Llamamiento desesperado desde la residencia de Altabix en Elche: "Preocúpense por nosotros, con hechos"

Paco Muñoz lleva una década en la residencia de Altabix. La considera su casa, pero las condiciones que denuncia distan mucho de ser un hogar. No es la primera vez que este jubilado, de 75 años, denuncia la situación en la que viven los usuarios de esta polémica residencia pública de gestión privada (actualmente en proceso de licitación por la caducidad del anterior contrato en octubre). Esta vez, pudo trasladar sus quejas a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, aprovechando su anunciada visita al centro este pasado martes.

Sin embargo, no fue hasta el final de la misma cuando este residente pudo hablar con la consellera y con el alcalde de Elche, Carlos González, de manera rápida y con prisas, lamenta. «Me reuní cinco minutos y de mala manera», señala a este diario.

Un escaso tiempo en el que apenas pudo trasladarle a la responsable de la conselleria las muchas deficiencias que, asegura, pasan factura a los usuarios. Una vez que pudo hablar con Aitana Mas, tras esperar pacientemente a que acabara la visita, Paco Muñoz le hizo un llamamiento desesperado. «Preocúpate por nosotros, con hechos, no con palabras, le dije».

«Nos sentimos olvidados por la conselleria, pido que nos hagan caso» Paco Muñoz - Usuario de la residencia de Altabix

Este usuario recuerda que hace año y medio su antecesora, Mónica Oltra, también le dijo que intervendría pero no hizo nada. «Nos sentimos abandonados por la conselleria», lamenta. «Si no se preocupa por nosotros, ¿quién lo va a hacer, la empresa que mira por sus intereses?», critica.

Y le pidió «que no pasara de nosotros como hizo Oltra». Aprovechó entonces para explicarle a Mas el «maquillaje» que la empresa concesionaria había hecho en las instalaciones ante su inminente visita. «Pintaron columnas, arreglaron el jardín, y todo para darle un lavado de cara porque estaba hecho una porquería», manifiesta este usuario.

Además, en el escaso tiempo que tuvo, le trasladó el frío que han estado pasando en la residencia por la falta de calefacción «que parece que ahora están arreglando». Radiadores que no funcionan y la caldera con constantes fallos, son algunas de las quejas de este residente que pudo trasladar directamente a la vicepresidenta del Consell.

«Falta personal y pasamos frío, poco más pude decirle por las prisas que tenían» Paco Muñoz - Usuario de la residencia de Altabix

«Hemos pasado frío y no hemos estado bien nutridos», afirma Paco, quien trasladó sus quejas también al Síndic de Greuges, que emitió un demoledor informe tras su visita a la residencia de Altabix por la falta de platos y vasos, deficiencias en el menú, falta de retretes adaptados, habitaciones con espacio muy limitado, equipamientos deteriorados, sin aire acondicionado en salas comunes, falta de personal y un largo etcétera de «prácticas indignas», como las calificó.

Personal

Precisamente, la falta de personal es otra de las quejas que sí le dio tiempo a Paco a trasladar a Aitana Mas. También la escasa limpieza, algo que negaron en la residencia. «Lo único que Aitana Mas dijo, porque habló poco, es que la conselleria había invertido 500.000 euros, pero las deficiencias siguen», dice.

También tuvo la oportunidad de darle varios escritos con algunas de las quejas y uno en el que describe el sufrimiento de una usuaria que llora desconsoladamente todas las noches por sus dolencias. «Le pido que lo miren, porque la mujer no llora por llorar, a pesar de que algunos, cuando lo comento, lo único que me dicen es que es muy quejica la mujer», lamenta.

Denuncia que, a veces, faltan toallas o esponjas «y nos tenemos que apañar como podemos».

«A solucionar algo, vinieron poco los políticos en la visita» Paco Muñoz - Usuario de la residencia de Altabix

No le dio tiempo a mucho más, aprovechó bien esos cinco escasos minutos que tuvo para hablar con la vicepresidenta del Consell. «No me dio tiempo a contarle mucho más, me insistían en que se tenía que ir y que tenían prisa», critica este residente, pese a que los usuarios son a los que más caso deberían hacer los políticos.

Reunión exprés. De «paseo» califica la visita de Aitana Mas a la residencia de Altabix la Reunión exprés. De «paseo» califica la visita de Aitana Mas a la residencia de Altabix la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa). Un usuario pudo trasladarle a la consellera las deficiencias en el centro, pero no muchas porque tan solo le concedieron cinco minutos por las prisas de los políticos.

Paco Muñoz no confía mucho en que sean atendidas sus quejas, tras años en los que no se han tenido en cuenta. «Aquí a solucionar vinieron poco», dice, y recuerda que «somos nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias y estamos aguantando como podemos, viviendo como mejor se puede», zanja.

«Es insultante que la conselleria avisara de la visita a la empresa, fue un paseo» Ester Pascual - Portavoz de ReCoVa

«Formalismo»

La portavoz de ReCoVa, Ester Pascual, califica de «formalismo» la visita «vacía» de Aitana Mas. «Sentimos una gran decepción y es insultante que avisen a la empresa de que van a ir y es el Síndic el que tiene que hacer el trabajo de la conselleria», critica. Pascual añade que «lo formal y lo estético» no es lo importante «hay que ver los cuidados».

Algo que «en una visita de paseo, no se ve». Insiste en que no solo deben ver los papeles, también hablar con usuarios «preguntarles cómo comen, a qué hora desayunan o si les cambian o no el pañal». Y espera que se den soluciones a las reclamaciones que viene haciendo ReCoVa.

El centro tendrá una nueva inspección por parte de la Conselleria de Políticas Inclusivas por la precaria situación que denuncian los usuarios y sus familias desde hace años ya que la última realizada por Servicios Sociales, el pasado verano, no cuadra con la de su departamento.