El Partido Popular de Elche ha reclamado un pleno extraordinario para manifestar el rechazo de la corporación municipal al Plan de cuenca del río Tajo, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 24 de enero de 2023, mediante la reprobación a todos los integrantes del Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro ha dicho que “es el momento de elegir: defender a Pedro Sánchez o defender el trasvase Tajo-Segura; defender al PSOE o a nuestros regantes. De nada sirve hacer declaraciones apoyando a los regantes si luego no se toman decisiones políticas que apoyen esas declaraciones”.

Los populares pretenden que el pleno que solicitan sirva para que el alcalde, Carlos González "se quite la máscara y no haga ningún juego de trilerismo como hizo, para que no saliera adelante con la declaración institucional". En esta línea, el principal partido de la oposición responsabiliza del recorte a "Sánchez por ejecutor, Puig por cómplice, y González por silente".

Ante la situación generada, el PP ilicitano considera que "los actos de cobardía han terminado, no caben las dobles interpretaciones" y defienden la reprobación porque "todos los puentes se han roto y se han roto por la decisión unilateral del PSOE", ha dicho Navarro.