientos del Estado y el propio Gobierno”, ha indicado Mulet, promotor de la iniciativa, en un comunicado.

Por escrito

El Ayuntamiento de Elche se ha negado a cambiar estos 123 nombres y, por escrito, ha explicado los motivos al Senador en un documento que firma como secretaria de la junta de gobierno la edil Mariola Galiana, motivos que en su mayor parte fueron explicados por el alcalde, Carlos González, en una comparecencia, que son estos:

"Entendemos que el cambio simultáneo de 123 nombres de calles en un barrio supone un trastorno de orden postal, económico y social muy considerable, ya que supone cambiar las referencias geográficas de un barrio de casi 80.000 habitantes, con 32.000 hogares y locales comerciales. Es fácil inferior que la eliminación de estas denominaciones de calles alteraría de manera muy notable la dinámica mercantil, registral y social actualmente existente en el barrio de Carrús, generando un gran impacto social muy perjudicial para los vecinos y las empresas de la zona".

El Ayuntamiento de Elche es conocedor por una resolución del pasado 9 de noviembre de la Conselleria de Calidad Democrática, que dirige Rosa Pérez Garijo, de Podem-Izquierda Unida, de que la comisión técnica señaló a todas esas vías de Carrús como "contrarias a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados". Es más, de no hacerlo de motu propio podría llegarse al absurdo de que fuera la propia Conselleria quien lo hiciera, porque así está previsto por el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, pues así lo prevé su artículo 39.7 de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana.

Carlos González: "supone un trastorno de orden postal, económico y social muy considerable, ya que supone cambiar las referencias geográficas de un barrio de casi 80.000 habitantes, con 32.000 hogares y locales comerciales"

Pero, es más, en esa contestación al Senado el Ayuntamiento de Elche niega que estas personas, "tuvieran relevancia política o social en la Guerra Civil, ya que se trata de personas sin un perfil probado de participación activa en la represión del régimen franquista, y por tanto sus nombres en el nomenclátor del callejero municipal no constituyen una mención conmemorativa de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil, del franquismo o de la dictadura". Es decir, viene a asegurar que la Conselleria de Calidad Democrática se ha pasado tres pueblos con este asunto.

En cambio, solo hay que darse una vuelta por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que dirige el historiador Miguel Ors, para no coincidir con esta apreciación. Por ejemplo, Pablo Surra de Garay (quien tiene una calle en Carrús) murió en el frente de Guadalajara el 11 de enero de 1938 "asesinado por los marxistas al intentar pasarse a las filas Nacionales". O Julio Hervás, en el frente de Teruel-Castellón, de quien "el informe de la Causa General elaborado por el Ayuntamiento de Elche en 1940, fue asesinado en el frente de Castellón el 10 de julio de 1937". Sí, han leído bien, "asesinado". Y se añade en la información de la cátedra que "en el acta de defunción conservada en el Registro Civil de Elche aparece como Julio Hervas Saiz, muerto en el frente de Teruel-Castellón el 18 de julio de 1938 "por sus propósitos de pasarse a las filas nacionales", muerto "por un obús que le fracturó el craneo". Y estos son solo dos ejemplos de personas que, para el Ayuntamiento, no tienen un "perfil probado de participación activa" ni constituyen "una mención conmemorativa de exaltación de la sublevación militar o de la Guerra Civil". La realidad es que el barrio de Carrús está trufado de calles dedicadas a militares del bando franquista muertos en batalla y que recibieron al término de la contienda un reconocimiento para la posteridad. Serían los casos de Ginés Maciá Pascual, fallecido en 1938 en el frente de Teruel; o Pascual García Rocamora, quien "murió gloriosamente por Dios y por España", el 25 de septiembre del 39.

"Ni siquiera contestó

Ahora bien, como bien dijo en esa misma sesión de la junta de gobierno, en la que se aprobó dar esta respuesta al Senado, el edil de Compromís Felip Sànchez, el Ayuntamiento de Elche ni siquiera contestó a la consellera en el trámite de audiencia que se le dio al Ayuntamiento ilicitano para que dijera lo que tuviera que decir sobre esa resolución. Es decir, no se defendió con este argumentario.

El Ayuntamiento de Elche niegan que "tuvieran relevancia política o social en la Guerra Civil, ya que se trata de personas sin un perfil probado de participación activa en la represión franquista". Los datos de la Cátedra Pere Ibarra no dicen lo mismo

Petición

Quizá el Ayuntamiento de Elche tenga razón pero el hecho de que no se defendiera en su momento de esa petición le ha dejado a los pies de los caballos. No ha defendido el por qué esos 123 nombres tienen que seguir en el barrio de Carrús. Es más, en su contestación incluye una expresión "cambio simultáneo" de las 123 calles que, evidentemente, convertirían el barrio en una locura, pero tampoco tiene la voluntad, y esto es muy importante en política, de realizar cambios de forma progresiva para cumplir con lo que dice una resolución a la que nunca contestó de una consellera que forma parte de un gobierno de su partido: el PSOE.

Sanción a la inobservancia

Mulet no va a cejar en su empeño de eliminación o, al menos, de señalamiento de alcaldes incumplidores porque poco más le queda porque, según admite, “lamentamos que el Gobierno no tome parte de una forma activa en el cumplimiento de la ley vigente y no comience a sancionar su inobservancia”. La coalición envió también cartas a los obispos españoles y al propio Papa para que se implique en la eliminación del franquismo de las iglesias.

También reclamó la retirada del busto del exministro franquista Manuel Fraga del Senado y el cuadro a Martín Villa. Mulet ha concluido que “es triste que haya tenido que ser una formación pequeña con pocos recursos como Compromís quien haya propiciado una campaña tan sencilla como efectiva y que quienes han gobernado en los últimos años desde las instituciones de todo un Estado no hayan movido un solo dedo para devolver los nombres populares a muchas plazas o para dotar de nombres dignos, igualitarios y democráticos lo que antes era de una ignominia evidente e ilegal”.

Compromís en el Senado ha georreferenciado estos casos en un mapa consultable desde la propia página web en el que se muestran por los colores del semáforo los municipios que no quieren cumplir la ley, los que están en ello y quienes lo han hecho ya con enlace a los documentos enviados. Algunos municipios habían cambiado ya el nombre de estas calles pero no lo habían comunicado al Instituto Nacional de Estadística, motivo por el cual seguían apareciendo en las bases de datos.

Las 123 calles de Carrús

José García Ferrández

Jesús Chazarra Hernández

Alfredo Sánchez Torres

Blas Orts Sánchez,

Antonio Rodríguez Jiménez

Diego Pascual Oliver

Juan Manuel de la Morena Rodríguez

Juan Sansano Ibarra

Jerónimo Antón Andreu

Ginés García Esquitino

Antonio Campos Javaloyes

Francisco Miller Giner

Antonio García Torres

Jaime Águeda Torregrosa

Francisco Alemañ Pérez

Mariano Pastor Sempere

Manuel Pérez Ruiz

José Mas Esteve

Aurelio Coquillat Pascual

Espiridión Porta Requesens

Manuel Ruiz Magro

Carlos Antón Pastor

Manuel Safón Santamaría

José (Joaquín) García Mora

Las calles que sí se han cambiado y una para tener ahora cuatro nombres distintos. Algunas calles de Carrús han cambiado de nombre en los últimos años. Se trata de la calle Diagonal (antes Pedro Martínez Montesinos), Juan Ramón Jiménez (antes Gabriel Ruiz Chorro), Camí dels Magros (antes Antonio Antón Román), Profesor Francisco Tomás y Valiente (antes Jaime García Miralles), Passeig Nit de l'Albà (antes Jaime Navarro Sabuco), Clara Campoamor (antes Vicente Amorós Candela) y Ausiàs March (antes Joaquín Cartagena Baile). Ahora bien, la desaparición de la calle Ángel Castaño Martínez ha dado nombre a cuatro vías distintas son: Sociedad el Despertar Femenino, Madre Teresa de Calcuta, Victoria Kent y Martin Luther King.

Francisco Ruiz Bru

María García Ferrández

José Serrano Ambit

Vicente Antón Selva

José Gómez Monpeán

José Grua Niñoles

José Belso Castaño

Pascual Soler Román

León Sánchez Sáez

José María Soler Agulló

José Navarro Orts

Rafael Sánchez Ceva

Andrés Ibarra Mateu

Asunción Parreño García

Gervasio Torregrosa Boix

Miguel Miralles Jorge

Gaspar Quiles Pascual

Olegario Domarco Sellés

Mariano Pérez Vives

Ramón Vicente Serrano

Pedro Moreno Sasre

Pascual García Rocamora

Manuel Vicente Pastor

José Díez Mora

Antonio Soria Gabaldón

Andrés Furió Brotons

Emilio Sala Hernández

Antonio Almira Carreras

Emilio Hernández Selva

Enrique y Ricardo (Hermanos) Navarro Caracena

Jaime Pomares Javaloyes

José Romero López

Enrique Piré García

Manuel Alcaraz Mora

Joaquín Martínez Maciá

Tomás Manchón Navarro

Mariano Soler Olmos

Julio Sánchez Gómez

Diego Fuentes Serrano

José Antón Agulló

Juan y José (Hermanos) Gonzálvez Selva

Francisco Bonete Ferrández

José Miralles Torres

Diego Martínez Sánchez

Monserrate Guilabert Valero

Leopoldo Vicente Serrano

Antonio Gomis Vicente

Fausto Román Parreño

José Javaloyes Orts

Antonio Mora Antón

Ginés García Esquitino

Dositeo Climent Mateu

Eduardo Ferrández García

Víctor Manuel Niñoles Martínez

Pedro Más Aznar

Clemente Go´nzález Valls

Manuel Garrigós Botella

Manuel Maciá Juan

Vicente Torres Serrano

Leandro Soler Román

Juan Díez Martínez

Arístides Botella Torres

Pascual Sempere Mogica

Pascual Ferrández Palazón

Rafael Ramos García

José Bernad Amorós

Antonio Martínez García

Pablo Surra de Garay

Juan Caracena Miralles

Patricio Ruiz Gómez

Vicente Alonso Pérez

Pascual Maciá Mogica

Julio Hervás Sainz

Antonio Moya Albaladejo

Pascual Chinchilla Martínez

Antonio Pascual Quiles

Félix Laorden García

Blas Selva Mendiola

Vicente Pérez Bellot

Manuel Campello Ruiz

José Sánchez Sáez

Ginés Maciá Pascual

Francisco Vicente Rodríguez

Antonio Mora Fernández

José María Castaño Martínez

Salvador y Manuel (Hermanos) López Santos

Bernabé del Campo Latorre

Jeremías Pastor Pérez

Pascual Campos García

Carmelo Serrano García

Arturo Salvetti Pardo

Antonio García Cayuelas

José Javaloyes Orts

Jaime Martínez Torres

Manuel Campello Ruiz

Antonio Segarra Rodríguez