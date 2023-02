¿Cuál es el precio justo de un libro? Esta cuestión ha sido el eje principal de una conversación que un joven de Elche ha iniciado en su cuenta de Twitter y que se ha convertido en un debate multitudinario. Cientos de participantes han dejado su opinión al respecto en un hilo publicado por el usuario @KreosPrattio sobre el que se han descargado toneladas de comentarios.

El autor de la publicación ha dejado claro desde el primer momento su parecer al respecto con una frase que no da lugar a ninguna duda. "Porfa, nunca digáis que un libro es caro", es el mensaje que ha abierto su relato, en el que ha querido mostrar lo dañino que puede ser que la población comparta la idea de que el precio de los libros es demasiado elevado.

El ilicitano, que trabaja en la industria literaria, ha querido defender su oficio con una mención a cada uno de los procesos y profesionales imprescindibles en el desarrollo de una novela, desde que se empieza a escribir hasta que el ejemplar llega al estante de una tienda. El joven lamenta que al decir que un libro es caro "se infravaloran" todos los trabajos implicados en su creación y distribución, y con ello, a las personas que realizan cada una de las tareas: "Burocracia, edición, maquetación, corrección, ilustración y el propio autor".

La precariedad que sufre el sector queda reflejada en su testimonio, en el que cuenta su propia experiencia. "Conozco poca gente que viva únicamente de sus trabajos editoriales y muchísima menos gente que viva de escribir", y añade que "nadie se hace rico en el mundo editorial", en lo que es una alusión directa a todos aquellos que creen que el coste de los libros es caro y que rebajándolos, se solucionaría el problema: "Ya cobramos poco como para que encima se quiera que cobremos todavía menos".

Parece una tontería, pero decenas de editoriales están cerrando porque hay que pagar burocracia, edición, maquetación, corrección, ilustración y la propia persona autora. Diciendo que «es caro» se infravaloran todos estos trabajos.

Su mensaje no es un llamamiento desesperado a subir los porcentajes de lectura. Tal como queda patente en su hilo, el joven es consciente de que no puede cambiar el mundo y también, del contexto que le rodea: "Los sueldos aquí son nefastos y no da para comprar libros". Su reflexión es una humilde lucha que, lejos de perseguir grandes fines, solo intenta evitar que la idea de que "los libros son caros" deje huella en la sociedad.

Pero parece que sus esfuerzos no están teniendo los resultados deseados. Entre los innumerables comentarios que ha recibido su publicación, la corriente mayoritaria parecer ser la formada por quienes opinan que el precio de los libros, por muy laborioso que sea el proceso que conlleva publicarlos, está fuera de mercado. El argumento favorito de los que sostienen esta idea es la comparación, ya que muchos aseguran que en Inglaterra, donde también hay costes derivados de la edición o la traducción, los precios rondan las 7-10 libras, lejos de los más de 20 euros que en estos momentos cuestan algunos ejemplares de taba blanda en España.

También es interesante el razonamiento que aportan quienes opinan lo contrario, y que al igual que el autor de la publicación original, defienden que el precio de los libros es justo. Las personas que conforman este bando se basan en la lógica de las matemáticas para exponer que una novela es de los artículos más baratos si se tiene en cuenta la relación coste/tiempo de uso. No les falta razón. Y es que como muchos apuntan, aunque sea una visión excesivamente romántica de la realidad, un libro no deja de ser un billete ilimitado a otra realidad.