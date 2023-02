Febrero, frío a la sombra y calor al sol, algarabía y música festera. Todos estos ingredientes hacen una completa definición de lo que son las fiestas del Mig Any de Moros y Cristianos de Elche. Aunque ya empezaron los actos hace algunos días, este fin de semana se pone el broche con los encuentros más esperados. Y es que durante este sábado los niños han sido los completos protagonistas, ya que desde el mediodía la entidad festera ha entregado medallas a decenas de menores comparsistas que han participado en alguna de las múltiples actividades lúdicas, como son los campeonatos de parchís, concursos de dibujo o el certamen de Navidad.

Con tímidas sonrisas los niños, menores de ocho años, han recogido estos reconocimientos en el cuartelillo festero que, como cada edición, se ha instalado en el Parking de Candalix. Por allí cientos de festeros del bando de la media luna y la cruz se están abrazando y brindan por un año cargado de ilusión, siempre al son de las marchas más movidas, como no podía ser de otra forma.

Sin restricciones

"Este es el año de la normalidad, y que mejor novedad que no haya novedades". Julián Fernández, presidente de la asociación de Moros y Cristianos destaca que este Mig Any no hay ningún tipo de restricción por la pandemia de coronavirus, por lo que pueden desarrollar la programación sin límites.

Después del baño de masas que se dio la asociación este jueves con la representación del Bautismo de la Morería del Raval en el Gran Teatro, con aforo al completo, está previsto que esta tarde a partir de las 19.15 horas se concentren las trece comparsas en Marqués de Asprillas, desde donde los festeros partirán en la Entraeta pasando después por Reina Victoria, la Plaça Baix, Corredora, y Trinquet, donde la asociación tiene sede.

Desde el colectivo estiman que participen muchos festeros, al menos unos 600. De igual modo, participarán una veintena de bandas y también se permite que desfilen amigos de la asociación que no son socios, ya que la cita también puede servir para captar nuevas altas en la asociación.

Almuerzo y pasacalles

Este domingo, y al margen de las dianas, se producirá el habitual almuerzo festero en la Plaza del Raval, donde se entregarán los trofeos de los distintos campeonatos, incluido las ganadoras del concurso de parchís y de la tarjeta navideña.

Ya pasado el mediodía se iniciará el pasacalles desde la misma plaza hacia la calle San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça Baix, Corredora, Carrer Ample, hasta Plaza del Congreso Eucarístico.

Si bien, desde la entidad han anunciado que habrá un cambio de ubicación en el acto de exaltación de cargos, que será en la calle Trinquet, junto a la escultura de los Moros y Cristianos, y no en la Plaza del Congreso Eucarístico, ya que la asociación entiende que no es muy apropiada esta ubicación habitual para no interrumpir la exposición de Caixa Forus que hay frente a la basílica.